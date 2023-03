Kevin De Bruyne is terug: basisspeler, kapitein, pre-assist én piekfijn goaltje in bekerzege van Manchester City

Manchester City heeft zich al bij al gemakkelijk geplaatst voor de volgende ronde in de FA Cup. De Citizens waren dinsdag met 0-3 te sterk voor tweeeklasser Bristol City.

Vorige week miste Kevin De Bruyne nog de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig door een ziekte en afgelopen weekend bleef de Rode Duivel op de bank in de competitie tegen Bournemouth. Nu stond ‘KDB’ terug aan de aftrap, als kapitein.

De Bruyne begon zijn wedstrijd met een ‘cleane’ pre-assist voor Riyad Mahrez, die de vrijstaande Phil Foden vond aan de tweede paal: 0-1. Foden scoorde ook het tweede doelpunt van de bezoekers. Deze keer stuurde De Bruyne zowaar Nathan Aké diep met een mooie pass.

Phil Foden makes no mistake from point-blank range. ?? pic.twitter.com/0ysMrWFyJr — Sportsnet (@Sportsnet) February 28, 2023

Phil Foden at the double! pic.twitter.com/MKSeUD1N0Q — Sportsnet (@Sportsnet) February 28, 2023

En dan was het aan de Rode Duivel zelf. De Bruyne liep in de open ruimte en kreeg de bal aangespeeld door Jack Grealish, waarna hij de 0-3 tegen de netten krulde. Na afloop zei trainer Pep Guardiola dat hij met onze landgenoot een stevige babbel had tijdens de rust.

“Kevin is terug uit ziekte en had het lastig in de eerste helft met het ritme. In de tweede helft zagen we de Kevin die we kennen”, aldus de Catalaan. “Voor de pauze was hij zo passief… We hadden beweging nodig en hij bewoog niet. In de rust vertelde ik hem dat hij niet in z’n positie moest blijven. Beweeg naar binnen, beweeg naar buiten, loop in de ruimtes. We hadden die dingen nodig van hem. Na rust won hij ook een paar ballen, dat deed hij ervoor niet. Toen was hij gewoon niet aanwezig. Maar na ziekte en een weekje vrij kan je natuurlijk wat ritme verliezen.”

And KDB makes it three. ?? pic.twitter.com/FDLZNIajPJ — Sportsnet (@Sportsnet) February 28, 2023

De Belgen van Leicester kenden een minder leuke avond. Blackburn Rovers, vierde in het Engelse Championship, schakelde de Foxes met 1-2 uit in de achtste finales. Leicester-verdediger Daniel Amartey ging bij de twee tegendoelpunten in de fout. De Nigeriaanse spits Iheanacho, die Dennis Preat na een uur had vervangen, maakte de aansluitingstreffer, maar de tweedeklasser hield stand.

Naast Praet startte ook Wout Faes in de basis. Hij maakte de 90 minuten wel vol. Timothy Castagne startte op de bank en mocht invallen in minuut 74. Een enkelblessure hield Youri Tielemans aan de kant.

Overige uitslagen:

Stoke City - Brighton 0-1

Fulham - Leeds 2-0