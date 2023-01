Toulouse en Stade de Reims smeren vijfde- en zesdeklasser zware nederlagen aan in Coupe de France

Stade de Reims heeft zondag in de 32e finales van de Coupe de France geen spaander heel gelaten van zesdeklasser Loon Plage. De onfortuinlijke gastheer kreeg een zware 0-7 nederlaag aangesmeerd.

Arber Zeneli (45.+3) brak in de slotseconden van de eerste helft de ban voor Reims. Kaj Sierhuis (54. en 90.), Alexis Flips (69.), Martin Adeline (77. en 78.) en Rafik Guitane (89.) diepten na de onderbreking verder uit. Maxime Busi speelde de volledige wedstrijd mee, Thomas Foket bleef op de bank.

Ook Toulouse heeft stevig uitgehaald in de 32e finales. Vijfdeklasser Lannion werd volledig fijngemalen met 1-7. Tijdens de rust stond het al 1-3 en in de tweede helft legden de bezoekers nog vier doelpunten in het mandje. De Nederlandse spits Thijs Dallinga scoorde in beide helften. Brecht Dejaegere droeg de aanvoerdersband bij Toulouse en speelde ruim een uur mee.