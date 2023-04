Standard schiet weinig op met doelpuntloos gelijkspel tegen Cercle Brugge in Europe play-offs

Onder een stralende zon hebben Cercle Brugge en Standard de punten gedeeld (0-0). Een goed Cercle liet na om te scoren, terwijl Emond voor de bezoekers twee prima kansen verkwanselde. Met dit scoreloos gelijkspel schieten beide ploegen weinig op in deze Europe play-offs.

Met het halen van de Europe play-offs was het seizoen van Cercle Brugge eigenlijk al geslaagd, maar de troepen van Miron Muslic zijn hongerig naar meer. Onder een stralende zon begon de thuisploeg dan ook gretig aan de partij, maar de eerste reuzekans viel wel aan de overkant. Renaud Emond, die door het ontbreken van Zinckernagel voor het eerst sinds 3 september in de basis stond, kwam oog in oog met doelman Majecki, maar besliste voorlangs.

Standard had het knap lastig met de hoge pressing van de Vereniging, Cercle nam de partij in handen en creëerde ook enkele kansen. Ueda, Somers en Lopes kwamen allemaal dicht bij de openingstreffer, maar telkens stonden Bodart of een Standard-verdediger net pal.

Toen Standard zich eindelijk nog eens uit de druk wist te voetballen, miste Emond na een splijtende pass van Ohio opnieuw oog in oog met Majecki. De spits had z’n eerste basisplek sinds speeldag 7 wellicht anders voorgesteld... Na een leuke eerste helft stond het halfweg 0-0, al hadden beide ploegen de kansen om op voorsprong te klimmen.

Foto: David Catry / Isosport

Gebrek aan creativiteit bij de Rouches

Cercle begon aan de tweede helft zoals het de eerste eindigde: met veel wil en offensief voetbal. Na amper een minuut in de tweede helft moest Bodart prima tussenkomen op een krachtige kopbal van Marcelin. Standard zag af onder de pressing en wist weinig te creëren, het gemis van de creatieve Zinckernagel en Alzate werd perfect geïllustreerd.

Bij Cercle liep er wel zo’n technisch mannetje rond. Clubtopschutter Ayase Ueda speelde weer een prima partij en toonde zich ook sterk in de duels, maar Bokadi en Laifis hielden goed stand tegen de kleine Japanner. Eerst ontzette Laifis een voorzet van Ueda, een minuut later kopte de Japanner gevaarlijk richting doel, maar werkte Bokadi in corner. Standard kwam goed weg.

Foto: BELGA

Gevaarlijke fase

Naarmate het einde van de partij naderde, naarmate het slordiger werd. Beide ploegen gaven defensief weinig weg, maar in de opbouw was het vaak te onzuiver. Een kwartier voor tijd dan toch nog eens animo: een hoge bal in de zestien richting Siquet werd verkeerd ingeschat door Canak, de middenvelder liep Siquet in de rug aan. Bij Cercle claimden ze een strafschop, maar Nathan Verboomen en de VAR lieten begaan. Het was een serieus randgeval, Standard kwam in ieder geval goed weg, tot ongeloof bij de Vereniging.

De wedstrijd kabbelde verder, maar gevaar bleef in de slotfase uit. Het bleef 0-0 in het Jan Breydelstadion en daar kunnen beide ploegen niet tevreden mee zijn. Al bij is het wel een terecht resultaat: de wil en strijd was aanwezig, de kwaliteit wat minder. En zo is Gent, dat gisteren won van Westerlo, de winnaar van het weekend in de Europe play-offs.

-

Cercle Brugge: Majecki; Popovic, Marcelin (79’ Daland), Ravych; Siquet, Francis, Lopes (76’ Van Der Bruggen), Deman (76’ Hotic); Somers, Gboho (70’ Denkey), Ueda

Standard: Bodart; Dussenne, Bokadi, Laifis, Fossey, Cimirot, Melegoni, Dønnum (66’ Laursen); Balikwisha (31’ Canak), Ohio (66’ Perica), Emond (93’ Hautekiet)

Doelpunten: geen

Gele kaarten: 44’ Dønnum, 49’ Deman, 70’ Lopes

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Nathan Verboomen

Toeschouwers: 3.833