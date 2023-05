Titelstrijd spannender dan ooit: Antwerp springt naar eerste plaats na felbevochten zege tegen KRC Genk

De titelstrijd is spannender dan ooit. Antwerp deed zondagavond een gouden zaak door de drie punten thuis te houden tegen KRC Genk (2-1). De Great Old springt voor het eerst sinds speeldag twaalf naar de leiding en mag steeds luider dromen van de dubbel.

Voetbal is soms een ironisch spelletje. Joseph Paintsil werd na een opstootje met Arbnor Muja een hele wedstrijd lang uitgefloten door de Bosuil. Uitgerekend de Ghanees leidde halfweg de eerste helft de openingsgoal van Genk in. Na een duel met Gaston Avila ter hoogte van de cornervlag dwong Paintsil een hoekschop af. Die werd door Trésor op het hoofd van de vrijgelopen McKenzie geschilderd. Butez redde, maar in de herneming werkte de Amerikaan de 0-1 binnen. ‘Te wild van Avila. Domweg een hoekschop weggegeven’, appte Franky Van der Elst ons. Zoals wel vaker een goed punt van onze huisanalist. Een connaisseur.

McKenzie bracht Genk in de eerste helft op voorsprong, op assist van Trésor. Foto: BELGA

Het pleit voor Antwerp dat het de kopjes niet liet hangen na de Genkse goal. De Great Old bleef druk zetten en dat leverde net voor het halfuur ook iets op. Sadick haalde Janssen op de rand van de zestien neer. Scheidsrechter Lambrechts floot voor een vrijetrap, maar de VAR had gezien dat de overtreding binnen de zestien werd gemaakt. Penalty. Dom van Sadick, want Janssen stond met de rug naar doel. De Nederlander wilde de strafschop ook zelf omzetten, maar zag zijn elfmeter gered door Vandevoordt. Voor Janssen pas zijn tweede misser op 31 penalty’s in open spel.

Genk trok daarna het laken steeds meer naar zich toe, mede doordat Antwerp te veel ruimtes liet. Net toen de wedstrijd wat dreigde dood te bloeden, werd de Bosuil opnieuw wakker geschud. Na een goeie actie op rechts legde Bataille de bal terug op Ekkelenkamp. Diens schot werd afgeblokt door Heynen. Met de hand, had Lambrechts gezien. Deze keer zette niet Janssen, maar Alderweireld zich achter de bal. De Antwerpse kapitein plaatste de gelijkmaker netjes in de linkeronderhoek.

Eerst faalde Vincent Janssen zeldzaam vanop elf meter, aanvoerder Toby Alderweireld trof wel raak vanop de stip. Foto: BELGA

Sadick opnieuw in de fout

Van Bommel rook bloed en haalde bij de rust met Calvin Stengs nog een aanvallend wapen van de bank. De Nederlander kwam in de plaats van een magere Muja. Die aanvallende intenties resulteerden zeven minuten ver in de tweede helft ook in een voorsprong. Sadick kreeg de bal aangespeeld van Vandevoordt, maar zag de aanstormende Balikwisha niet in zijn rug. Die snoepte hem de bal af en trapte de 2-1 tegen de touwen. Niet het avondje van Sadick.

Balikwisha trapte de winning goal voorbij Maarten Vandevoordt. Foto: BELGA

KRC Genk probeerde nog wel terug te vechten, maar slaagde er ook na de invalbeurten van Arokodare en Oyen te weinig in om Antwerp uit verband te spelen. Twintig minuten voor tijd versierden de Limburgers wel nog een grote kans. Na een goeie actie van Paintsil op rechts duwde Arokodare de 2-2 tegen de paal.

In de toegevoegde tijd kwam Genk nóg dichter bij de gelijkmaker. Na alweer een goeie hoekschop van Trésor kopte Muñoz de 2-2 binnen, maar Lambrechts had goed gezien dat Aziz zijn elleboog in het gezicht van Butez had geplant en keurde de goal af. Trésor en Aziz pakten in een tumultueuze slotminuut nog rood.

Antwerp, dat via Stengs zelfs nog dicht bij de 3-1 was gekomen, kwam zo met de schrik vrij en pakt drie gouden punten. De Great Old springt over Genk en Union naar de eerste plaats en staat zo voor het eerst sinds speeldag twaalf aan de leiding in de Jupiler Pro League.