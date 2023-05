Club Brugge mag titelambities definitief opbergen na nieuwe nederlaag tegen uitgekookt Union

Union houdt de titeldroom levend: het won gevleid op het veld van Club Brugge (1-2) en springt voorlopig naar de tweede plaats. Club monopoliseerde de bal, maar was te onmondig voor doel. Een mistasten van Mignolet na de rust bleek uiteindelijk de doodsteek. Zo wordt die onverwachte kwalificatie voor de Champions’ Play-offs wel een héél grote anti-climax.

De Brugse vloek doorbreken: dat was de missie van Union, dat tegelijk de rug moest na rechten na een nederlaag op de openingsspeeldag. Winnen tegen blauw-zwart lukte sinds de Grote Terugkeer nog niet. En bij een nederlaag kon de titel plots héél ver weg zijn. Op Jan Breydel kreeg Simon Mignolet zijn originele Gouden Schoen overhandigd, maar voor feestgedruis zorgde dat niet echt. Club staat nergens in Play-off 1, én zag ook Skov Olsen (kuit) afhaken na de opwarming. Sandra was zijn vervanger.

Wie een opwindende zaterdagavond had verwacht, kwam aanvankelijk bedrogen uit. Union stond goed in blok, Club vond geen oplossingen aan de bal. Adingra zorgde voor een eerste dreiging, aan de overkant moest de uittredende landskampioen het vaak doen via standaardfases. Meijer en Spileers konden zo eens koppen op doel. Eén keertje voetbalde Club zich dan toch vlotjes door. Via een lopende Rits kon Meijer bereikt worden: zijn schot stierf op de vuisten van Moris. De Brusselse torens haalden voor de rest alles weg en Jutgla zag geen bal. Aan de overkant deed zijn collega het beter.

Mignolet mist

Er waren 41 minuten gespeeld toen Bonifca een bal op de borst pakte en nog een goeie tik gaf. Met een overhoeks schot maakte hij er knap 0-1 van. Was dat verdiend? Niet helemaal, maar de wedstrijd kon wel een adrenalinestoot gebruiken. De krappe voorsprong van Union werd meteen ook de ruststand. Maar daarna werden de problemen voor Club alleen maar groter.

Foto: Isosport

De aftrap was amper gegeven, of de 0-2 lag al in doel. Een doelpunt waar Mignolet niet vrijuit ging. De doelman grabbelde naast een afgeweken schot van Lazare en zag de bal in doel rollen. Voor fluitconcerten en dergelijke is er dit seizoen al teveel gebeurd in Brugge: daar was het gelatenheid troef. Al moeten we ook zeggen dat blauw-zwart de moed niet liet hangen. De eerste écht grote kans voor Club viel op het uur.

Vanaken in minuut 92

Vanaken - tot dan erg bleek - stuurde Lang weg, en die kon zich tussen twee Brusselse verdedigers persen en Jutgla nog bereiken. Zijn schot leek binnen te gaan, tot Van der Heyden met een ultieme sliding een aansluitingstreffer vermeed. En dat werd gevierd alsof Union net de 0-3 had gemaakt. Dat kon trouwens ook: na een ziekenhuisbal van Vanaken had Boniface een bal van Lazare maar binnen te lopen. De grensrechter had echter buitenspel gezien.

Club bleef duwen, Union kon rustig counteren. Maar het moest wel opletten voor die Brugse aansluitingstreffer. Alwéér kwam Union goed weg toen Nusa de zestien indook en maar Moris trof. Ondertussen moest Mignolet de 0-3 van Vertessen uit zijn doel houden. In minuut 92, toen het Brugs slotoffensief al eventjes bezig was, werd het dan toch 1-2. Vanaken trof raak met het hoofd.

Foto: BELGA

Een zenuwachtig wedstrijdeinde bracht geen gelijkmaker meer voor Club, waar de onverwachte kwalificatie voor de hoogmis van het Belgische voetbal nu helemaal uitdraait op een sisser. En Union? Die doen weer volop mee en springen naar een voorlopige tweede plaats. Het antwoord is morgen aan Genk en Antwerp.

-

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Spileers (78’ Sylla), Meijjer, Rits (68’ Vermant), Onyedika, Sandra (55’ Talbi), Vanaken, Lang (78’Odoi) , Jutgla (68’Nusa)

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lynen, Teuma, Lazare (86’ El Azzouzi), Lapoussin, Adingra (73’ Nilsson), Boniface (89’ Vertessen)

Doelpunten: 41’ Boniface (Van der Heyden, 0-1), 46’ Lazare (Teuma, 0-2), 90+3’ Vanaken (Sylla, 1-2)

Gele kaarten: 57’ Onyedika (fout), 83’ Van der Heyden (fout), 85’ Vermant (fout), 90’ Vanaken (fout), 90+3’ Moris

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt