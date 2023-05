Duo Cuypers-Orban toont zich weer van zijn dodelijkste kant en bezorgt Gent felbevochten zege tegen Standard

Net als op de openingsspeeldag stond het duel tussen Standard en AA Gent bol van de animo . Orban en Cuypers bewezen andermaal een aartsgevaarlijk spitsenduo te vormen en zorgden zo voor een Gentse zege waardoor de Buffalo’s nu wel heel comfortabel aan de leiding gaan in de Europe Play-Offs. Voor Standard is het hopen op Gentse averij in hun dubbele confrontatie met Cercle Brugge.

Sclessin liep lekker vol voor de komst van de Buffalo’s. Er heerste voor de aftrap zelfs een sfeer die in de Champions’ Play-Offs helemaal niet zou misstaan. Bij Standard kon Deila trouwens opnieuw een beroep doen op de herstelde Zinckernagel, terwijl ook Alzate terugkeerde uit schorsing.

Canak verving bij de Rouches dan weer de afwezige Balikwisha. Centraal voorin kreeg Emond de voorkeur op Ohio. Vanhaezebrouck voerde in vergelijking met de partij van vorige week tegen Westerlo slechts één wissel door: Orban kwam ten nadele van Tissoudali in het Gentse basiselftal.

De partij op bezoek bij de Rouches was voor AA Gent duel nummer 54 van het seizoen, terwijl Standard nog maar aan wedstrijd 37 toe was. Een wereld van verschil maar de eerste kans van de match was toch van Gentse makelij: Bokadi leverde nogal makkelijk in maar de lob van Orban zoefde net over de kooi van Bodart.

Standard nam de partij wel meteen in handen en de Buffalo’s slaagden er heel moeilijk in om de bal in eigen rangen te houden. Kansen creëren bleek evenwel niet evident voor de thuisploeg. Geleidelijk nam Gent over maar doelgevaar bleef eerder schaars in een bijzonder sfeervol Sclessin. De thuisfans hadden het sowieso naar hun zin want Standard bleef regelmatig tegenprikken en zo was het voor AA Gent allesbehalve een gezondheidswandeling.

Op een hoekschop van Zinckernagel werden de Rouches nog eens heel gevaarlijk maar de kopbal van Cimirot week in extremis nog af. Aan de overkant bleef Bodart langdurig werkloos toekijken. De Gentse spitsen probeerden heus wel om een vuist te maken en toen Cuypers toch eens zijn spurtende ploegmakker lanceerde, was het meteen ook raak: Orban aarzelde niet en trapte Gent warempel op voorsprong (0-1).

Foto: BELGA

Een flinke opdoffer voor Standard dat evenwel meteen in de achtervolging ging. Toch bleef Standard defensief kwetsbaar. De snelheid van Orban bleek de Luikse verdedigers steeds meer in verlegenheid te brengen. Gelukkig voor de Rouches stond Bodart pal toen de Nigeriaan nog maar eens door de Luikse buitenspelval glipte en kort voor de pauze moest Bodart heel ver uitkomen om te beletten dat Orban de Gentse voorsprong verdubbelde.

Rusten geblazen en die adempauze inspireerde diezelfde Orban tot een geniaal idee. Bij de aftrap waagde de Nigeriaan zijn kans met een waanzinnige afstandspoging vanop eigen helft. Bodart kwam met de schrik vrij want de Luikse goalie reageerde totaal verrast en zag de bal tot zijn grote opluchting op de lat stranden.

Meteen naar de overkant waar Emond bleef liggen in de zestien na een vermeend contact. Boterberg wuifde het Luikse appel voor een strafschop weg en Gent zette meteen de tegenaanval in en Orban scoorde zelfs maar niemand had gemerkt dat Boterberg al had gefloten. Bij de Buffalo’s reageerden ze furieus, terwijl de thuisfans nog altijd een penalty claimden. Boterberg velde een salomonsoordeel en gaf een scheidsrechtersbal.

Foto: BELGA

De vlam sloeg nu echt in de pan en slag om slinger waren er nu opstootjes op het veld. Net als in de openingswedstrijd van het seizoen, toen AA Gent zich na afloop bijzonder benadeelde voelde, eiste de arbitrage dus opnieuw een hoofdrol op. De aanwezigheid van vierde man Laforge en van VAR Lardot was in Gentse middens voorafgaand aan de partij al een gevoelig onderwerp.

Gent incasseerde nog voor het uur een nieuwe tik. Alzate genoot teveel ruimte bij een vrije trap van Donnum en maakte er 1-1 van. Gent even van slag denk je dan maar toen Bodart de bal probeerde te ontzetten, belandde de bal pardoes in de voeten van Cuypers en die bracht de Buffalo’s opnieuw op voorsprong. De fans in het stadion hapten even naar adem, wat een krankzinnig vierde kwartier kregen zij geserveerd.

Foto: BELGA

Deila bracht Ohio en Melegoni voor Cimirot en Emond, terwijl Vanhaezebrouck Nurio in de strijd gooide waardoor een bedrijvige maar niet altijd even gelukkig Odjidja kon gaan rusten. De partij bleef bijzonder boeiend om te volgen en beide teams bleven elkaar onophoudelijk bestoken. Ondertussen kolkten de tribunes op Sclessin als vanouds. Figuurlijk vuurwerk in de Europe Play-Offs!

Standard trok tijdens het slotkwartier nog verwoed in de aanval, terwijl de bezoekers enkele keren gevaarlijk tegenprikten op de tegenaanval. Enter Laursen en Perica, oordeelde Deila maar zijn plannetje werd flink gedwarsboomd toen Alzate zijn tweede gele kaart van de avond slikte. Gent probeerde nu de partij rustig uit te spelen en met Castro-Montes en Tissoudali bracht Vanhaezebrouck nog twee frisse spelers tussen de lijnen.

Bij Donnum kookte het potje helaas over. De Noor ging opzettelijk en onnodig hard door op De Sart maar Boterberg en VAR Lardot leiten betijen. Zefls toen de grillige Donnum nog wat verhaal ging halen bij de ref, bleef een kaart op zak. Moet het gezegd dat men op de Gentse bank de wenkbrauwen fronsten toen vierde man Laforge even later aangaf dat er zeven minuten extra speeltijd werden bijgeteld?

Foto: BELGA

Standard zette nog een laatste keer aan maar Gent bleef overeind. Ook al pakten Okumu en Nurio allebei nog een gele kaart. De Buffalo’s lieten het niet aan hun hart komen en gingen niet ten onrechte met de drie punten aan de haal. De Rouches bleven met lege handen achter en moeten op de volgende twee speeldagen rekenen op de hulp van Cercle Brugge om dit AA Gent nog te kunnen bijbenen.

-

Standard: Bodart, Dussenne (82’ Laursen), Bokadi, Laifis, Cimirot (64’ Melegoni), Alzate, Donnum, Fossey, Zinckernagel, Canak (82’ Perica), Emond (64’ Ohio)

AA Gent: Nardi, Piatkowski, Okumu, Torunarigha, De Sart, Kums, Vadis (64’ Nurio), Hong (85’ Castro-Montes), Samoise, Cuypers, Orban (85’ Tissoudali)

Gele kaarten: 41’ Vadis, 51 Alzate, 68’ Laifis, 84’ Alzate, 92’ Okumu, 94’ Nurio

Rode kaarten: 84’ Alzate (twee keer geel)

Doelpunten: 31’ Orban (Cuypers, 0-1), 57’ Alzate (Donnum, 1-1), 61 Cuypers (1-2)

Scheidsrechter: Jan Boterberg