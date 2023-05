Union blijft in het zog van leider Antwerp na ruime zege tegen Genk, Limburgers mogen hun titeldroom bijna opbergen

Union heeft Genk een flinke tik uitgedeeld in de titelstrijd: de Brusselaars wonnen dankzij goals van uitblinkers Burgess (2x) en Teuma met 3-0. Genk telt nu al vier punten achterstand op leider Antwerp, voor Union kan alles nog: met een puntje achterstand op de leider hebben de Brusselaars hun lot nog steeds in eigen handen.

Union en Genk wisten wat ze moesten doen na de overwinning van Antwerp eerder deze zondag: winnen. De Great Old had na de spectaculaire ommekeer tegen Club al vier punten voorsprong op beide clubs, dus verliezen was uit den boze.

Genk leek het belang van de wedstrijd echter niet begrepen te hebben: de Limburgers speelden een erg matige pot. Union daarentegen speelde sterk: het leer ging goed rond, Genk had weinig in de pap te brokken.

Bij de eerste echte kans was het meteen prijs voor de Brusselaars: Teuma schilderde een corner op het hoofd van Christian Burgess, de Britse verdediger knikte knap overhoeks binnen. 1-0 na nog geen kwartier voetballen. Wie dacht dat die tegentreffer Genk zou wakker schudden, kwam bedrogen uit: geen enkel moment kon het een vuist maken tegen het felle Union. Afstandsschotjes van Hrosovsky en Arteaga vormden helemaal geen gevaar en zijn normaal zelfs het vermelden niet waard, maar verder dan dat kwam de winnaar van de reguliere competitie dus niet in de eerste helft.

Foto: BELGA

Teuma beslist de match

De tweede helft moest beterschap bieden voor Genk. Met Sor en Arokodare bracht Vrancken twee frisse spelers tussen de lijnen, en dat leek aanvankelijk wel te lonen. Genk eiste het balbezit op en speelde beter dan in de eerste helft. Via Munoz kon het net voor het uur een eerste keer dreigen, maar Moris ging goed plat op de kopbal van de Colombiaan.

Union zelf speelde in de tweede helft niets klaar, tot in minuut 65: Victor Boniface werd in de zestien neergehaald door Munoz, maar Jasper Vergoote zag er een schwalbe in en gaf de Nigeriaan geel. De VAR was het daar niet mee eens, en ook Vergoote moest zijn mening herzien na het bekijken van de beelden: penalty voor Union. Kapitein Teddy Teuma nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de 2-0 onhoudbaar binnen.

Foto: BELGA

Het geloof was nadien helemaal weg bij Genk, Union speelde de wedstrijd heel matuur uit. Via Burgess – opnieuw na een corner van Teuma – werd het zelfs nog 3-0. Genk Union blijft zo volop meedoen voor de titel, voor Genk lijkt het kampioenschap nu niet meer dan een verre droom.

-

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lynen, Teuma (90+2’ Puertas), Lazare (90+2’ El Azzouzi), Lapoussin (90+2’ François), Adingra (61’ Vertessen), Boniface (90+2’ Nilsson)

Genk: Vandevoordt, Munoz (77’ Preciado), Cuesta (86’ Sadick), McKenzie, Arteaga, Heynen (86’ El Hadj), Hrosovsky, Paintsil, El Khannouss (46’ Arokodare), Oyen (46’ Sor), Samata

Doelpunten: 12’ Burgess (Teuma, 1-0), 68’ Teuma (penalty, 2-0), 81’ (Teuma, 3-0)

Gele kaarten: 4’ McKenzie (fout), 34’ Lazare (fout), 62’ Munoz (fout), 65‘ Boniface (schwalbe), 74’ Cuesta (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Jasper Vergoote