Genk en Union kunnen door gelijkspel niet optimaal profiteren van nederlaag Antwerp, dat koploper blijft

Genk en Union hebben de punten gedeeld na een 1-1 gelijkspel: McKenzie bracht de thuisploeg al snel op voorsprong na een heerlijke assist van Trésor, maar Boniface maakte die goal in de eerste helft nog ongedaan na een schitterende actie. Antwerp blijft de leider, maar moet wel Union naast zich dulden.

Na de nederlaag van Antwerp zondagmiddag konden zowel Genk als Union een gouden zaak doen: bij de Limburgers zou een driepunter hen opnieuw tot op een puntje van leider Antwerp brengen, de Brusselaars konden bij een overwinning zelfs de leidersplaats overnemen.

Veel op het spel dus in de Cegeka Arena, en dat was er (vooral in de eerste helft) ook aan te zien: het tempo lag erg hoog, het spel ging goed op en neer en we kregen ook kansen en goals te zien. Wat wil je als voetballiefhebber nog meer? Enkel Teddy Teuma ontbrak: de kapitein van Union blesseerde zich tijdens de opwarming en werd vervangen door El Azzouzi.

We hoefden zelfs geen kwartier te wachten op de eerste goal: Trésor, die terug in de ploeg kwam na zijn schorsing, haalde zijn penseel nog eens boven en schilderde een vrije trap perfect op het hoofd van McKenzie. De Amerikaan hoefde maar binnen te knikken. Voor Trésor was het al de 23e assist van het seizoen, waardoor hij Branko Strupar zijn record (22 assists) uit 1998-1999 afsnoepte. Toen was dat ook voor Racing Genk, dat later de titel zou pakken. Een voorbode?

Foto: BELGA

Al presenteerde Union zich zeker niet slecht in Limburg. Nog voor de 1-0 had Adingra al dé kans op de openingstreffer, en ook erna hadden de Brusselaars eigenlijk de beste kansen. Adingra had aan de rust al een hattrick kunnen hebben: eerst verzuimde hij om geklungel bij McKenzie af te straffen, later knikte hij moederziel alleen ook te zwak in op Vandevoordt.

Opnieuw Boniface

Maar gelukkig heeft Union Victor Boniface nog: wie anders dan hij zou Union langszij schieten? Een dikke vijf minuten voor het rustsignaal zette hij McKenzie heerlijk in de wind en haalde hij ook nog eens snoeihard uit: 1-1, meteen ook de ruststand. Genk leek nochtans nog een penalty te krijgen na een drieste ingreep van Burgess bij Paintsil, maar de VAR besloot dat de fout buiten de zestien gebeurde. Burgess kwam vrij goed weg met geel.

In de tweede helft ging het tempo wat omlaag: beide ploegen leken wat meer defensieve zekerheid in te bouwen. Het zorgde ervoor dat we een pak minder kansen kregen te zien dan in het eerste bedrijf. Om niet te zeggen: haast geen. Strijd was er dan weer wel, met Burgess die opnieuw het voortouw nam. De Brit verdedigde met lijf en leden en nam soms toch iets te veel risico, maar een tweede gele kaart kwam er niet, ondanks het vele Genkse protest.

Foto: Isosport

Verder had de tweede helft qua kansen erg weinig te bieden. Verder dan een afstandsschot van Hrosovsky en een verdienstelijk lobje van Samatta raakte Genk niet, en ook Union kon aanvallend bijna niets meer creëren. Vertessen kwam in het slot nog wel dichtbij, maar de invaller mikte in het zijnet. Door het gelijkspel komt Union naast Antwerp op de eerste plek, al heeft de Great Old nog wel het voordeel omdat hun punten niet gehalveerd werden. Genk staat drie punten in het krijt.

-

KRC Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Cuesta, Arteaga, Hrosovsky, Heynen, Trésor, Paintsil, Sor (67’ El Khannouss), Arokodare (68’ Samatta)

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, El Azzouzi, Lynen, Lazare (74’ Puertas), Lapoussin, Adingra (73’ Vertessen), Boniface (84’ Nilsson)

Doelpunten: 13’ McKenzie (Trésor, 1-0), 39’ Boniface (Adingra, 1-1)

Gele kaarten: 44’ Burgess, 52’ El Azzouzi

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Jonathan Lardot