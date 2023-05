Westerlo legt Standard over de knie na dominante eerste helft en trakteert fans op een mooie lenteavond

Westerlo heeft zijn eerste overwinning in de Europe Play-offs beet. De Kemphanen waren een maatje te sterk voor een mak Standard en legden de Luikenaars met duidelijke 3-0-cijfers over de knie. In een collectief sterke prestatie eiste Dorgeles Nene met twee doelpunten opnieuw een hoofdrol op, Nacer Chadli kroop nog eens in de huid van dirigent.

Het was een klein mirakel dat Standard na 45 minuten nog niet knock-out in de touwen lag. Westerlo flitste voor rust als in zijn beste dagen. Een opmerkelijke rol was daarbij weggelegd voor een sterke Nacer Chadli. De voormalige Rode Duivel bleef de laatste weken onder zijn niveau, maar nam tegen de Luikenaars nog eens het stokje van dirigent in de hand. Slimme passes, dribbels, goede loopacties, … Het kwam allemaal terug. Alsof er na zijn aankondiging het hoofdstuk van de nationale ploeg definitief af te sluiten een last van zijn schouders viel.

Na vier minuten lag hij al mee aan de basis van de vroege Kempense openingsgoal. Een fluks voetballende Matsuo nam het voorbereidende werk voor zijn rekening, Chadli legde slim af voor de infiltrerende De Cuyper. De Brugse huurling, met korte krullen en roze schoenen, plaatste zijn negende van het seizoen perfect in het verste hoekje.

Foto: BELGA

Standard probeerde een vuist te maken, maar de bezoekers – zonder Zinckernagel, Laifis en Fossey – lijken te snakken naar het einde van het seizoen. Offensief was het allemaal te traag, te slordig en te voorspelbaar. Ohio was de enige Luikenaar die zich nog wat kon laten gelden, maar Gillekens – die zich nog eens mocht tonen tussen de palen – stond attent te keepen. Knap hoe hij met een hakje de aanstormende Ohio in de wind zette.

Twee afgekeurde goals

Westerlo was aanvallend de tegenpool van de Rouches, met veel schwung, gretigheid en variatie. Het was nog even zoeken naar het juiste vizier, maar na waarschuwingen van Nene en De Cuyper zette de thuisploeg op het halfuur na een heerlijke counter de dubbele voorsprong op het bord. Na een hoekschop van Standard ging het razendsnel naar de andere kant. Het voorbereidende werk was voor Matsuo, De Cuyper en Van Eenoo, Nene duwde genadeloos de 2-0 voorbij Bodart. Eén van de mooiste doelpunten die er dit seizoen in ’t Kuipje te zien was. Het zette de collectief sterke prestatie van de thuisploeg perfect in de verf.

Foto: BELGA

Westerlo duwde het gaspedaal nog wat harder in en maakte er bij momenten een demonstratiematch van. Standard hapte naar adem en kwam tot twee keer goed weg nadat doelpunten van Chadli en Nene afgekeurd werden voor buitenspel. Tussendoor spatte een poging van Matsuo uiteen op de vuisten van Bodart.

Nummer dertien voor Nene

Na de pauze verdween het tempo uit de wedstrijd. Standard vond geen oplossingen om het tij te keren en Westerlo in verlegenheid te brengen, de prikken van de thuisploeg waren schaarser. Chadli speelde op het juiste moment Van de Keybus vrij, maar die knalde recht op Bodart.

In de slotfase kreeg de Westelse zege nog wat extra glans. Een laks verdedigende Canak verkeek zich op een lange bal van Van den Keybus. Een gretige Nene lag op de loer en nam het geschenk met beide handen aan. Oog in oog met Bodart knalde de Malinees zijn dertiende van het seizoen tegen de touwen.

Westerlo pakt dit seizoen zo 7 op 12 tegen Standard en hijst zich in de Europe Play-offs naast de Luikenaars. Door de nederlaag van de Rouches heeft AA Gent vanavond tegen Cercle Brugge aan één punt genoeg om zich te verzekeren van Europees voetbal.