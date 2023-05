Met drie naar een onwaarschijnlijke ontknoping: Genk wint op Club Brugge en bezorgt Antwerp zenuwinzinking

En toen waren ze nog met... drie. Genk won zondag gevleid op het veld van Club Brugge (1-3) en strijdt volgende week samen met Antwerp en Union voor de titel. Hrosovsky en Paintsil bezorgden de Limburgers in de slotfase in delirium, op de Bosuil werd het tegelijk een zenuwinzinking. Nu al staat vast: dit wordt de meest onwaarschijnlijke titelstrijd ooit.

En of de match op Jan Breydel plots leefde. Ruim voor de aftrap zette de Brugse aanhang schertsende liederen over aartsrivaal Antwerp in, dat een eerste matchbal verzuimde te verzilveren tegen Union. En dat Genk zo eigenhandig opnieuw in de titelstrijd hielp. Mits een zege op Club waren de Limburgers plots weer een ernstige kandidaat. Vrancken startte met dezelfde elf als vorige week, bij Club mochten jonkies Vermant en Nusa zich vanaf de aftrap tonen.

Die eerste deed dat met de eerste grote kans van de wedstrijd. Vermant werd (na een Genkse prik) goed vrijgespeeld en puntte de bal goed richting doel, maar Vandevoordt tikte het leer nog nét tegen de lat. Een cruciale save, zou blijken. Want quasi onmiddellijk daarna scoorden de bezoekers de 0-1. Paintsil twijfelde niet toen hij de bal plots voor zijn voeten kreeg in de zestien, en de Ghanees fusilleerde Mignolet. Het uitvak ontplofte, de titeldroom was plots opnieuw springlevend. Bijna zette Paintsil zijn ploeg zelfs op 0-2. Mignolet had een fantastische save in huis op zijn schot van dichtbij, dat eigenlijk altijd binnen moest.

Foto: BELGA

Van de lijn

Club besloot de Genkies geen vrijgeleide naar een titelmatch te geven, en schoot wakker. Vanaken en Meijer kregen een goede mogelijkheid, Rits scoorde bijna. Na een knappe actie van een bedrijvige Nusa werd zijn schot nog van de lijn geveegd door Arteaga. Blauw-zwart had het overwicht en kon plots counteren via Vanaken en Vermant. Die legde iets te breed, waardoor de kans verkeken was. Ook hier kwam Genk goed weg.

Tijdens de rust besloten beide coaches te wisselen. Buchanan kwam voor (een gehavende) Meijer, bij Genk loste Samatta dan weer Arokodare af. Die laatste toonde zich te vaak ongelukkig, en de beste kansen waren nu voor Club. Eerst schoot Nusa vanuit een schuine hoek over, vervolgens viseerde Buchanan de verkeerde kant van de pal na een teruglegger van Vermant. Op het uur moest Sor gewisseld worden met een blessure: de ingevallen El Khannouss testte meteen de vuisten van Mignolet vanuit een verrassende hoek.

Genk bleef niet ontsnappen en slikte in minuut 64 een gelijkmaker. Brugse druk leverde een corner op, en dat is een kolfje naar de hand van specialist Vanaken. Die moest zelfs niet springen om de 1-1 binnen te koppen. Als de ploeg van Vrancken nog wou meestrijden voor de titel op de laatste speeldag, moést het winnen. Dat leek lang niet te gebeuren: zijn ploeg acteerde gewoon té plat om aanspraak te maken op een overwinning. Tot Genk de druk ging opvoeren, zo’n kwartier voor tijd. En er toch nog een goal viel.

Foto: Isosport

Delirium

Het was Hrosovsky die Antwerp (en Union) een zenuwinzinking bezorgde. Na een chaotische fase in de zestien van Club mocht de middenvelder twee keer afdrukken, en tussen enkele blauw-zwarten ging zijn botsende bal binnen. Dat zorgde voor bizarre taferelen. De Club-fans hadden er hun plezier in, want aartsrivaal Antwerp zat zo plots héél diep in nesten.

Het delirium in het uitvak werd nog groter: drie minuten later schoof Paintsil de 1-3 naast Mignolet, waardoor Genk volgende week meestrijdt voor de oppergaai. Een aansluitingstreffer van Rits werd nog afgekeurd door de VAR.

En zo krijgen we een scenario waar niémand voor dit weekend nog rekening mee had gehad. Als Genk volgende week wint van Antwerp en Union laat punten liggen tegen Club, is het alsnog landskampioen. Onwaarschijnlijk.