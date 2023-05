Antwerp geeft titel tegen tienkoppig Union nog uit handen in slotkwartier, alles wordt beslist op laatste speeldag

De titelstrijd krijgt een waanzinnig spannende ontknoping op de slotspeeldag. Antwerp leek lang op weg om het kampioenschap binnen te halen tegen tien Unionisten, maar in de 80e minuut sleepte Puertas met een lucky goal toch nog een gelijkspel uit de brand. Antwerp, Union en zelfs Genk: alle drie maken ze nog kans op de titel.

Een zege tegen Union was alles wat Antwerp nodig had om de kers op de taart van dit sterke seizoen te zetten, en alle ingrediënten waren zondagmiddag aanwezig om er een gek kampioenenfeestje van te maken: het Bosuilstadion liep helemaal vol, de zon scheen én Antwerp kreeg nog voor de aftrap al goed nieuws te horen: zowel Teddy Teuma als Victor Boniface stonden door kwaaltjes niet in de basis bij Union. Teuma haalde zelfs het wedstrijdblad niet.

En of Union dat duo gemist heeft. Het ontbrak de Brusselaars aan combinerend vermogen, een aanval in mekaar steken was o zo moeilijk. Antwerp kon dat dan weer wel, zo bleek al in minuut 14: Stengs bediende zijn Nederlandse collega Janssen voor doel, en de 28-jarige spits nam Moris meteen te grazen. Den Bosuil ontplofte, want Antwerp was virtueel kampioen.

Foto: BELGA

Voorts had de eerste helft vrij weinig te bieden. Antwerp had de touwtjes in handen, zonder zelf nog veel te dreigen. Al stond het op slag van rust bijna wel 2-0 na een blunder van Moris, maar Stengs pakte het cadeautje niet uit. Bij Union konden we geen enkele noemenswaardige kans noteren. Nilsson – de vervanger van Boniface – deed voorin wel zijn best, maar het kwaliteitsverschil was toch duidelijk merkbaar.

Blessure en rood

De tweede helft moest beterschap bieden voor Union, maar al vroeg ging het mis: eerst moest Van der Heyden geblesseerd het veld verlaten – Union heeft echt wel zijn portie pech gehad dit seizoenseinde – en in de 57e minuut werd Lynen van het veld gestuurd na een tackle op Ekkelenkamp. Vrij streng, maar Lambrechts was zeker van zijn stuk. Antwerp kon de titel al ruiken, voor Union werd de opdracht nog een pak moeilijker.

Maar Union blijft Union: een ploeg die nooit opgeeft. En dat bleek ook in de wedstrijd tegen Antwerp: een dikke tien minuten voor tijd viel de bal voor de voeten van Puertas, die via het been van Vermeeren de gelijkmaker in doel schoot. Een lucky goal, maar wel een hele belangrijke. Bij Antwerp geloofden ze hun ogen niet.

Foto: BELGA

In de laatste minuut kreeg Avila nog dé kans op de kampioenschapstreffer, maar Moris bokste het leer uit zijn doel. Antwerp laat zo een unieke mogelijkheid op de titel liggen, al heeft De Great Old alles nog in eigen handen.

De slotspeeldag wordt hoe dan ook een nagelbijter. Antwerp en Union spelen beiden nog voor de titel, maar ook Genk kan mits een overwinning zondagavond op Club volgende week ook nog kampioen spelen. Haal de popcorn maar al in huis.

Antwerp: Butez, Bataille, Alderweireld, Pacho, Avila (79’ Kerk), Vermeeren, Ekkelenkamp (79’ Scott), Stengs, Muja, Jansen (62’ Keita), Balikwisha

Union: Moris, Kandouss (46’ Vertessen; 75’ Boniface), Burgess, Van der Heyden (54’ Sykes), Nieuwkoop, El Azzouzi, Lynen, Lazare, Lapoussin, Adingra (64’ Puertas), Nilsson

Doelpunten: 14’ Janssen (Stengs, 1-0), 80’ Vermeeren (own-goal, 1-1)

Gele kaarten: 40’ Stengs, 44’ El Azzouzi, 61’ Janssen, 76’ Nieuwkoop

Rode kaarten: 57’ Lynen

Scheidsrechter: Erik Lambrechts