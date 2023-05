Cuypers en Tissoudali trappen AA Gent naar vierde zege in Europe play-offs, gretig Westerlo blijft met lege handen achter

Hij scoort met de regelmaat van een klok en toen de wedstrijdklok in het Kuipje van Westerlo 75 minuten aangaf, achtte Hugo Cuypers zijn moment gekomen. De Luikenaar rondde een prima inspanning fraai af en schonk de Buffalo’s zo een nieuwe zege in de Europe play-offs. Westerlo drong nog wel even aan maar uiteindelijk was het Tissoudali die zijn eerste goal sinds zijn comeback aantekende en zo de match definitief besliste.

Huldigingen, afscheid nemen en feesten. Westerlo greep de laatste thuiswedstrijd van het seizoen aan om enkele spelers in de bloemetjes te zetten, zoals Chadli die aan de aftrap verscheen van zijn 500ste profwedstrijd. Bij de Buffalo’s die vorige week al zekerheid verwierven over hun felbegeerde Europees ticket, begonnen dan weer met dezelfde elf spelers als tegen Cercle Brugge. Eén wissel bij Westerlo: Reynolds verving Jordanov op de rechtsachterpositie.

Beide teams hadden er best zin in en de fans kregen meteen flink wat doelkansen geserveerd en daarbij ontpopte Nardi zich al gauw tot een Gentse uitblinker. De Fransman verijdelde in het openingskwartier doelpunten van Madsen, Van Eenoo en Matsuo die vrank en vrij hun kans gingen. Aan de overkant claimde Hjulsager dan weer vergeefs een penalty. Gillekens had dan weer geen moeite met relatief onschuldige afstandspoging van Samoise.

Uiteindelijk was het Chadli die de score opende: De Cuyper leverde een prima hoekschop af en die werd door de voormalige Rode Duivel in één tijd heerlijk in doel verwerkt. Nardi kansloos. Lang kon Westerlo niet genieten van die voorsprong want toen Orban een bal niet goed kon controleren, belandde de bal in de voeten van de vrijstaande Hjulsager die met een droge knal Gillekens te grazen nam. Na die Gentse gelijkmaker zakte het tempo en de spektakelwaarde waardoor de spelers met een 1-1-tussenstand de kleedkamers opzochten.

Foto: BELGA

Kort na rust was de partij voor Chadli al voorbij. Een hamstringblessure gooide roet in het eten van de lokale publiekslieveling die werd vervangen door Fixelles. De partij kabbelde ondertussen rustig verder. De zomerse omstandigheden zorgden voor een vrolijke sfeer in het stadion maar spektakel was er in de beginfase van de tweede helft amper te noteren. Daarvoor bezondigden de 22 spelers zich te vaak aan foute baltoetsen en dito keuzes.

Het publiek bleef zich gelukkig best vermaken. Beide teams probeerden dan ook heus wel een leuke match voetbal op de mat te toveren. Toch merkte je bij heel wat spelers de vermoeidheid opspelen na een lang seizoen. Eén speler bleef evenwel zijn hongerige zelve. Orban trok voortdurend spurtjes, gaf zijn ploegmakkers instructies en sakkerde bij een foute pass alsof zijn leven ervan af hing. Het etaleert vooral zijn mentaliteit, de Nigeriaan wil altijd en overal winnen én scoren.

Cuypers doet een gouden zaak in de strijd om de topschutterstitel

Uiteindelijk mocht de Nigeriaan toch vroeger de douches opzoeken. Vanhaezebrouck bracht Tissoudali in zijn plaats en gooide er met Lagae - in plaats van Piatkowski - ook nog youngster in. En toen sloeg Cuypers toe: de Gentse spits werd door Castro-Montes knap diep gestuurd en de Luikenaar maakte het koelbloedig af. Zijn 24ste treffer van het seizoen en zo komt hij weer een stapje dichter bij die topschutterstitel.

Foto: BELGA

Het mooiste moment van de match moest dan nog komen. Cuypers loodste Tissoudali door de Westelse buitenspelval en de Amsterdammer die zich na de laatste competitiematch ook nog bij Marokkaanse nationale ploeg moet melden, trapte de bal netjes voorbij een kansloze Gillekens. Meteen zijn eerste treffer na zijn zware knieblessure. Zijn medespelers juichtten zo mogelijk nog meer dan Tissoudali.

Opstelling Westerlo: Gillekens, Reynolds, Neustädter, Perdichizzi, De Cuyper (82’ Jordanov), Van Den Keybus, Madsen, Van Eenoo (82’ Seigers), Chadli (50’ Fixelles), Nene (88’ Yow) en Matsuo (88’ Gumuskaya)

Opstelling AA Gent: Nardi, Samoise, Piatkowski (72’ Lagae), Torunarigha, Castro-Montes , De Sart, Kums (84’ Marreh), Hong (84’ Hauge), Hjulsager (60’ Odjidja), Cuypers en Orban (72’ Tissoudali)

Doelpunten: 23’ Chadli 1-0, 27’ Hjulsager 1-1, 75’ Cuypers 1-2

Gele kaarten: Samoise

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Wesli De Cremer