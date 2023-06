De schicht van Toby Alderweireld! Antwerp kroont zich na knotsgekke rollercoaster voor het eerst in 66 jaar tot kampioen

Wat een sensationele ontknoping op de laatste speeldag in de play-offs van de Jupiler Pro League. Met een bliksemschicht knalde Toby Aldweireld in de toegevoegde tijd de 2-2 op het bord. Een gouden doelpunt dat Antwerp de eerste titel in 66 jaar oplevert.

Een uitverkochte Cegeka-Arena voor het do or die-duel in de Jupiler Pro League. Wouter Vrancken wijzigde zijn ploeg op één plaats. Marokkaans international Bilal El Khannous kreeg de voorkeur op Yira Sor. Zijn collega Mark Van Bommel moest noodgedwongen sleutelen. Mandela Keita nam zoals verwacht de plaats in van de geschorste Calvin Stengs - die samen met zijn maatje Ritchie De Laet (geblesseerd) de wedstrijd vanop de persbanken volgde, waar ook de coach van de beloften Jacky Mathijssen een plaatsje had gevonden - en ook Gyrano Kerk kreeg een basisplaats bij leider Antwerp. Niemand minder dan wereldkampioen snooker en Limburger Luca Brecel gaf de aftrap van het beladen duel.

Appel voor strafschop (bis)

Het openingskwartier was voor de Great Old. Een vroege poging van Michel Ange Balikwisha werd afgeblokt en een schotje van Vincent Janssen bevatte te weinig buskruit. In minuut dertien schoot diezelfde Janssen op aangeven van Balikwisha en in de draai rakelings naast. Op het kwartier ging de poppen even aan het dansen. Gaston Avila kreeg in een duel met Josiph Paintsil de studs van de Nigeriaan tegen het achterhoofd en bleef aan de zijlijn liggen. Met een rood verband kon de opgelapte Ninja-krijger verder. De bezoekers bleven de scherpste ploeg. RC Genk ontsnapte in de 25ste minuut aan een strafschop. Janssen zette strak voor en Patrik Hrosovsky leek de bal al dan niet met de arm te beroeren. Scheidsrechter Nathan Verboomen wilde van geen strafschop weten en ook de VAR greep niet in. De thuisploeg counterde zich razendsnel naar de overkant. In een stevig duel met Willian Pacho ging Paintsil tegen de grond. Het Genkse publiek schreeuwde om een strafschop, maar ook nu gaf Verboomen geen krimp.

Foto: BELGA

Met de hulp van Club Brugge

Aan alles voelde je dat de zenuwen strak gespannen waren en de vele intense duels op het veld het spel niet altijd bevorderden. Om de haverklap lag er wel één van de 22 acteurs op de grond. Het team van Wouter Vrancken kwam wel steeds beter in de wedstrijd. Jean Butez moest met de vuisten een vrije trap van Mike Trésor onschadelijk maken. Aan de overkant bediende Jurgen Ekkelenkamp Kerk maar de spits reageerde niet scherp.

Net op het ogenblik dat vierde scheidsrechter Jasper Vergoote het bordje met vijf minuten toegevoegde tijd in de lucht stak, brak RC Genk opnieuw uit op de rechterflank. El Khannous legde de prima breed en de Nigeriaanse spits Arokodare Tolu liet de netten daveren. RC Genk ging als virtuele kampioen de kleedkamer in. Voor even toch. Want Simon Adingra bracht Union, met een doelpunt in de eerste minuut van de tweede helft, in de hot seat.

Foto: BELGA

Antwerp leek even aangeslagen door het nieuws uit de hoofdstad. Tot Kerk de rood-witte fans een levenslijn bezorgde. In een rommelige fase in de zone van de waarheid frommelde hij de bal voorbij Maarten Vandevoordt. De reactie van RC Genk liet niet op zich wachten. Tot twee keer toe kwam doelpuntenmaker Tolu dreigend opzetten. Scheidsrechter Verboomen had het niet onder de markt, want opnieuw werd hij belaagd na een discutabele fase voor het doel van Butez in een duel tussen Avila en Paintsil. De Nigeriaanse flankspeler, die een fout claimde, stormde op de man in het fluo-geel af. Het leverde hem alleen een gele kaart op. Opnieuw gaf de VAR Verboomen gelijk. RC Genk kreeg dan toch wat het zo graag wilde: een tweede doelpunt. Trésor kopte een voorzet van Daniel Munoz terug en aanvoerder Bryan Heynen trof van dichtbij raak. Een gouden doelpunt.

An all-time great football moment. Toby Alderweireld joined hometown club Royal Antwerp last summer, as he always promised he would. Tonight, he has won them their first league title since 1957 with this incredible strike vs Genk in the 94th minute! pic.twitter.com/KIysphCZKk — Colin Millar (@Millar_Colin) June 4, 2023

Mega Toby

De bezoekers lagen in de touwen. Zo leek het toch. Mark Van Bommel had ondertussen Toby Alderweireld de loopgraven ingestuurd. Antwerp pompte voortdurend lange ballen naar voor. In een wanhoopsoffensief kwam de bal voor de voeten van Toby Alderweireld. Met een wereldgoal trapte hij alle frustraties van zich af en bezorgde hij Antwerp de titel.

Foto: BELGA