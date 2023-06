Onvermoeibare Hugo Cuypers stelt topschutterstitel veilig met hattrick en stuurt Standard met lege handen huiswaarts

AA Gent heeft ook haar laatste partij in de Europe play-offs gewonnen. Standard opende nog de score maar de onvermijdelijke Hugo Cuypers was goed voor een hattrick en zorgde zo voor de vijfde Gentse zege in deze nacompetitie. Cuypers klokte uiteindelijk af op 27 competitiegoals en verzekerde zich zo van de Belgische topschutterstitel.

Odjidja kreeg een basisplaats van coach Vanhaezebrouck. ‘The last dance’ voor de Gentse middenvelder in Gentse loondienst want zijn contract loopt eind deze maand af. Hij liet zich voor de aftrap alvast vergezellen door zijn drie kindjes. Odjidja verving trouwens Hjulsager in de Gentse basiself die voorts geen wijzigingen onderging in vergelijking met de partij van vorige week zaterdag tegen Westerlo. Bij de Rouches bleek Zinckernagel nog niet klaar om te starten. Achterin startte youngster Noubi opnieuw.

Foto: BELGA

De Buffalo’s hadden er wel zin in en toen de uitgekomen Bodart in de openingsminuut de bal pardoes in de voeten van Kums speelde, mikte de Gentse middenvelder in één tijd net naast. De tweede Gentse doelpoging volgde even later maar het gekraakte afstandsschot van Odjidja ging voorlangs. Standard speelde evenwel aardig mee en toen Donnum een aarzelende Samoise verschalkte, bracht de Noor de vrijstaande Balikwisha in stelling en liet Nardi kansloos (0-1).

Gent had niet meteen een tegenzet in petto en Ohio kwam zelfs een voetje tekort om een voorzet van Fossey in doel te duwen. Terwijl de thuisfans zich bleven amuseren, kampten de spelers van Vanhaezebrouck toch wat met vermoeidheidsverschijnselen. Zo bezondigden ze zich net iets te vaak aan foute passes maar toen Odjidja met een heerlijke steekbal Cuypers door de Luikse buitenspelval loodste, stonden de bordjes alweer gelijk. Competitieoelpunt 25 voor Cuypers dit seizoen.

Foto: BELGA

De Buffalo’s drongen na die gelijkmaker verder aan. Hong bleef in de zestien van Standard bijzonder rustig maar stootte in extremis toch nog op Bodart. Odjidja strooide ondertussen voortdurend met leuke passes. Uiteindelijk ging Gent toch nog de rust in met een voorsprong. Torunarigha trok in de aanval en leverde een loepzuivere voorzet af die door Cuypers tegen de netten werd gekopt. Oja, Orban waagde zich ook nog aan een heerlijke lob maar Bodart kon nog net redding brengen.

Na de pauze bleven de Gentse spelers de debatten domineren, terwijl bij de Rouches het animo duidelijk al was gezakt. Op het uur volgde uiteindelijk de verwachte applauswissel voor Odjidja die in principe volgend seizoen ‘zijn’ Gent verlaat en noodgedwongen andere oorden opzoekt. Ook Hong en Piatkowski mochten al wat vroeger douchen, waardoor Tissoudali en jonkie Lagae ook nog een half uurtje mochten meespelen.

Foto: BELGA

Bij de Rouches kwam vervolgens ook Zinckernagel nog tussen de lijnen maar het was Orban die van zich liet spreken toen hij met een schicht Bodart deed opschrikken. De poging van de Nigeriaan zoefde centimeters naast. Ook Tissoudali had nog wel zin in een leuke actie maar de Marokkaanse international verslikte zich in zijn dribbel waardoor het toch nog spannend bleef in de Ghelamco Arena.

De beslissing viel uiteindelijk toen Hautekiet de gretige Kums neertrok in eigen zestien. Ref D’Hondt wees naar de stip. Cuypers eiste de bal op. Bodart pakte zijn poging maar VAR Boterberg greep in omdat verschillende Standard-spelers te vroeg de zestien waren ingelopen De tweede keer was het wel raak en zo had Cuypers toch nog zijn hattrick beet en mocht hij ook meteen onder luid applaus naar de zijlijn.

De vakantie kan nu echt beginnen. Ook voor Orban die nog een dot van een kans kreeg maar uiteindelijk zelfs na zijn wissel nog de aandacht trok door zijn shirtje weg te schenken aan een Gentse fans. Hiervoor dook hij zelfs even in de ‘gracht’ van de Ghelamco Arena en even later beëindigde ook ref D’Hondt de partij. No Gift, no party. Buiten het stadion stak men alvast vuurwerk af. Afwachten of het Nigeriaanse fenomeen na de zomer nog in Gent te bewonderen valt.

Foto: BELGA

-

Opstelling AA Gent: Nardi; Samoise, Piatkowski (60’ Lagae), Torunarigha, Castro-Montes; Kums, De Sart, Odjidja (60’ Tissoudali), Hong (60’ Hjulsager); Cuypers (80’ Fofana), Orban (88‘ Hauge)

Opstelling Standard: Bodart; Loubi, Bokadi (67’ Ngoy), Hautekiet; Fossey (80’ Banse), Cimirot (88‘ Barett Laursen), Melegoni, Donnum; Canak, Ohio (80’ Emond), Balikwisha (67’ Zinckernagel)

Doelpunten: 11’ Balikwisha 0-1, 23’ Cuypers 1-1, 43’ Cuypers 2-1, 79’ Cuypers 3-1 (strafschop)

Gele kaarten: Samoise, Ohio, Hautekiet, Donnum

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt