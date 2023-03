Knotsgek! Rode Duivels leggen Duitsland over de knie na magisch eerste halfuur, Kevin De Bruyne opnieuw de geniale architect

Wanneer spelen we eens een moeilijke oefenmatch? De Rode Duivels wervelden - zeker in het eerste half uur - over Duitsland en Kevin De Bruyne was de grote motor van de ploeg. Hij pakte in deze knappe 2-3 zege uit met twee assists en één goal. De nukkige King Kev van het WK is helemaal verdwenen. Hij heeft weer plezier bij de nationale ploeg.

De sfeer rond/bij de Rode Duivels is helemaal gekeerd. Op het mislukte WK in Qatar waren er spanningen en onderling gediscussieer. Herinner u hoe Kevin De Bruyne nukkig rondliep en in de clinch ging met Toby Alderweireld. Dat waren de laatste stuiptrekkingen van de Gouden Generatie, maar twee matchen na dat wereldkampioenschap is er al een nieuwe dynamiek. De nieuwe bondscoach Domenico Tedesco zorgde voor nieuw leven.

Dat ziet u aan de glimlach van De Bruyne. Hij kreeg de kapiteinsband en voelt zich een pak beter in het verticalere spel van Tedesco. De nieuwe jonkies zoals Onana, Lukebakio en zelfs linksback Theate spelen altijd vooruit. Weg met de tragere meer horizontale opbouw van Roberto Martinez. We moeten zo snel mogelijk voor de goal staan.

Duo met Big Rom

Die aanpak leverde tegen Duitsland een weergaloos eerste half uur op. De Belgen haalden een topniveau dat ze de jongste jaren niet meer haalden en dat uitgerekend tegen een Europees topland. Kapitein Kevin was daarbij de grote metronoom. Hij slaagde voor de rust in al zijn dribbels en was alomtegenwoordig. Die Mannschaft hoorde het donderen in Keulen. Het had na 20 minuten gerust 0-4 kunnen staan.

Het bleef - gelukkig voor hen - beperkt tot 0-2 na 9 minuten en twee keer was Kevin De Bruyne de ingenieuze aangever. Eerst pikte hij een aflegger van Romelu Lukaku op om Yannick Carrasco te lanceren. Die kapte Marius Wolf uit en prikte het leer tegen de touwen. Drie minuten later was het weer van dat. Mangala recupereerde een bal, De Bruyne zette er zijn voet tegen en Romelu Lukaku scoorde zijn 72ste goal in 106 interlands. Big Rom en King Kev dat blijft toch een geweldige combinatie: op en naast het veld.

De Duitsers deden simpelweg niet mee. Ze overleefden de blitzkrieg ternauwernood, ook omdat de Rode Duivels genade toonden. Dodi Lukebakio deed de sprint van zijn leven richting Marc-André ter Stegen, maar plaatste het leer net naast de paal. Lukaku trof nog de lat en De Bruyne werd onterecht afgevlagd voor offside. Dat had toen al zijn derde beslissende actie van de avond kunnen zijn. De Duitse bondscoach Hansi Flick keek met open mond toe. Al na een half uur besloot hiuj twee middenvelders te vervangen. Goretzka en Wirtz waren (zogezegd) geblesseerd, maar ze waren vooral compleet tureluurs gevoetbald. Hoe pijnlijk was dat?

De thuisploeg kreeg iets meer voet aan de grond met het verse bloed tussen de lijnen. De sterke Emre Can legde De Bruyne en co. meer aan banden, maar de Duivels namen gewoon ook gas terug. Toen Romelu Lukaku handspel maakte bij een corner kon Füllkrug zelfs tegenscoren op penalty. Zou de tweede helft nog spannend worden?

Zo zag het er wel even naar uit. Met Alexis Saelemaekers als linksback was het veel minder evident. Koen Casteels moest een paar keer goed ingrijpen en onze nationale elf kwam onder druk. Bovendien wisselde Tedesco ook Romelu Lukaku, maar Kevin De Bruyne mocht veel langer blijven staan. Een goeie keuze want bij de beste Belgische counter na de pauze was het bingo. Een goed opgebouwde aanval werd door Trossard bij King Kev geloodst en die schoof de 1-3 puik in het hoekje. Meteen daarna kreeg hij zijn dikverdiende applausvervanging en gaf hij zijn aanvoerdersband door aan Onana.

Doorzetten bij Man City

De architect in Kevin De Bruyne is dus weer opgestaan. De vrijere rol die hij krijgt van Domenico Tedesco ligt hem beter dan het uitgebreidere takenpakket van Roberto Martinez. Hij komt graag naar de nationale ploeg en kan deze lijn nu ook doortrekken bij Manchester City. Ook daar zit hij aan 6 goals en 21 assists in 36 wedstrijden, maar zijn coach Pep Guardiola prikkelde hem al door te zeggen dat hij meer verwachtte van zijn poulain.

De Duitsers scoorden nog de 2-3, maar King Kev is klaar om met The Citizens Liverpool in de ogen te kijken en daarna Bayern München aan te pakken in de Champions League. Die Duitsers liggen hem wel.