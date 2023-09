VIDEO. Club Brugge-speler Antonio Nusa (18) scoort meteen bij debuut voor Noorwegen, ook Hugo Vetlesen pikt goaltje mee

Antonio Nusa heeft zijn debuut bij de nationale ploeg van Noorwegen niet gemist. De amper 18-jarige flankspeler van Club Brugge mocht in de ploeg beginnen in een vriendenmatch tegen Jordanië en trof na elf minuten al raak voor de 1-0. Hij gaf ook de assist voor de 3-0 van Jørgen Strand Larsen en was betrokken bij de 4-0 van Frederik Andre Bjorkan. Ploegmaat van bij Club Brugge Hugo Vetlesen viel het laatste halfuur in en legde in blessuretijd nog de 6-0-eindstand vast.