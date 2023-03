Beerschot pakt volle buit bij Lierse in promotieplay-offs

Beerschot heeft zondag op de tweede speeldag zijn eerste zege geboekt in de promotieplay-offs in de Challenger Pro League.

Op bezoek bij Lierse werd er met 0-1 gewonnen, dankzij een doelpunt na 57 minuten van Thibo Baeten. De thuisploeg stond toen al een tijdje met een man minder, na de uitsluiting van Daan Vekemans vlak voor rust. Vorig weekend was Beerschot op de openingsspeeldag niet verder gekomen dan een scoreloos gelijkspel tegen RSCA Futures.

Met 42 punten op de teller staan ze op de derde plaats en lopen ze wat in op leider RWDM (49 punten), dat zaterdag de topper met 2-1 verloor bij eerste achtervolger Beveren (46).

Jong Genk laat zege uit de handen glippen in incidentrijke partij tegen SL16

Jong Genk en SL16, de beloftenploeg van Standard, hebben zondag in hun tweede wedstrijd in de degradatieplay-offs van de Challenger Pro League 1-1 gelijkgespeeld. Kelvin Pius John bracht de thuisploeg na elf minuten op voorsprong, maar Aleksander Buksa zorgde diep in de blessuretijd nog voor de gelijkmaker. De wedstrijd werd in het slot ontsierd door liefst vier rode kaarten. Jong Genk eindigde de partij met acht spelers.

Matthieu Epolo voor de bezoekers en Victory Beniangba voor de thuisploeg werden een kwartier voor tijd uitgesloten na een opstootje. Nadien werden thuisspelers Matias Galarza (82.) en Faissal Al Mayzani (90.+5) ook nog uit het veld gestuurd.

Jong Genk (24 ptn) blijft door het gelijkspel derde in de degradatieplay-offs. SL16 (23 ptn) klimt naar de vierde plaats. Rode lantaarn Excelsior Virton (14 ptn) volgt op geruime afstand. Enkel de laatste degradeert.