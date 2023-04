Potige topper tussen leider RWDM en eerste achtervolger SK Beveren levert geen winnaar op

Koploper RWDM en eerste achtervolger SK Beveren hebben elkaar zondagnamiddag op de zevende speeldag van de promotiegroep in de Challenger Pro League met 1-1 in bedwang gehouden.

Florian Le Joncour (52.) liet het Edmond Machtens Stadion snel na rust uit zijn voegen barsten. Die vreugde was van korte duur, aangezien Aleksandar Vukotic (54.) vrijwel meteen tegenprikte. Nadien werd niet meer gescoord. RWDM pakte vier gele kaarten in een hard duel, terwijl de bezoekers er drie incasseerden.

RWDM behoudt op drie speeldagen van het einde de leidersplaats in het klassement van de op één na hoogste Belgische voetbalfdeling met 60 punten. De Molenbekenaren tellen een punt meer dan de Leeuwen uit Beveren.

Gemiste penalty Mboyo breekt hekkensluiter Virton zuur op tegen Dender

De degradatie lijkt stilaan onafwendbaar geworden voor rode lantaarn Virton na een zure 0-1 nederlaag voor eigen volk tegen Dender, op zondagavond tijdens de zevende speelronde van de degradatiegroep in de Challenger Pro League.

Ilombe Mboyo mocht in de 26e minuut aanleggen vanop de penaltystip namens de thuisploeg, maar hij faalde. Die misser betaalde Virton in het slot cash toen Nicolas Rajsel (74.) raak trof voor de bezoekers. Thuisspeler Yannick Aguemon werd nog uitgesloten in blessuretijd.

Virton sluit de rij in de tussenstand van de op één na hoogste Belgische voetbalafdeling, op de twaalfde plaats met 21 punten. Met nog vier speeldagen op de agenda is de kloof met de U23 van Standard vier punten. Dender bevindt zich op de negende positie met 35 eenheden.