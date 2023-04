Club NXT en RSCA Futures eindigen met brilscore na troosteloze partij

Ook Club NXT en RSCA Futures konden vrijdagavond het goede voorbeeld niet geven voor hun grote broers, die een snertseizoen kennen. In een troosteloze wedstrijd in Roeselare met amper doelpogingen werd het 0-0. Club NXT loopt daarmee 1 puntje uit op Beerschot en blijft minstens tot zaterdag derde. RSCA Futures staat nog altijd zesde en laatste in de promotiepoule.

Abonnees van Club Brugge mogen wedstrijden van Club NXT gratis bijwonen en dat levert tegenwoordig ook een behoorlijke opkomst op in The Nest. Met randanimatie ook en niemand minder dan Club-legende Raoul ‘Lotte’ Lambert gaf de aftrap, maar de eerste baltoets van het clubicoon kon de jonkies van blauw-zwart niet direct inspireren. Club NXT had het balbezit, maar Anderlecht kende de betere start in Roeselare.

De gevaarlijke Simion Michiez kon een paar keer uitbreken, maar Shinton stond telkens pal. Vorige week tegen Beerschot kreeg Henri Maton eens zijn kans in doel bij Club, maar na de 4-0 nederlaag op het Kiel, was Shinton dus weer aan zet. Hayk Milkon stelde wel voor de tweede keer op rij Simba centraal achterin op. Jano Willems speelde nu aan zijn zijde nadat hij vorige week eens mocht proefstomen in het midden. Ordonez, vorige week aan de rust gekwetst uitgevallen, stond nu in het midden.

Amper werk voor RSCA-doelman

Zowel Club Brugge als Anderlecht kenden al betere tijden, maar wat betreft jeugdwerking blijven beiden grootmachten. De heenmatch in deze play-offs werd in een leeg Lotto Park gespeeld en toen won Club NXT met op dat moment nog Nicky Hayen aan het roer. Club NXT had het op eigen veld een pak moeilijker. Het kon in de hele eerste helft slechts één keer dreigen, maar Yakymenko kon de voorzet van Servais niet in doel verlengen, nadat RSCA-doelman Rik Vercauteren na een half uur nog geen bal had gezien. Shinton moest wel nog één keer zijn kunnen tonen en tikte een bal van De Wilde nog net over. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Na de rust bleef Talbi, die een tik had gekregen, in de kleedkamer. Laurens Goemaere kreeg weer minuten. Club NXT had de afgelopen weken meer goals dan gewoonlijk geslikt en speelde wat minder open. Daardoor was het allesbehalve een spektakelrijke wedstrijd. Even voor het uur schoot iedereen wakker toen een schot van Takidine rakelings naast vloog. Aan de overzijde had Vercauteren geen moeite met een zwak Brugs schot van De Smet.

Weinig kansen, veel wissels

Even na het uur een pak wissels in beide kampen, maar ook dat sorteerde weinig of geen effect. Er volgden amper nog kansen, wel nog veel wissels om iedereen wat minuten te geven. In de toegevoegde tijd kopte Simba, alleen voor doel, nog hopeloos over. Neen, dit was geen wedstrijd om de A-ploegen een beter gevoel te geven in een snertseizoen. Club NXT verloor wel nog steeds geen enkele keer van de RSCA Futures.

Club NXT loopt nu weer 1 puntje uit op Beerschot en telt er nu in totaal drie meer. Beerschot moet zaterdag op bezoek bij Beveren, dat voor de titel speelt. Zowel Club NXT als Beerschot hopen op de derde plek. RSCA blijft laatste in de poule.

Club NXT: Shinton; Cuevas, Willems, Simba, Seys; Ordonez, Liam De Smet (64’ Jensen), Yakymenko (64’ Wameso), De Smet, Servais (87’ Labro); Talbi (46’ Goemaere)

RSCA Futures: Vercauteren; Baouf, Hubert, Lapage, Masscho; Alonzo Engwanda, Takidine (64’ De Greef), Tajouart (89’ Vergeylen), Michiez (89’ Diallo-, Camara (75’ Maamar); De Wilde (75’ Monticelli)

Doelpunten:

Gele kaarten: 21’ Alonzo Engwanda, 47’ Lapage, 67’ Willems, 78’ Goemaere

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Tom Stevens