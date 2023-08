Historisch! Antwerp verslaat AEK Athene opnieuw en plaatst zich voor het eerst in zijn geschiedenis voor de groepsfase van de Champions League

Het is zo ver. Antwerp zit voor het eerst in zijn geschiedenis in de groepsfase van de Champions League. Het was invaller Gyrano Kerk die de landskampioen naar de hemel schoot. Verdiend. Antwerp kwam pas na de laatmaker van Araujo in de problemen.

Het was na dik 70 minuten dat Vines de bal pakte, snel naar Balikwisha ingooide die al met zijn derde uitstekende voorzet van de avond strooide. Eerst had Muja nog gemist maar Kerk duwde binnen. Zo duwde de Nederlander, over wie nog twijfels bestonden, zich in de geschiedenisboeken van de oudste club van het land. Maar het was zeker ook de verdienste van Balikwisha die zoals heel Antwerp een volwassen wedstrijd speelde. Na de late gelijkmaker van AEK was daar weer Balikwisha die de 1-2 op het bord schoot. Samen met de defensie was Balikwisha de absoluten uitblinker. Een referentiematch voor deze 22-jarige aanvaller.

La passe d'Arthur Vermeeren, la finition de Michel-Ange Balikwisha : l'Antwerp s'impose en Grèce et se qualifie pour la Ligue des Champions ! 👏 #UCL #RTLsports pic.twitter.com/FJ3kRIyBtp — RTL sports (@RTLsportsbe) August 30, 2023

De kwalificatie van Antwerp is onomstreden. Het kwam in Athene al bij al minder in de problemen dan vorige week in de thuiswedstrijd. Trainer Van Bommel had zijn pionnen andermaal goed neergezet. Verdedigend stond rood-wit pal. Alderweireld en Coulibaly waren ijzersterk. Er was op het uur paniek toen Alderweireld met een schouderblessure uitviel maar ook daarna gaf Antwerp geen krimp met vrijbuiter Balikwisha die de wedstrijd besliste. Een volwassen prestatie.

The Great Old juicht. Foto: BELGA

Muja

Mark van Bommel had verrassend voor Muja in de plaats van Ondrejka gekozen. Zo stonden er tien van de elf spelers die vorig seizoen de titel pakten tussen de lijnen. Coulibaly verving de naar Frankfurt vertrokken Pacho. Maar de Fransman doet het vooralsnog op zijn minst even goed als zijn voorganger.

Muja leek aanvankelijk een goede zet te worden. De eerste twee gevaarlijke acties van Antwerp kwamen via hem. Het waren de eerste drie minuten toen Antwerp gretig begon en zowat de enige periode dat ze echt het overwicht en het initiatief hadden in die eerste helft. Eerst was er een goede dribbel van de Kosovaar en iets later een gevaarlijk schot dat Stankovic diende te lossen. Er was geen Antwerp-speler gevolgd. Dus een goed begin van Muja maar in het resterende deel van de wedstrijd leek hij te worden overgeslagen en werd hij steeds minder. Erger. Balikwisha bracht hem op het uur een doelpunt op een schoteltje aan maar van op een meter van de doellijn trapte Muja halvelings naast de bal. Dit had hem bij een uitschakeling lang kunnen achtervolgen.

Balikwisha was tot dan ook de speler die tot voor het laatste gevaar had gezorgd. Maar dat was nog in de eerste helft, na een kwartier. Een goede individuele actie met alweer een uitstekende voorzet maar niemand was gevolgd.

Kerk bracht Antwerp op voorsprong. Foto: BELGA

Janssen had het moeilijk. Hij kreeg niet altijd de gewenste steun en stond tegen het duo Moukoudi-Vida, twee mannetjesputters. De Spaanse ref Gil Manzano floot een sterke wedstrijd. Hij heeft als missie duidelijk de voor niets vallende spelers niet te helpen. Janssen maar ook Amrabat gingen nogal makkelijk tegen de grond maar Manzano liet begaan. Janssen dus een heel moeilijke wedstrijd. Kan gebeuren.

Old Skool

AEK Athene had in die eerste helft het overwicht maar die ene pure kans kwam er pas omdat Butez slecht uitverdedigde. De doelman zette het zelf recht door het schot van Ponce onschadelijk te maken. Het was eigenlijk bij dat uitverdedigen dat Antwerp voor het meeste Griekse gevaar zorgde. Butez gooide het na verloop dan ook overboord en trapte gewoon old skool uit. AEK duwde Antwerp zo veel mogelijk achteruit. Het leverde alleen een gevaarlijke kopbal van Ponce (naast) op. De Belgische landskampioen kwam er op zijn beurt te weinig uit. De tegenaanval bleef in de eerste helft te veel in de goede intenties steken, de uitvoering was te slordig.

Antwerp mag juichen. Foto: BELGA

Het noodlot leek na die grote gemiste kans van Muja helemaal toe te slagen. Alderweireld moest na een ongelukkig duel met een schouderblessure naar de kant. Maar Coulibaly werd naast Van den Bosch dan maar de baas. De defensie hield stand tot de allerlaatste minuut toen Araujo toch nog de gelijkmaker stoorde. Even stond Antwerp onder druk maar Balikwisha nam alle twijfels weg.