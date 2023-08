Burnley van Kompany kan Manchester City niet verrassen in Premier League-opener, Kevin De Bruyne valt weer uit

Zure avond voor Vincent Kompany en Kevin De Bruyne in de opener van de Engelse Premier League. De eerste kon bij zijn eerste match als coach in de Premier League zijn ex-club Manchester City niet verrassen met Burnley (0-3), de tweede viel bij zijn eerste basisplek na zijn hamstringblessure opnieuw uit. Erling Haaland zal wel met een glimlach gaan slapen: de Noor scoorde alweer twee keer.

Twee Belgen aan de aftrap in Burnley-Manchester City: Ameen Al-Dakhil bij de thuisploeg, Kevin De Bruyne - weer fit na zijn hamstringblessure - bij de bezoekers. Vincent Kompany stelde maar liefst vijf spelers met een verleden in de Jupiler Pro League op. Behalve voor Al-Dakhil waren er ook basisplaatsen voor Josh Cullen, Sander Berge, Vitinho en Lyle Foster. Op de bank zaten ook Manuel Benson en Anass Zaroury.

Foto: EPA-EFE

Kompany werd warm toegejuicht door fans van beide kampen voor de match begon, maar moest al snel sip toekijken. De eerste keer dat Manchester City de neus aan het venster stak, was het meteen prijs. Getekend: Erling Haaland. De topschutter van vorig seizoen had nog geen bal geraakt toen Rodri een goeie voorzet van De Bruyne terug in het pak kopte. Eén goeie deviatie, meer had de Noor niet nodig voor de 0-1.

Wie anders dan @ErlingHaaland scoort de openingstreffer van dit Premier League-seizoen! 😅 pic.twitter.com/OKohkOqCRr — Play Sports (@playsports) August 11, 2023

Haaland doet deur dicht met zijn tweede goal

Ondanks de vroege openingsgoal ging de match goed op en neer… tot De Bruyne plots bleef staan. De Rode Duivel, die de kapiteinsband gekregen had van Pep Guardiola na het vertrek van İlkay Gündoğan, moest gewisseld worden. Bij zijn eerste basisplaats na de Champions League-finale, waarin hij vervangen moest worden met een hamstringblessure. Volgens Sky zou het weer die hamstring zijn geweest die opspeelde. En dat in een week waarin de Rode Duivels doelman Thibaut Courtois al voor langere tijd zagen uitvallen.

Foto: REUTERS

Doelpuntenmachine Haaland had er allemaal geen boodschap aan. Op het halfuur had hij het voorzichtig aandringende Burnley de mond gesnoerd met de 0-2 - via de lat droog in doel getrapt, net toen de 1-1 eraan zat te komen. Dat was jammer genoeg voor de match meteen de doodsteek voor Burnley, dat besefte dat er tegen de regerende Engelse kampioen geen kruid gewassen is. ‘The Clarets’ gaven het op, City vond het niet erg zo en mocht lustig rondtikken met minder en minder druk op de bal.

Erling Haaland kan nu al zijn lach niet meer inhouden... ✌️🇳🇴 pic.twitter.com/7ovN4oCwqz — Play Sports (@playsports) August 11, 2023

Een kwartier voor tijd viel een vrije trap voor de voet van Rodri, die van dichtbij de 0-3 in doel ramde. Game over. Diep in blessuretijd kreeg de ingevallen Zaroury op aangeven van de VAR nog een rode kaart voor een roekeloze tackle, waardoor de promovendus de laatste minuten met tien moest volmaken.