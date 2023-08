Tottenham start post-Kane-tijdperk met gelijkspel tegen Brentford

Tottenham is op de eerste speeldag van de Premier League op een gelijkspel blijven steken. In hun eerste wedstrijd zonder boegbeeld Harry Kane speelden de Spurs 2-2 gelijk op bezoek bij Brentford.

James Maddison schotelde Cristian Romero (11’) op vrije trap een vroege voorsprong voor, waarna Brentford via een omgezette penalty van Bryan Mbeumo (26’) langszij kwam. Tien minuten later kwam Brentford via Yoane Wissa zelfs op voorsprong, toen Tottenham-aanwinst Micky van de Ven zijn schot ongelukkig in doel devieerde. Kort voor rust zetten de Spurs wel orde op zaken via een afstandsschot van Emerson Royal (45+4’). Na rust veranderde er aan de stand niets meer.

Niet het debuut waarop hij had gemikt... ?? pic.twitter.com/5VVWcH009D — Play Sports (@playsports) August 13, 2023