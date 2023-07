Dominant Club Brugge start het seizoen met een knal tegen Aarhus en staat met anderhalf been in de volgende ronde van de Conference League

Een dominant Club Brugge kende weinig problemen met het Deense Aarhus en stuurde hen met een 3-0-nederlaag terug naar Denemarken. Doelpunten waren van uitblinker Buchanan, Rits en topaankoop Vetlesen. De volgende ronde van de Conference League lijkt zo al een zekerheid voor blauw-zwart.

Nieuwe coach Deila had geen grote verrassingen in petto voor de Brugse fans. Met Nusa en De Cuyper -die de voorkeur kreeg op Meijer- koos hij wel voor een onuitgegeven linkerflank. Aankoop Hugo Vetlesen nam samen met Skoras plaats op de bank, Thiago mocht zijn basisdebuut wel vieren. De meegereisde Deense supporters hadden er zin in. Als de wedstrijd zelf geen vuurwerk zou opleveren, zorgden zij er wel voor. Voor de match stond heel het uitvak in vuur en vlam.

Brugge had de boodschap begrepen en begon scherp aan de wedstrijd. Na amper twee minuten creëerden ze een eerste grote kans. Rechtsachter Tajon Buchanan werd het straatje ingestuurd, kreeg de bal tot bij Vanaken, waarna die laatste van dichtbij op de Deense keeper trapte. De Canadees was veruit de gevaarlijkste Bruggeling. Met zijn snelheid was hij een echte gesel voor de Deense linksachter, die het moeilijk had. Dit ondanks de toepasselijke naam – Links- die zijn ouders hem meegaven. Al was het ook geen cadeau om in zijn eentje tegen Buchanan én Skov Olsen op te moeten boksen. Uitblinker Buchanan liet niet na zijn overwicht te verzilveren. Na wat geharrewar in de zestienmeter viel de bal pardoes voor zijn voeten, waarna de Canadees hem zonder twijfelen in het dak van het doel ramde.

Foto: BELGA

Een dominant Brugge

Het wedstrijdbeeld lag vast. Een dominant Brugge ging voorzichtig op zoek naar een tweede doelpunt. Dan vooral via de gevaarlijke rechterflank. Op een scherpe voorzet van Skov Olsen, kwam nieuwe spits Thiago een haar te kort om al duikend zijn Brugse rekening te openen. Dat zou zijn debuut wat op gefleurd kunnen hebben. De Braziliaan werkte wel hard, maar raakte weinig ballen in het spel. En ook Nusa miste scherpte voor het doel. Na een knappe aanval via draaischijf Vanaken en Thiago kon de Noor alleen op doel afgaan. Wat volgde was echter een slap schot in de handen van de goalie. Dit moet de jongeling toch beter doen, wil hij uitgroeien tot een vaste basisspeler.

Kanonstart van de tweede helft

Hoe goed Brugge in de eerste helft begon, zo sterk kwam het na 45 minuten uit de kleedkamer. Na amper twee minuten kaatste Thiago de bal naar Rits. Ook hij twijfelde niet en haalde uit, waarna de bal na een deviatie achter de Deense doelman in doel belandde. 2-0 voor blauw-zwart, en dat was oververdiend. En het offensief was nog niet gedaan. Na een voorzet -alweer- vanop rechts kregen we een voorproefje van wat Thiago het beste kan. De spits kwam sterk voor zijn man en devieerde de bal op de lat. De rebound viel voor de voeten van Vanaken, maar die plaatste de bal tegen de de doelman. Geen derde doelpunt dus.

Maar uitstel is geen afstel. Twintig minuten voor affluiten gunde Deila ook Vetlesen en Skoras hun debuut in Jan Breydel. De nieuwe Noor bedankte voor het vertrouwen. Vetlesen knalde knap met links het derde doelpunt tegen de touwen. En het publiek zag dat het goed was. Bijna maakte Thiago het Brugse feest compleet. Zijn eerste doelpunt belandde op de vuisten van de Deense doelwachter.

Ook verdedigend stond het als een huis. De Denen vonden geen antwoord op het Brugse blok en hadden het moeilijk kansen te creëren. Hun eerste schot die naam waardig noteerden we… niet. Ook een driedubbele wissel vroeg in de tweede helft bracht geen zoden aan de dijk. Nee, tegen dit Aarhus moet de Brugse kwalificatie maar een formaliteit zijn.