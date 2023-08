Dit moet geen gewoonte worden: zwak Club Brugge kwalificeert zich ondanks nederlaag in Aarhus voor volgende voorronde Conference League

Club gaat door - het zou er nog aan mankeren na vorige week. Maar eerlijk: het was te lang ondermaats in Denemarken. Ontgoochelend.

Aarhus-Club was niet op televisie te zien in België, dus om een beetje mee te zijn, bent u vermoedelijk aangewezen op wat wij hier berichten. Het is in zo een context een ongeschreven wet om als verslaggever genoeg ‘match’ in je artikel te steken - dan weet u tenminste wat er gebeurd is. Dat is normaal gezien een makkelijke taak - balletje op de paal, penalty, goal afgekeurd, dat soort dingen -, maar niet deze keer. Er gebeurde langs Brugse kant immers weinig tot niks in de eerste helft.

Op zich geen ramp, want de heenwedstrijd was op 3-0 geëindigd. Het zou dus sowieso niet meer fout lopen. Althans, dat was ieders veronderstelling. Tot Aarhus na drie minuten de 1-0 scoorde op hoekschop. Kon het tóch nog spannend worden, zeg.

Foto: EPA-EFE

De Denen hadden er wel zin in. De kale coach Uwe Rösler ging als een gek tekeer langs de zijlijn, de spelers toonden bijzonder veel inzet en de supporters zorgden voor een aangename sfeer in Ceres Park. Aarhus kreeg na de vroege 1-0 zelfs een paar kansen om op 2-0 te komen, maar Mignolet wist een eerste kopballetje te pareren, een tweede ging in het dak van het doel. De Brugse defensie gaf andermaal niet de meest zekere indruk - dat moet toch beter.

Pas op, de andere linies waren ook niet goed, hoor. Romeo Vermant, die de enige mogelijkheid naast werkte, en nieuwkomer Skoras moesten bij de rust dan ook in de kleedkamer blijven. Terecht: zij waren eerder slecht dan matig.

Vuisten Mignolet

De invallers Nusa en Thiago brachten een tikje beterschap. Thiago zorgde er tenminste voor dat Club de bal voorin niet meteen kwijt was, Nusa was d’office beter dan een compleet onzichtbare Skoras. De Poolse aanwinst heeft nog een pak werk.

Het bleef opletten voor de speldenprikken van Aarhus. Niet het minst via stilstaande fases kwamen zij dreigend opzetten - Mignolet moest de vuisten bovenhalen. Aan de overzijde miste de nekslag van Thiago kracht.

Foto: BELGA

Het is bizar dat Club, weliswaar een team in opbouw, zo een ander gezicht toonde dan een week geleden. Toen walste het over Aarhus, in die mate dat waarnemers zich zelfs afvroegen hoe de Denen in de voorrondes van de Conference League beland waren. Het zou niet mogen dat er zo een groot verschil is tussen twee prestaties. Zeker niet omdat Ronny Deila amper roteerde - het is niet zo dat Club met een halve B-ploeg op het veld stond.

Nervositeit

Na een prima recuperatie van Vetlesen - hij lijkt wel een versterking te worden - liet Nusa de helemaal verlossende 1-1 liggen. Toen de doorgebroken Thiago werd neergehaald, ging Deila uit zijn dak. Het verraadde enige nervositeit.

Finaal was dat allemaal niet nodig. Club was collectief lange tijd flauwtjes, maar het was ook niet zo dat de kwalificatie echt in het gevaar gekomen is, daarbij geholpen door het houthakkersgehalte van Aarhus. In de volgende ronde wacht Akureyri uit IJsland. Dat moet een haalbare kaart zijn.

Het valt te hopen dat er dan iets meer te noteren valt vanwege Club. Dit moet geen gewoonte worden.