AA Gent mag nu al dromen van groepsfase Conference League: daar is King Hong weer

Conference League, hier komt AA Gent weer. Het team van Hein Vanhaezebrouck rekende af met de Cypriotische vicekampioen APOEL en mag met een mooie bonus naar de return. Met dank aan Fofana en Hong.

Bloedheet, bloedlinke ploeg, aangevuurd door een fanatieke aanhang én een even vurige trainer, nog nooit gewonnen in Cyprus: AA Gent is er nog niet. Al zou het na de 2-0 niet meer mogen mislopen en wenkt een derde jaar in de groepsfase van de Conference League. Dit APOEL is een klasse minder, al kwam de zege er niet zonder slag of stoot. Dat viel te verwachten. Soms is voetbal namelijk wél voorspelbaar. Voor de wedstrijd al: de handshake tussen Hein Vanhaezebrouck en Ricardo Sa Pinto kwam er niet. De Portugees schudde wel vele anderen de hand, maar voor de aftrap bleven de trainers gewoon in hun dug-out.

Ook voorzien: hoe APOEL zich presenteerde. Noem ze ervaren, sluw, vol van métier, maar het is Machiavelli-voetbal, het doel heiligt de middelen, niet verrassend voor een team van Ricardo Sa Pinto. Inclusief al vroeg tijdwinnen, voor de bal gaan lopen bij een vrije trap, een schopje meer of minder het hele arsenaal. Het duurde geen twintig minuten of er was al geel getrokken, voor APOEL. Niettemin kroop het de Buffalo’s onder de huid, zo leek het. Het spel lag vaak stil en eens de eerste kaart was verschenen, bleef de Duitser Jablonski even zwaaien. Een geïrriteerde Orban hield er ook een kaart aan over. AA Gent vond moeilijk doorgang bij APOEL, al had het dat ook aan zichzelf te wijten. Orban en Cuypers die hun controle misten, een corner die voorlangs werd verlengd door Cuypers, de laatste pass van Brown die te vaak overzicht miste.

Foto: BELGA

Reterap is de atletische Engelsman waardoor nagenoeg alle gevaar over links kwam. Het verschil met de overkant, waar Samoise weinig klaarmaakte, begint op te vallen. Met die nuance dat Brown aan de bal nog wel wat werk heeft. De beste, misschien wel enige kans in de eerste helft, kwam ook al op naam van Brown, na knap tikwerk tussen Cuypers en Orban. De Brit stoomde door maar besloot op doelman Belec, waarna de kans verkeken bleek. Daar zat meer in. AA Gent mocht zich wel op de borst kloppen dat Davy Roef, vaste keuze in Europa, nog minder werk kreeg in die eerste helft. Geen.

Worstelen deden de Buffalo’s ook na de pauze. Veelbelovend in de aanval, maar het nimmer waarmakend. Door de hoge druk van Gent, kreeg APOEL bovendien ruimte. De thuisploeg ontsnapte. Eerst glipte ex-Buffalo Kvilitaia uit de rug van Kandouss door de buitenspelval, tot vlak voor Roef, waar de ex-Union-verdediger dan toch nog ingreep. Even later stond Brown te slapen en kon Fetfatzidis in zijn rug op doel, maar hij plaatste de bal naast.

Iets voorbij het uur werden Brown en Cuypers gewisseld, voor Fofana en Hjulsager. Een heet standje kwam er wel, een echte doelpoging viel weer aan de overkant, waar Marcinos recht op Roef mikte. Hein Vanhaezebrouck kan niet klagen over een gebrek aan scherpte in de beginfase, zoals de voorbije twee wedstrijden. Wel leek zijn team wat uit te doven.

Fofana breekt de Cypriotische muur! 🧱🇨🇾 pic.twitter.com/2uWBiP14aQ — Play Sports (@playsports) August 24, 2023

Tot een kogel van Hjulsager – afgeblokt – toch weer wat vuur bracht. Gent had evenwel een vleugje magie nodig. Wie bij Gent heeft dat in de voeten, behalve een Tissoudali in vorm? Fofana, zo bleek het antwoord. Oprukken, uitdagen, uithalen. Via het been van Susic caprioleerde de bal over doelman Belec: 1-0. Bij APOEL was het vet van de soep. Gent hield de voorsprong zonder moeite vast. Uitblinker Hong - wat een king toch, die nooit aflatende Koreaan - maakte er in de extra tijd zelfs nog 2-0 van, met een heerlijke volley. Het enige minpuntje: Torunarigha die mankend het veld verliet. En nu maar hopen dat hij de terugwedstrijd haalt, want het kan altijd nog heet worden in Cyprus.

Hong slaat de mannen van Sá Pinto tegen het canvas! 💥🇰🇷 pic.twitter.com/vvxq24FPrA — Play Sports (@playsports) August 24, 2023

AA Gent: Roef; Kandouss, Watanabe, Torunarigha (80’ Gandelman); Samoise (80’ Fadiga), Kums, Hong, De Sart, Brown (65’ Fofana); Cuypers (65’ Hjulsager), Orban (87’ Tissoudali)

Apoel Nicosia: Belec; Susic, Petrovic, Dvali, Chebake; Dalcio, Kostadinov, Villafanez; Fetfatzidis (60’ Ndongala), Kvilitaia (72’ Tomané), Marquinhos (88’ Efrem)

Doelpunten: 77’ Fofana 1-0, 90‘ Hong 2-0

Gele kaarten: Chebake, Kandouss, Orban, Kvilitaia

Rode kaarten: geen

• Scheidsrechter: Sven Jablonski (Duitsland