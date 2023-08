Osasuna is geen wereldploeg: Club Brugge doet goede zaak in Spanje na geweldig doelpunt De Cuyper

Club Brugge moet dit thuis kunnen afmaken. 1-2 in Osasuna: dan heb je het gewoon goed gedaan. O ja, Vanaken heeft het nog.

Dit stukje is getikt met een natte bilspleet en rug - ’t was drukkend warm in Pamplona.

Club was vooraf gewezen op de kwaliteiten van Osasuna, maar misschien was er toch een beetje te veel respect in de eerste 35 à 40 minuten. De bezoekers lieten te veel ruimte en toonden daarentegen te weinig snedigheid in de duels, waardoor Osasuna kon vóetballen. U hoeft geen tacticus te zijn om te weten dat zowat elke Spanjaard dat wel kan.

Osasuna kreeg zijn kansjes. Avila knalde naast, Rubén Garcia besloot evenzeer buiten het kader. Diezelfde Garcia was op dreef: zijn geniale lob strandde op het dak van Mignolets doel, een derde poging was niet goed afgewerkt. En maar best - het was vanwege de thuisploeg misschien wel de beste mogelijkheid.

Het was onvoldoende wat Club liet zien, zonder dat we evenwel het gevoel kregen dat het wachten was op een tegentreffer. Da’s ook wel iets waard.

Foto: BELGA

Skov Olsen was voor de pauze de exponent van een matig blauw-zwart. Het schijnt dat Ronny Deila intern de hele tijd moet trekken en sleuren aan Skov Olsen om het immense talent optimaal te laten renderen. Op een bepaald moment moet de speler het wel zélf gaan doen, natuurlijk. Stom - Skov Olsen kan zó goed zijn als hij het wil.

Met de rust in aantocht kwam Club er stilaan door. Het moest zelfs gewoon de 0-1 maken. Zinckernagel kopte weinig precies vanuit een zeer aantrekkelijke positie.

En plots is daar, jawel, Skov Olsen

Het zou zeer makkelijk zijn om bovenstaande zinnen over Skov Olsen te schrappen na wat er meteen in de tweede helft gebeurde. De Deen lukte immers de 0-1 na een individuele actie. Paar overstapjes, twee verdedigers aan de praat houden, om vervolgens snoeihard met links binnen te trappen. Knappe goal.

Foto: BELGA

Hans Vanaken was in aanloop naar de openingstreffer belangrijk, maar het bleef niet beperkt tot die fase. De aanvoerder nam zijn team bij de hand wanneer het moeizaam liep en bleek een rustpunt aan de bal. Omzeggens niks deed Vanaken verkeerd, en daarmee kon je in de Conference League al ver. Vanaken was op zijn 31ste verjaardag op de afspraak.

Deila heeft gelijk wanneer hij zegt dat er aan Vanaken niet dient getwijfeld te worden. De man is niet versleten.

Osasuna bleef na de dreun enthousiast, zoals ook het publiek dat was, maar Mignolet moest ook geen zotte dingen doen. Club had de zaak na dik een uur spelen onder controle.

Patatje

Deila wilde in het slotkwartier toch geen risico’s nemen. Opmerkelijk: hij haalde zijn spits Igor Thiago naar de kant voor een extra verdediger - Boyata kwam in zijn plek. Vanaken werd de diepste speler.

Het is een tactiek als een andere, Mark van Bommel deed tegen AEK iets gelijkaardigs na de rode kaart van Bataille, maar dan moet je wel de nul houden…

De Spanjaarden dropten een bal in de zestien, waar Club uiteraard met een overtal aan spelers was, en tóch kon Avila de 1-1 maken. Spileers ging niet vrijuit. Het was niet nodig.

Het is in zo een situatie allesbehalve evident om de klik te maken. Je bent bezig met je voorsprong te verdedigen, dat mislukt, en dan moet je ineens weer gaan loeren op de tegenaanval. Club slaagde er wonderwel in. Vetlesen met de vista, De Cuyper had zijn turbo aangestoken. Hij keek of hij kon voorzetten, er was niemand mee, waarop een patatje volgde: 1-2.

Foto: Photo News

Het was vanaf dan aftellen naar het laatste fluitsignaal, met alle truken van de foor. Krampen, een tijd winnende Mignolet, trage vervangingen. Alles was gepermitteerd bij Club.

Club trok het resultaat over de streep - Osasuna liet de 2-2 liggen. Voor 1-2 had iedere Bruggeling vooraf getekend.

Wat de terugmatch betreft: Osasuna is geen wereldploeg. Desalniettemin wordt het opletten. Een doelpuntje is snel gemaakt.

Gelukkige verjaardag, Hans. Goed feestje.