AA Gent stoot door naar groepsfase Conference League: Buffalo’s blijven vlot overeind in Nicosia

Vrijdagmiddag mogen ook de fans van AA Gent reikhalzend uitkijken naar de loting voor de groepsfase van de Conference League. Samoise bracht de Buffalo’s op het half uur op voorsprong en uiteindelijk kwam de 2-0-bonus uit de heenmatch nooit echt in het gedrang. In het slotkwartier gooide de ingevallen Tissoudali de partij op slot. Missie-Nicosia dus met brio volbracht en ook meteen wat vertrouwen getankt met het oog op de topper tegen Club Brugge.

Geen verrassingen in het Gentse basiselftal: Vanhaezebrouck koos voor hetzelfde team als vorige week en zo verscheen ook het koningskoppel Orban – Cuypers opnieuw aan de aftrap. Beide spitsen hadden dan ook geen spatje hinder van eventuele transferkoorts, terwijl Roef al voor de vijfde keer in de voorrondes van de Conference League tussen de palen begon.

Bij de thuisploeg kreeg ex-Buffalo Ndongala uiteindelijk dan toch geen basisplek van coach Sa Pinto die vlak voor de aftrap de fanatieke Apoel-fans nog eens bijzonder vurig opzweepte. Die dolle sfeer inspireerde de thuisploeg en na amper drie minuten dook Kvilitaia al meteen op voor Roef maar de Gentse doelman stond pal. Het luidde een moeizaam openingsfase in voor de Buffalo’s.

Vooral de Gentse defensie had het niet onder de markt met de zeer bedrijvige Kvilitaia maar de Georgiër wist zijn ex-ploeg niet op te zadelen met een vroege achterstand en geleidelijk slaagden de Gentenaren er ook steeds beter om de controle over de partij te heroveren. Aan de overkant dwong De Sart met een fraaie afstandspoging Apoel-doelman Belec tot een eerste tussenkomst, terwijl Orban ook plots voor Belec opdook maar de Nigeriaan werd in buitenspelpositie betrapt.

Sa Pinto moest halfweg die eerste helft noodgedwongen wisselen: Kostadinov viel uit met een hamstringblessure en werd vervangen door Sarfo, de Ghanees die vorige week niet naar Gent kon afreizen door een veroordeling in een verkrachtingszaak tijdens zijn periode in Zweden. Net voor het half uur dan toch eens een prima Gentse aanval en Samoise leek de Buffalo’s op voorsprong te trappen maar in de opbouw van die treffer werd Brown nipt in buitenspel gesignaleerd.

Foto: BELGA

Uitstel van executie voor Apoel want de VAR checkte de beelden en keurde het doelpunt wel degelijk goed. Een ideaal scenario voor de Buffalo’s! Apoel probeerde snel te reageren en de thuisaanhang schreeuwde ook al gauw om een imaginaire elfmeter na een bal tegen het lichaam van een Gentse verdediger. Sa Pinto kreeg het nu helemaal op de heupen en kreeg prompt een gele kaart van de uitstekende Noorse ref Saggi.

Gent speelde nu in een zetel en daardoor was het halfweg ook geen probleem dat Cuypers net wat minder dan gebruikelijk in het stuk voor kwam en ook Orban slechts moeizaam in stelling kon worden gebracht. Ook achterin liep het soms niet feilloos, vooral Watanabe kwam niet echt top uit de startblokken. Net als de attente Roef scoorde ook het Gentse middenveld in Nicosia alweer goede punten. Kums fungeerde opnieuw als metronoom, terwijl De Sart die een pré-assist afleverde bij de 0-1 van Samoise opnieuw op de afspraak was en Hong zoals altijd gretig kilometers maalde.

De nul houden was ongetwijfeld de belangrijkste opdracht die Vanhaezebrouck bij rust aan zijn spelers meegaf zodat de hoop op een onverwachte comeback niet kon oplaaien bij de thuisspelers die in de kleedkamer wellicht nog een felle peptalk kregen van Sa Pinto die er ook meteen Ndongala en Fetfatzidis ook meteen twee verse, offensieve krachten in de strijd gooide.

Gent probeerde anderzijds ook gewoon een tweede treffer aan te tekenen maar Cuypers kon zijn maatje Orban net niet bereiken. Sarfo leek aan de overkant al snel een poging te wagen uit de categorie ‘wanhoopspoging’ maar Roef hoefde niet tussenbeide te komen en zag de bal ruim zijn doel missen.

Een echte Cypriotische stormloop kwam allerminst meteen op dreef en die leek al helemaal uit te blijven toen Orban op de keeper afstormde en er 0-2 van maakte. Deze keer was de VAR AA Gent echter niet gunstig gezind want de treffer van de Gentse goalgetter werd afgekeurd omwille van buitenspel. Zeer nipt buitenspel zo bleek uit de herhaling. Pech voor Orban die zoals altijd voluit ging en zeker niet kampte met transferitis.

Foto: BELGA

Nee, dit mocht Gent niet meer uit handen geven. Roef zag de bal amper nog in zijn zone opduiken en de Buffalo’s wonnen ook steeds meer de tweede bal, waardoor Apoel allesbehalve moed kon putten uit dat vierde kwartier. Vanhaezebrouck voelde dit ook aan en bracht Tissoudali en Fadiga voor doelpuntenmaker Samoise en Orban, die voor rust al geel had gepakt.

Gentse invallers klaren de klus: Tissoudali kirt van de pret en scoort

Gent duwde het gaspedaal in deze fanse van de wedstrijd zeker niet al te diep in. Toch bracht Hong al gauw Tissoudali in scoringspositie, maar Susic bracht in extremis nog redding. Ook die andere invaller, Fadiga, waagde zijn kans maar na een lange rush kon de recente aanwinst van de Buffalo’s niet afronden. Een tweede Gentse goal hing nu echt in de warme Cypriotische lucht.

Dit zorgde duidelijk voor frustratie bij Kvilitaia die prompt op de kuit van Kandouss ging staan maar het was de Gentse verdediger die zowaar geel kreeg voor protest. Toch een flink foutje van de voorts uitstekende fluitende Noorse ref die hier toch ook wel in de steek werd gelaten door de VAR want Kvilitaia had hier gerust uitgesloten kunnen worden.

Foto: BELGA

Vanhaezebrouck liet het niet aan het hart komen en bracht Gandelman en Hjulsager voor uitblinkers Kums en Hong. De kwalificatie voor de groepsfase was nu eenmaal slechts nog een formaliteit en zondag wacht ook de topper tegen Club Brugge. En het was uitgerekend Gandelman die Tissoudali uiteindelijk de 0-2 aanbod, een prima assist van de Israëlische middenvelder en de boeken konden nu echt wel dicht.

Bijna prikte Tissoudali zelfs ook nog een tweede keer maar deze keer strandde zijn poging op de paal. In de laatste minuut ging Roef wel nog gruwelijk in de fout op een hoekschop: 1-2. Wat een blunder alweer van de Gentse doelman die ook al in Szczecin in de fout ging maar voorts een topprestatie afleverde in Nicosia.

Het maakte niet meer uit. Gent boekt een nieuwe Europese zege, ideaal voor de coëfficiënt van de club én België. De twaalf meegereisde konden zo net als kersvers AA Gent-eigenaar Sam Baro - die voor het eerst meereisde naar het buitenland - met een goed gevoel opnieuw hun hotel opzoeken en een wenslijstje opstellen voor de loting die vrijdagmiddag om half drie geprogrammeerd staat.

*****

Opstelling Apoel Nicosia: Belec, Chebake (46’ Fetfatzidis), Susic, Petrovic, Dvali, Kostadinov (22’ Sarfo), Villafanez (46’ Ndongala), Dalcio (69’ Tomane), Jefté, Kvilitaia en Marquinhos (56’ Efrem)

Opstelling AA Gent: Roef, Kandouss, Watanabe, Torunarigha (81’ Nurio), Samoise (62’ Fadiga), Kums (77’ Gandelman), De Sart, Brown, Hong (77’ Hjulsager), Cuypers en Orban (62’ Tissoudali)

Doelpunten: 29’ Samoise 0-1, 79’ Tissoudali 0-2, 95’ Roef (owngoal) 1-2

Gele kaarten: Dalcio, Chebake, Orban, Kandouss en Petrovic

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Rohit Saggi (NOO)