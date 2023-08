Oef! KRC Genk mag toch naar groepsfase Conference League na nieuwe strafschoppenepiloog

Het heeft bloed, liters zweet, tranen en een tweede strafschoppenserie gekost. Maar na 147 minuten beulenwerk in de oven van Adana is KRC Genk er uiteindelijk toch in geslaagd om de groepsfase van de Conference League te bereiken.

In het zweet des aanschijns en met groot gevaar voor tinnitus: de omstandigheden waarin KRC Genk op zoek moest gaan naar een plaats in de groepsfase van de Conference League waren niet voor de poes. Geen decibelmeter die bestand kan zijn tegen de snerpende fluitgeluiden van 30.000 Turken in een bloedheet Yeni Adanastadion.

Vandevoordt redt de meubelen

Al vanaf het prille begin werd duidelijk dat het een wedstrijd zou worden met twee gezichten. Enerzijds zou het bij momenten afzien worden tegen de offensief ingestelde thuisploeg, maar aan de andere kant lag er ook heel veel ruimte voor de tegenstoot.

Foto: BELGA

Daarmee sprong Genk voor rust onvoldoende efficiënt om. Fadera, Sor, Oyen en El Khannouss vonden niet de juiste eindpass. Dan ging er van de thuisploeg meer dreiging uit. De snelheid van Ndiaye en dribbels van Sari deden het alarmlichtje enkele keren stevig flikkeren. Gelukkig voor Genk steekt doelman Vandevoordt in bloedvorm. Met een voetveeg hield hij Ndiaye van een intikker, ook op een doorsteekpass was hij de voormalige spits van Beveren te snel af. Ook op een knal in de korte hoek van Sari was Vandevoordt paraat. En toen hij toch werd geklopt door Ndiaye na een doorbraak van Belhanda, bracht de lijnrechter hulp door zijn vlag in de lucht te steken voor buitenspel.

Dubieuze strafschop

Zelfs een hoofdwonde kreeg Vandevoordt niet klein, nadat hij geveld werd door de knie van Erdogan speelde hij verder met een hoofdverband. Het oponthoud zorgde wel voor tien minuten extra tijd, waarin het noodlot de bezoekers velde. De Spaanse ref Munuera zag handspel toen Hrosovsky een voorzet van Sari afblokte, de VAR volgde hem na lang beraad in zijn oordeel.

Ook die strafschop stopte Vandevoordt, maar omdat hij de knal van Ndiaye niet kon vasthouden, mocht die in de rebound Racing alsnog met een stevige optater naar de kleedkamers sturen (1-0).

Genkse strafschop herroepen

Omdat Fadera ook vlak na rust te weinig puurde uit een veelbelovende aanval, haalde Wouter Vrancken meteen de 18-jarige Bonsu Baah van de bank. Om halfweg de tweede helft ook Arokodare, Heynen en Arteaga (blessure Kayembe) in de strijd te gooien.

Foto: BELGA

Op dat moment hing de gelijkmaker in de lucht, nadat Oyen de bal afsnoepte van en neergelegd werd door Stambouli. Of schijnbaar gelegd? Ref Munuera werd door de VAR naar het scherm geroepen en annuleerde zijn eerdere beslissing: KRC Genk werd geen strafschop gegund.

Dwarslat dwarsligger in blessuretijd

Net als vorige week bleek Genk naarmate de wedstrijd vorderde fysiek veruit de sterkste ploeg. Bonsu Baah zonderde knap Heynen af, maar die miste zijn voorzet volledig. Arokodare liet nog een prima kopkans liggen, maar dé kansen op de intussen verdiende kwalificatie vielen pas tijdens opnieuw elf(!) minuten blessuretijd.

Terwijl de Turken meer kropen dan liepen, trapte Oyen na een blok op Arokodare van dichtbij over het doel van de intussen ingevallen doelman Karacic. Niet veel later schilderde Arteaga het leer op het hoofd van Arokodare, maar zijn kopbal botste via de onderkant van de lat weer het veld in.

Nu wel geluk met penalty’s

Ook in de extra time vergat Racing het genadeschot toe te dienen. Een prachtige aanval over Heynen en Bonsu Baah reet de thuisdefensie uit mekaar, Oyen werkte het afleggertje te zwak af. De jonge Zutendaalnaar deed veel beter op een voorzet van Munoz maar nu ranselde Karacic de harde kopbal uit de bovenhoek.

Aan de overzijde moest, na dom balverlies van Heynen, Sadick nog de meubelen redden met de tackle van het jaar. Na 147(!) minuten voetballen in de Turkse sauna – was dit medisch wel verantwoord? – moesten uiteindelijk strafschoppen de beslissing brengen.

In tegenstelling tot de sof tegen Servette Genève liep die penaltyserie met een 5 op 5 nu wel goed af. Nadat Belhanda de paal had geviseerd, trapte uitgerekend Arokodare, die tegen Servette nog hoog over had geknald, de tiende en beslissende pingel tegen de netten.