Westerlo sleept nog punt uit de brand na dubbele achterstand in Eupen

De eerste wedstrijd van Westerlo heeft meteen spektakel opgeleverd. De Kemphanen dreigden tegen Eupen te starten met een valse noot, maar sleepten in extremis nog een gelijkspel uit de brand. Nieuwkomer Lucas Stassin zorgde in de toegevoegde tijd voor de 2-2.

De eerste helft was een les in efficiëntie. Westerlo probeerde de wedstrijd van bij de start in handen te nemen, maar de Kemphanen misten scherpte in de zone van de waarheid. Dertien keer trapte of kopte Westerlo richting doel, zonder succes.

Misschien had Jonas De Roeck zijn vroegere poulain Lyle Foster, aandachtige toeschouwer in de tribune, wel kunnen gebruiken. Al viel Daci, voor het eerst terug in de ploeg na zijn kruisbandblessure, weinig te verwijten. De Noord-Macedoniër liep veel, werkte hard en was met een afgeblokt schot en een poging net naast de kruising de meest dreigende speler. Gumuskaya scoorde wel, maar zag zijn doelpunt afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Daci.

Foto: BELGA

De thuisploeg kwam voor rust amper in de buurt van Bolat, maar was wel trefzeker. Een doelpunt waarover bij Westerlo nog wel zal gepraat worden. Veel werd er de Panda’s immers niet in de weg gelegd. Fixelles liet zich te makkelijk uitkappen door Möhwald, Bolat kreeg het schot van Magnée - die wel veel tijd en ruimte kreeg - onvoldoende weggewerkt en oud-jeugdspeler Van Genechten mocht helemaal vrij de 1-0 binnen duwen.

Westerlo dreigde na een tweede treffer van de voormalige Kemphaan al vroeg in de tweede helft helemaal ten onder te gaan. Het was alsof ze bij Westel hun lesje niet geleerd hadden, want Van Genechten deed het bijna op dezelfde manier als bij de openingsgoal. Een afstandsschot van Nuhu spatte nu uiteen op de paal en de flankverdediger was goed gevolgd om het leer tegen de netten te prikken.

Foto: BELGA

Maar de Kemphaan kraaide terug. De inbreng van Vaesen en recordaankoop Frigan gaf de bezoekers opnieuw zuurstof. De Kroaat lag met zijn eerste baltoets aan de basis van de aansluitingstreffer en stak zo het vuur aan de lont. Slimme pass op Fixelles, die werd neergehaald door een onbesuisde Nurudeen. Madsen klaarde de klus vanop de stip.

De Roeck gooide met Stassin nog een extra aanvaller in de strijd en zag de Kempense aanvalslust beloond. Opnieuw had de sterk ingevallen Frigan een vinger in de pap. Nurudeen loste knullig een kopbal van de Kroaat, Stassin was er als de kippen bij om de 2-2 tegen de netten te duwen.