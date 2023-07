Tienkoppig Charleroi sneuvelt in slotfase: matig OH Leuven ontsnapt dankzij vederlichte strafschop

OH Leuven heeft nog veel werk aan de winkel. Op bezoek bij Charleroi speelde het team van Brys meer dan 75 minuten met een mannetje meer maar de bezoekers slaagden er amper in om een doelkans bij elkaar te voetballen. Uiteindelijk bleek de vroege treffer van Dabbagh net niet voldoende voor Charleroi om een eerste overwinning te boeken. Opoku versierde een strafschop en zette die ook zelf netjes om.

Een competitiestart achter gesloten deuren voor de Zebra’s door het wangedrag van hun fans vorig seizoen. Behalve de vocale steun van hun fans misten ze ook sterkhouders zoals Marcq, Tchatchoua, Nkuba en Badji misten. Bij de bezoekers ontbtaekn Calut en Taildeman, terwijl coach Brys de voorkeur gaf op Holzhauser en Vlietinck; waardoor Dom, Kiyine en N’dri op de bank startten. Ook Maertens begon heel verrassend op de bank.

De partij begon heel evenwichtig maar bij de eerste scherpe aanval van de thuisploeg was het meteen raak: Mbenza kreeg op links teveel tijd en ruimte van Banzuzi en verstuurde een prima voorzet richting Dabbagh : de Palestijn die overkwam van het Portugese Arouca genoot veel te veel vrijheid in de Leuvense en duwde de bal dan ook moeiteloos binnen (1-0).

Een droomstart voor de ploeg van Mazzu maar even later riep Stulic het noodlot over zichzelf en zijn team af: de 21-jarige Servische aanvaller ging al te driest in de tackle en raakte hierbij de hiel van Ricca. Ref Verboomen aarzelde niet en trok meteen de rode kaart. Hierdoor moest Charleroi bijna 75 minuten met een man minder afwerken.

Foto: BELGA

Het numerieke overwicht leverde OH Leuven dan wel duidelijk meer balbezit op maar doelkansen versieren, bleek ook nu een bijzonder zwaar karwei voor de bezoekers. De offensieve onmondigheid en het schrijnende gebrek aan creativiteit bleken voor rust echt wel problematisch. Charleroi hield al bij al vlot stond en slaagde er zelfs in om via Dabbagh af en toe - weliswaar zonder succes - tegen te prikken.

Toch hingen de bordjes halfweg bijna toch gelijk toen Mbenza na een infiltratie van Mendyl de bal net niet in eigen doel verwerkte. Voorts werd Koffi amper op de proef gesteld en de Zebra’s konden uiteindelijk toch met een goed gevoel de kleedkamer opzoeken. Bij de bezoekers had coach Brys ongetwijfeld het een en ander te vertellen na die bijzonder povere eerste helft waarbij zijn ploeg geen enkele doelpoging op het doelkader wist te mikken.

Te laag tempo

Bij de start van de tweede helft gooide Brys er met Maertens en N’dri in de strijd, meteen ook het officiële debuut voor de Ivoriaan die overkwam van Eupen. De onzichtbare Holzhauser en jonkie Sagrado betaalden het gelag voor die ongeïnspireerde eerste helft. Die personele wissels zorgden evenwel voor geen schokeffect.

Integendeel zelfs. OH Leuven bleef in hetzelfde bedje ziek als voor de rust: de bezoekers voetbalden ook na rust in een te laag tempo en creëerden dan ook nauwelijks doelgevaar. Ondertussen ontsnapte Ilaimaharitra aan een uitsluiting toen hij vlak voor de neus van Brys al te driest door ging op Thorsteinsson. De aanvoerder van Charleroi kreeg slechts geel en mocht zeker niet mopperen.

Foto: BELGA

Het werd rond het uur allemaal net iets onvriendelijker. Schrijvers ging ook nog even onnodig hard door op Heymans en Verboomen besefte dat hij de 21 kemphanen in toom moest houden. Dan toch eens Leuvens doelgevaar: N’dri kon zich op zijn flank niet echt doorzetten maar waagde zijn kans met een afstandspoging.

Die schuchtere doelpoging op het uur was meteen het eerste Leuvens wapenfeit waarbij Koffi ook effectief aan de bak moest. Het inspireerde Thorsteinsson ook tot een prima dribbel maar zijn schot bracht Koffi evenmin in de problemen. Even later stond de IJslander alweer aan het kanon maar deze keer zoefde zijn schot ruim over de kooi van Koffi.

Brys voelde dat zijn team extra impulsen kon gebruiken. Enter Kiyine. Meteen ook de eerste speelminuten voor de middenvelder na zijn veelbesproken auto-ongeval in april. De ex-speler van Lazio loste de ook al matig spelende Vlietinck af. Mazzu haalden dan weer de moegestreden Dabbagh naar de kant en bracht Netelo tussen de lijnen.

Vederlichte strafschop

Leuven trok met de moed der wanhoop in de aanval en toen Opoku heel makkelijk naar de grond ging na een contact met Boukamir. Verboomen wees zonder te verpinken naar de penaltystip. Langs de zijlijn ontplofte Mazzu. Opoku bleef koel en trapte de bal snoeihard voorbij Koffi (1-1).

Een hard gelag voor de thuisploeg die eigenlijk nooit in de problemen kwam en dan ook met een flinke kater van het veld stapte. Bij Charleroi liepen de gemoederen nog flink op want zij voelden zich duidelijk benadeeld door ref Verboomen omwille van die cruciale penaltyfase. Geen lachende gezichten evenwel bij de bezoekers die heus wel beseften dat ze aan een flinke blamage waren ontsnapt.

{ "type": "aside-inline", "title": "Digest", "content": [ { "p": "" }, { "p": "Charleroi: Koffi, Boukamir, Knezevic, Andreou, Mbenza, Zorgane, Ilaimaharitra, Heymans, Rogelj, Dabbagh en Stulic" }, { "p": "OH Leuven: Cojocaru, Sagrado (46’ N’dri), Pletinckx, Ricca, Mendyl, Schrijvers, Vlietinck (72’ Kiyine), Banzuzi, Holzhauser (46’ Maertens), Opoku (81’ Nsingi) en Thorsteinsson (81’ Dom)" }, { "p": "Doelpunten: 9’ Dabbagh 1-0, 84’ Opoku 1-1 (pen)" }, { "p": "Gele kaarten: Mbenza, Ilaimaharitra, Maertens, Heymans" }, { "p": "Rode kaarten: Stulic" } ] }