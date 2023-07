Nog veel werk aan de winkel bij RWDM: KRC Genk boekt simpele 0-4-zege bij promovendus

KRC Genk heeft op de openingsspeeldag een vlotte 0-4-zege geboekt bij promovendus RWDM. De verdediging van Genk stond nog niet op punt, maar Wouter Vrancken keek met plezier toe hoe de verdediging van de thuisploeg nog meer steken liet vallen dan de zijne. Cláudio Caçapa heeft nog werk voor de boeg bij RWDM, dat zich op offensief vlak weliswaar een paar keer liet zien.

21 jaar na het faillissement van RWDM, 15 jaar na de degradatie van FC Brussels. Zo lang bleef het Edmond Machtensstadion verstoken van eersteklassevoetbal. Dan was de komst van vicekampioen KRC Genk een mooie affiche om de langverwachte comeback te vieren. De recentste nieuwkomer Xavier Mercier, die op dezelfde dag als trainer Cláudio Caçapa werd aangekondigd, kreeg meteen een basisplaats. Bij Genk werd er geroteerd met het vooruitzicht op de Europese wedstrijd tegen Servette Genève van aanstaande woensdag. Onder andere Bilal El Khannous en Europees doelpuntenmaker Tolu Arokodare begonnen op de bank, Angelo Preciado viel uit met tandpijn.

Genk nam tijdens het openingskwartier de bovenhand. Daniel Muñoz kwam al gauw met een goede voorzet, maar niemand stond klaar om aan te nemen. Joseph Paintsil knalde even later op Théo Defourny, de rebound werd vervolgens overgeknald. De thuisploeg kwam in het openingskwartier weliswaar ook een paar keer piepen: op de counter kon RWDM een eerste keer zijn tanden laten zien, maar Mickaël Biron besloot op de paal.

De gevaarlijkste kansen bleven ook na de traditionele studieronde van Genk komen. Carlos Cuesta kopte naast, Anouar Ait El Hadj – een Molenbekenaar die nog bij de jeugd van FC Brussels speelde nota bene – trapte naast. RWDM mocht van geluk spreken dat het balverlies van Defourny in de zestien niet werd uitgebuit door de bezoekers.

Foto: BELGA

Te snel voor Klaus

Rond het halfuur bracht Biron de bal goed in de zestien, opnieuw na een counter, maar Muñoz poetste de bal ruim op tijd weg. Een paar seconden later stond het plots 0-1: Alieu Fadera toonde zich de slimste toen Paintsil de bal voor doel bracht. De Gambiaan, die deze zomer overkwam van het gedegradeerde Zulte Waregem, opende zo meteen zijn doelpuntenrekening voor Genk.

Kort erna leek het verhaal al helemaal over voor Genk: Klaus had moeite met de snelheid op de flank, waarna Jonathan Heris de botte bijl moest bovenhalen ten nadele van doelpuntenmaker Fadera. Wesli De Cremer wees naar de strafschopstip, waarna Bryan Heynen, die kort voordien nog een vrije trap over had geschoten, de 0-2 scoorde.

Nog voor de rust was het kalf helemáál verdronken voor de thuisploeg. Doelman Defourny werkte een corner van Genk aanvankelijk succesvol weg, maar op de kopbal van Muñoz. Wat jammer voor de spanningsboog van de wedstrijd dat RWDM toch geen doelpuntje scoorde in de eerste helft – die bal op de lat van Niklo Dailly verdiende beter. De verdediging van Genk was nochtans te pakken.

Foto: Isosport

Keuze te over

Genk liet de bal ook in de tweede helft goed rondgaan, al leidde dat tot wat minder concrete kansen dan voor de rust. RWDM bleef intussen moedig proberen. Mercier werd kort voor het uur door Zakaria El Ouahdi goed diep gestuurd op de rechterflank, maar de Fransman stiftte net over.

Net als in de eerste helft was het na de rust even wachten op een doelpunt. De 0-4 kwam er uiteindelijk via Cuesta. Zeiden we daarnet nog iets over de verdediging van Genk, dan dienen we toch ook die van RWDM eens te vermelden. Toen Paintsil een korte corner voor doel bracht, had hij keuze te over: zowel Mark McKenzie als Carlos Cuesta stonden moederziel alleen. De Colombiaan klaarde de klus.

Bij het ingaan van het slotkwartier bracht Wouter Vrancken met Bilal El Khannous – een jongen uit de Brusselse rand – en Aziz Ouattara zijn vierde en vijfde wisselspeler in. Servette Genève, weet u wel. Wat kon RWDM hem op dat moment nog doen. Een Molenbeekse tegengoal zou het vertrouwen nog wat kunnen aantasten, maar de thuisploeg was al even niet meer bij machte om doelman Maarten Vandevoordt ernstig te bedreigen. De 0-4 is verdiend voor Genk, de bezoekers daarentegen weten dat er nog veel werk op de plank ligt. De versterkingen staan klaar en zullen meteen de mouwen moeten opstropen.

Foto: BELGA

{ "title": "Digest", "type": "aside-inline", "content": [ { "p": "RWDM: Defourny, Heris, Klaus, Le Joncour, Mercier (76‘ Ferraro), De Sart, Gécé (65’ Dwomoh), Abner, El Ouahdi, Biron, Dailly

Genk: Vandevoordt, Arteaga, McKenzie, Cuesta, Muñoz, Galarza (62‘ Hrošovský), Heynen (76’ Ouattara), Fadera (62‘ Trésor), Ait El Hadj (75’ El Khannous), Paintsil (76‘ Arokodare), Sor

Doelpunten: 31‘ Fadera 0-1, 38’ Heynen (strafschop) 0-2, 45‘ Muñoz 0-3, 71’ Cuesta 0-4

Gele kaarten: 81‘ Abner

Rode kaarten: geen" }, { "styled_text": { "text": "", "type": "information_text" } } ] }