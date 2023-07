AA Gent bibbert even, maar boekt eerste zege op openingsspeeldag sinds 2012: KV Kortrijk gaat met 3-2 onderuit

AA Gent is goed aan het seizoen begonnen met een 3-2-zege tegen KV Kortrijk. Het was al van 2012 geleden dat Gent nog eens zijn openingswedstrijd van de competitie kon winnen.

AA Gent heeft een einde gemaakt aan een negatieve reeks. De laatste keer dat de Buffalo’s hun competitie-opener konden winnen, dateerde al van 2012. Trainer Hein Vanhaezebrouck was er dan ook op gebrand om daar in eigen huis verandering in te brengen. Met succes.

De wedstrijd begon nochtans niet goed voor de thuisploeg. De 17-jarige Lars Montegnies mocht van trainer Edward Still beginnen op het middenveld en stelde niet teleur. Met een perfecte lange bal leidde hij de 0-1 voor KVK in. Bruno en Kadri omspeelden in de zestien met een simpele één-twee de Gentse defensie, waarna Kadri knap afwerkte.

De 23-jarige Algerijn stak erbovenuit bij Kortrijk, maar zijn doelpunt werd bijna meteen uitgewist. Twee minuten later zorgde Radovanovic al voor de 1-1 met een knullige owngoal. De verdediger controleerde een mislukte voorzet van Orban volledig verkeerd, waardoor de bal in doel rolde. Daarna nam Gent de controle van de wedstrijd over. Kortrijk probeerde de troepen van Vanhaezebrouck uit hun spel te krijgen door te kiezen voor potige duels, maar bij Gent waren ze niet onder de indruk.

Efficiënt Gent

Hugo Cuypers toonde nog maar eens waarom hij vorig seizoen topschutter in onze competitie was. Donderdag was hij in de Conference League tegen Zilina al de meest beslissende bij AA Gent met twee goals en een assist en ook tegen KV Kortrijk toonde hij dat zijn torinstinct ook dit seizoen intact is gebleven. Met een mooie kopbal richting tweede paal bezorgde hij Gent de 2-1-voorsprong. Even voordien had hij een windel om zijn hoofd gekregen door een hoofdblessure, maar die stoorde hem duidelijk niet. De spits gaat gewoon door zijn elan van vorig seizoen.

Foto: BELGA

Wel drie goals dus in de eerste helft, maar veel kansen kregen we niet te zien. Daarvoor was het spel bij beide ploegen te slordig. Zowel Gent als Kortrijk leden bijzonder vaak balverlies. In de tweede helft kwam de wedstrijd wat meer op gang en ging Gent nadrukkelijk op zoek naar een grotere voorsprong. Via Hong kreeg de thuisploeg een reuzekans, maar zijn schot werd geblokt. Een listige voorzet van De Sart leidde ook voor gevaar, maar het was uiteindelijk Orban die de 3-1 maakte.

Gent speelde een counter perfect uit, al zag de verdediging van Kortrijk er niet goed uit. Orban was de afwerker van dienst. Cuypers liet daarna de 4-1 nog liggen na een goede actie, maar de thuisploeg was duidelijk de betere ploeg. Kortrijk zette daar slechts één kans van Mbayo tegenover. Die ging op snelheid voorbij Torunarigha, maar besloot dan op Nardi. Voor KV Kortrijk werd het nog pijnlijker toen invaller Henen geblesseerd naar de kant moest. Hij stond amper op het veld of hij moest alweer naar de kant met een hamstringblessure.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

In het slot maakte Avenatti er wel nog vanuit het niets 3-2 van. Op een goeie voorzet van De Neve werd Avenatti niks in de weg gelegd door de Gentse verdedigers waardoor hij simpel de bal voorbij Nardi kon koppen. 3-2 dus, maar Gent pakte wel de drie punten en is zo goed aan het seizoen begonnen.

{ "type": "aside-inline", "title": "Digest", "content": [ { "p": "AA Gent: Nardi; Samoise, Watanabe, Torunarigha, Castro Montes (66’ Nurio); Kums, De Sart, Hong (76’ Gerkens), Hjulsager (66’ Fofana); Cuypers, Orban (76’ Tissoudali) " }, { "p": "KV Kortrijk: Vandenberghe; Radovanovic, Silva, Wasinski;, Montegnies (89’ Challouk), Mehssatou (73’ Audoor), Bruno (78’ Decoene), De Neve; Mbayo (73’ Henen, 78’ Messaoudi), Avenatti, Kadri " }, { "p": "Doelpunten: 5’ Kadri 0-1, 8’ Radonavic (in eigen doel) 1-1, 30’ Cuypers 2-1, 71’ Orban 3-1, 86’ Avenatti 3-2 " }, { "p": "Gele kaarten: Castro Montes, Montegnies, Avenatti, Mehssatou, Silva " }, { "p": "Rode kaarten: geen" }, { "p": "Scheidsrechter: Lawrence Visser " }, { "styled_text": { "type": "information_text", "text": "" } } ] }