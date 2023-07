Meteen onnodig puntenverlies voor Club Brugge, dat match met tien eindigt na rood voor De Cuyper

Club Brugge is met een valse noot aan het seizoen begonnen: het geraakte thuis niet voorbij KV Mechelen (1-1) nadat het voor de rust op achterstand kwam na een fout van Mignolet. Blauw-zwart was beter, maar maakte de kansen niet af. En eindigde uiteindelijk nog met tien na rood voor De Cuyper. Een schoolvoorbeeld van onnodig puntenverlies.

Het goot pijpenstelen in Jan Breydel: blauw-zwart had zich de competitiestart op 30 juli wel anders voorgesteld. Toch lieten de mannen van Deila het niet aan hun hart komen: ze begonnen snedig, vol energie. Thiago stuurde na een dikke minuut meteen een waarschuwing uit, ook Vanaken kreeg twee mogelijkheden. Zijn eerste schot ging naast, daarna kreeg hij de bal met horten en stoten niet voorbij Coucke. Mechelen zag af tijdens de openingsfase: het ging bij momenten gewoon te snel.

Thiago treft raak

Gelukkig voor KVM haalde Club, net als tegen Aarhus, bij momenten de voet van het gaspedaal. Het duurde plots tot de 27ste minuut vooraleer het nog eens een heet werd voor de bezoekende goal. Onyedika vuurde van ver, maar trof de paal. Het werd stilaan tijd voor een goaltje: dat zou ook verdiend zijn geweest voor Club. Na een onderschepte bal stond Rits plots oog in oog met Coucke, maar de doelman kon de bal nog pakken met een mooie voetreflex. Uiteindelijk was het - tot hun eigen verbazing - Mechelen dat nog voor de rust de score opende, en dat op fraaie wijze. Schoofs mocht een vrije trap pakken vanuit een scherpe hoek en zette Mignolet mooi te kijk. De doelman van Club maakte een stapje of twee teveel, en was gezien: 0-1.

Foto: BELGA

Club moest na de rust een tandje bijsteken als het niet meteen met puntenverlies wou zitten, en het deed dat ook. Nusa kwam al snel oog in oog met Coucke te staan, Thiago twijfelde dan weer te lang toen hij aangespeeld werd in de zestien. Weg kans. Club drukte, maar het was allemaal een beetje te onzuiver. Deila besloot in te grijpen op het uur en gooide Vetlesen in de strijd, donderdag nog aan het kanon. Rits mocht gaan rusten.

Uiteindelijk was het een strafschop die in de 62ste minuut Club langszij bracht. Buchanan kreeg voor de rust al geen na een (licht), na de rust wees Put wél naar de stip na een fout op Thiago. Al was daar een lange VAR-interventie voor nodig. De Braziliaan ging zélf achter de bal staan en opende zijn rekening in Brugse loondienst. De spits ramde de bal zonder pardon binnen. Het maakte zijn aarzelende match wel niet helemaal goed. Erop en erover voor Club? Het had er alle schijn van, al had Lauberbach dé kans op de 1-2. Helemaal alleen voor Mignolet duwde hij de bal naast. Dramatisch afgewerkt.

Foto: Isosport

Acht minuten

In het slotkwartier werden de zaken er niet makkelijker op voor Club toen De Cuyper zijn tweede gele kaart pakte en mocht gaan douchen. Ook dat werd nog eens gecheckt door de VAR, al keerde Put nu niet terug op zijn beslissing. Nog vijftien minuten werd het tien tegen elf. Deila voerde een driedubbele wissel door en bracht Vermant, Meijer en Nielsen. Veel zoden bracht dat niet meer aan de dijk, wel integendeel. Ook acht minuten extra tijd waren tevergeefs. Club duwde zelfs niet meer, Mechelen counterde gepast maar vond geen goal meer. Een schot van Vanlerberghe zeilde nog net naast.

En zo begint Club met een zuur gelijkspel aan het seizoen. Onnodig puntenverlies dat wat doet denken aan die vele accidents de parcours van vorig jaar. Iets wat uiteindelijk de titel heeft gekost.