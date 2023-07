Sint-Truiden smeert Standard zure nederlaag aan, Abou Koita is de held van de avond met doelpunt in het absolute slot

STVV begon het nieuwe seizoen met een knappe thuisoverwinning tegen Standard. Aboubakary Koita poeierde in het slot de 1-0 magistraal tegen de netten. Een goedgevuld Stayen vierde feest na een sterke wedstrijd.

Thorsten Fink bracht zijn voorspelde elf op de mat tegen de Rouches. Mét nieuwkomer Ito dus ten nadele van Van Dessel. Van de basisspelers van vorig seizoen bleven Schmidt, Smets, Bocat en Koita over. Uiteindelijk stonden bij STVV liefst zes Belgen op de mat, waarvan vier Limburgers. Ook een Limburger bij Standard, Vanheusden pronkte uiteraard in de elf bij de bezoekers. Coach Hoefkens koos voor Kawabe in plaats van Mundle.

Oplossing via de flanken

Het eerste gevaar kwam van de kant van Standard. Doelman Schmidt speelde gevaarlijk in naar Delorge, die het leer ontfutseld werd, maar de Luikenaars vergaten te profiteren. Ook STVV toonde zich in het openingskwartier via snelheidsduivel Koita. Hij week iets te ver uit naar de buitenkant waardoor Bodart de doelpoging kon deviëren. Bocat probeerde het met een schuiver vanuit de tweede lijn: makkelijk voor Bodart.

STVV zocht en vond de oplossingen via de flanken. Zo kon ook ‘Magiër’ Ito in stelling gebracht worden. Die toonde zich met een stevige schuiver, die net naast ging. Sint-Truiden probeerde en hunkerde naar een strafschop toen Bocat van de sokken gelopen werd door Fossey. Te licht, Vergoote en de VAR lieten voetballen.

Foto: BELGA

Ijzersterke Smets

Vooral op links vond STVV openingen via Koita en Bocat, alleen mondde de goeie wil zelden uit in een doelpoging. De daadkracht aan de zestien ontbrak nog bij de Kanaries, evenzeer trouwens bij Standard dat te weinig klaar kreeg op de helft van de thuisploeg, waar een ijzersterke Smets het slot op de deur hield samen met een goed meevoetballende doelman Schmidt.

Beide ploegen toonden meteen na de rust opnieuw veel goeie wil. Zowel bij Standard als bij STVV ontbrak de laatste pass. Ananou bediende de hardwerkende Kaya, vanuit een moelijke hoek vloog het schot ver over.

Gesteund door de twaalfde man duwde STVV op het gaspedaal. Steuckers en Kaya probeerden, geen probleem voor Bodart. Wie zou de brilscore van het bord vegen? Het bleef koffiedik kijken. De wedstrijd kon beide kanten uit.

Foto: Dick Demey

Raket van Koita

Heel Stayen hoopte op vuurwerk in het slot. Eén keer kneep Steuckers goed naar binnen, maar weer werd het kader gemist. Bijna werd Smets de matchwinnaar, hij kopte een bal van dichtbij richting doel, Price redde van de lijn. Ook Ananou bracht de bal nog eens perfect in de zestien, wederom was er geen afwerker. Tot Aboubakary Koita zijn duivels helemaal ontbond. Hij zocht naar zijn linker en knalde de winning-goal met een raket subliem tegen de touwen. Meteen drie knappe punten voor Sint-Truiden.

Foto: Dick Demey

{ "title": "Digest", "content": [ { "p": "STVV: Schmidt - Van Helden, Smets, Godeau - Ananou, Delorge, Ito, Steuckers, Bocat - Koita, Kaya." }, { "p": "STANDARD: Bodart - Fossey, Bokadi, Vanheusden, Laursen - O’Neill, Balikwisha, Price - Dønnum, Ohio, Kawabe." }, { "p": "Vervangingen: 62‘ Laursen door Dodeigne, 62’ Ohio door Dragus, 62‘ Kawabe door Mundle, 65’ Ito door Dumont, 80‘ Dønnum door Canak, 84’ Kaya door Okazaki, 85’ Delorge door Yamamoto, 89’ Bokadi door Emond, 90’ Steuckers door Barnes, 90’ Koita door Van Dessel." }, { "p": "Doelpunt: 87’ Koita 1-0." }, { "p": "Gele kaarten: 27‘ Laursen (tackle), 67’ Godeau (duwfout)." }, { "p": "Rode kaarten: geen." }, { "p": "Scheidsrechter: Vergoote." }, { "p": "Toeschouwers: 7.026." }, { "styled_text": { "text": "", "type": "information_text" } } ], "type": "aside-inline" }