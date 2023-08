Absolute rotweek voor Genk: Limburgers slikken na Champions League-debacle ook zure thuisnederlaag tegen Eupen

Neen, het is nog geen crisis in de Cegeka Arena. Maar het oranje knipperlicht flikkert wel fel. Racing Genk ging zaterdag onnodig onderuit tegen Eupen. De 0-1 nederlaag is een nieuwe mentale dreun na de uitschakeling in de Champions League.

Trainer Wouter Vrancken voerde zaterdagnamiddag maar liefst zes wissels door in vergelijking met zijn ploeg van vorige woensdag tegen Servette Genève. Tegen RWDM op speeldag één stonden er zelfs zeven andere spelers aan de aftrap. Sadick, Ouattara, Arteaga, Sor, Preciado en Baah mochten starten, Kayembe, Muñoz, Paintsil, Cuesta en Arokodare verdwenen naar de bank, Heynen is zoals u weet geblesseerd.

Minder volk

Gelukkig hadden we dit zaterdag in de Cegeka Arena allemaal al genoteerd voor aanvang, want Wim Smet (voor het eerst in vijf jaar nog eens ref met dienst op Genkse grond) had de wedstrijd nog maar 1 minuut en 25 seconden afgetrapt toen Charles-Cook de 0-1 op het scorebord kopte.

Foto: BELGA

Er zat duidelijk minder volk in de tribunes dan vorige woensdag, maar dat volk was met verstomming geslagen. Net als Maarten Vandevoordt. Hij zou in de eerste helft geen bal meer zien, maar die allereerste lag wel in de netten. Magnee kreeg veel te veel tijd en ruimte op rechts om de perfecte voorzet richting Charles-Cook te versturen. Sadick en Ouattara keken naar mekaar in plaats van naar de Engels-Grenediaanse spits, die simpel, overhoeks binnen kon knikken.

Een nieuwe opdoffer, meteen na de Champions League-uitschakeling tegen Servette. Je kon het lezen op de Genkse gezichten, van spelers en fans: ‘Het zal toch niet waar zijn?’

Paal

Racing bleef niet bij de pakken zitten en ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Vooral El Khannouss creëerde in het eerste halfuur het meeste gevaar. De mooiste Genk-aanval van de eerste helft eindigde met een schot van de Marokkaan op de paal.

Foto: BELGA

Baah, zijn eerste basisplaats van het seizoen, versnelde op rechts, misleidde de Eupen-defensie door verrassend terug te kappen en bediende slim El Khannouss. De Marokkaanse international veinsde een schot, maar sleepte de bal behendig mee om hem vervolgens tegen de paal te krullen.

Het begin van een resempje kansen voor de kwieke Genkie. Een volgende pegel draaide voorbij de andere doelpaal, twee nieuwe schoten werden nog afgeblokt door Davidson of een andere Oostkantonner.

Genk drukte Eupen helemaal terug. Ook dat deed aan de match tegen Servette denken. Toen sakkerde Vrancken nog: “We bleven maar voetballen rond de zestien, we namen onze verantwoordelijkheid niet.”

Arteaga alleen voor doel

Zaterdag kon je de Genkies niet betichten van schuldig verzuim. El Khannouss en Trésor lagen aan de basis van haast elke versnelling in het spel van de vice-kampioen. Alleen wilde de bal er niet in. Deels door pech, zo liep Sadick in de weg van McKenzie, deels door onkunde, Arteaga kwam alleen voor doel maar trapte in het zijnet.

Foto: BELGA

Toch merkte je ook dat dit Racing niet het top-Genk was van (begin) vorig seizoen. 1. Omdat Heynen ontbrak. Ouattara is een krachtpatser, maar blijft onberekenbaar. 2. Omdat Onuachu er niet meer is. Sor stond diep in de spits, maar miste ruimte om zijn snelheid te benutten. 3. Omdat Preciado geen Muñoz is. De Ecuadoriaan moet het hebben van zijn vinnigheid, maar net die bevliegingen maken zijn spel wispelturig.

Dus greep Vrancken op het uur in, hij bracht Muñoz, Arokodare en Paintsil. Die laatste verving de bedrijvige Baah. Tegen Servette viel hij gretig in, beloond met een eerste basisplaats tegen Eupen. Ook nu kon de Ghanese sneltrein bekoren, alleen zal hij meer variatie in zijn spel moeten krijgen. Baah doet alles met links: dribbelen, lopen, versnellen, verdedigen, trappen. Het publiek kon zijn debuut wel smaken.

Bijna Arokodare

Maar het laatste halfuur was dus voor de Genkse A-ploeg, op Heynen na. Ook die had erg veel moeite om de Eupense vijfmansdefensie uit verband te voetballen. Met elke minuut die verstreek werd Racing ook zenuwachtiger en minder doortastend. El Khannouss en Trésor drukten minder hun stempel, die van Eupen bleven de gaten dichtlopen. Arokodare kwam er nog het dichtst bij toen hij vanuit de draai hard naast knalde.

Foto: BELGA

Deze eerste nederlaag in de Jupiler Pro League is een nieuwe mentale dreun, na de onnodige uitschakeling in de Champions League. Bepalend voor het verdere verloop van de competitie is die zeker niet, maar een 0-1 tegen Eupen komt wel erg ongelegen, vijf dagen voor de trip naar Olympiakos. Een derde nederlaag op rij in negen dagen, dat kan de vicelandskampioen zich echt niet permitteren.

KRC GENK: Vandevoordt, Preciado, Sadick, McKenzie, Arteaga, Hrosovsky, Ouattara, Baah, El Khannouss, Trésor, Sor

EUPEN: Nurudeen, Magnee, Paeshuyse, Palsson, Davidson, Van Genechten, Baiye, Lambert, Deom, Nuhu, Charles-Cook

VERVANGINGEN: 59’ Sor door Arokodare, 59’ Preciado door Muñoz, 59’ Baah door Paintsil, 73’ Chalres-Cook door Christie-Davies, 76’ Ouattara door Oyen, 76’ Hrosovsky door Galarza

DOELPUNTEN: 2’ Charles-Cook 0-1

GELE KAARTEN: Nuhu (tijd winnen), McKenzie (fout), Nurudeen (tijd winnen)

TOESCHOUWERS: 14.230

SCHEIDSRECHTER: Wim Smet