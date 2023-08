Feest bij RWDM: promovendus smeert OHL pijnlijke thuisnederlaag aan dankzij twee doelpunten van Mickaël Biron

RWDM heeft een week na de 0-4-nederlaag tegen KRC Genk geantwoordt met een 1-2-zege bij Oud-Heverlee Leuven. De Leuvenaars kwamen op voorsprong via rechtsachter Richie Sagrado, maar Mickaël Biron bezorgde RWDM met een tweeklapper een eerste sportieve mijlpaal sinds de terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Kardinaal Mercierlaan intoetsen in de gps. Het leidde allicht al vaak tot woordgrapjes op Den Dreef. Voor zaterdagavond konden we alleen maar hopen dat Xavier Mercier, van 2019 tot 2022 actief bij de Leuvenaars maar sinds kort een speler van RWDM, warm onthaald zou worden in zijn voormalige thuishaven. Waarvan akte. De 34-jarige Fransman kreeg voor de tweede week op rij een basisplaats van trainer Cláudio Caçapa. De enige vervanging bij RWDM ten opzichte van de opener tegen Genk: Pierre Dwomoh in de plaats van Théo Gécé.

De grootste verrassing in de opstelling van de thuisploeg was ongetwijfeld Mandela Keita. De 21-jarige belofteninternational is bezig met een transfer, maar kan volgens zijn trainer Marc Brys in afwachting maar beter in conditie blijven. En hoe doe je dat op een zaterdagavond beter dan met een potje voetballen tegen RWDM.

Onvoldoende samengetrokken

OH Leuven dwong als eerste de beste kansen af. Jón Dagur Thorsteinsson kwam na vijf minuten piepen met een aardige poging vanop rechterflank, Ezechiel Banzuzi kopte de daaropvolgende corner over. Even later verkeek Nathan Opoku zich op een hoge voorzet. Ook RWDM toonde zich een paar keer, onder andere via Mickaël Biron en Alexis De Sart, maar erg concreet was het niet.

Na achttien minuten brak Richie Sagrado de ban voor de thuisploeg, met dank aan de bezoekers die de netten onvoldoende samentrokken. RWDM liet al een tijdje veel te veel ruimte voor de thuisploeg, waardoor het niet eens verbaasde dat de 19-jarige rechtsback moeiteloos de 1-0 kon binnenknallen.

De tegengoal leek de Molenbekenaars wel wakker geschud te hebben. Pierre Dwomoh kwam merkbaar op dreef, en plots kwam het gevaar van meerdere kanten – Xavier Mercier, Niklo Dailly, Zakaria El Ouahdi. Dat leidde pas enkele minuten voor de rust tot een doelpunt: Mercier haalde zijn trukendoos boven en bediende Mickaël Biron met een prachtige assist. Net op tijd voor de nodige gespreksstof voor bij de koffie.

Foto: BELGA

Handen op elkaar

Vrijwel meteen na die koffie zorgde een gesprek tussen Arthur Denil en de videoref voor een plottwist in de wedstrijd: na een handsbal van Federico Ricca kreeg RWDM een strafschop. Biron faalde niet vanop de stip en bezorgde zijn club zo een enorme boost om de tweede helft gretig verder te zetten. Toch was het OH Leuven, dat weliswaar wat was weggezakt, dat in het eerste kwartier na de 1-2 de beste kansen verzamelde. Théo Defourny had een stevige reflex nodig na een kopbal van Ricca – die had nog iets goed te maken natuurlijk. Iets na het uur gooide Marc Brys er met Raphael Holzhauser en Konan N’Dri twee verse krachten op, maar RWDM bleef matuur spelen.

Foto: BELGA

Net voor het slotkwartier kreeg Xavier Mercier de handen van het publiek nog eens op elkaar, ditmaal door naar de kant te lopen. Ook de OHL-supporters scandeerden zijn naam. Intussen ging de thuisploeg naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar het wilde maar niet lukken bij de afwerking. RWDM kraakte niet in de zes minuten durende blessuretijd en sloot zijn eerste verplaatsing in de Jupiler Pro League af met een driepunter.

{ "content": [ { "p": "OH Leuven: Cojocaru, Mendyl, Ricca, Pletinckx, Sagrado (76’ Nsingi), Schrijvers, Keita (64’ Holzhauser), Banzuzi, Thorsteinsson, Opoku, Maertens (64’ N’Dri)

RWDM: Defourny, Abner, Le Joncour, Klaus, Heris, El Ouahdi, Mercier (73’ Da Silva), De Sart (90+6’ Diallo), Dwomoh, Dailly (88’ Shuto), Biron

Doelpunten: 18’ Sagrado 1-0, 44‘ Biron 1-1, 48’ Biron (strafschop) 1-2

Geel: 21‘ Sagrado, 31’ Mendyl, 82’ Heris, 90’ Thorsteinsson, 90+4’ Pletinckx

Rood: geen" } ], "type": "aside-inline", "title": "" }