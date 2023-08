Knappe goal van nieuwe Braziliaanse spits Thiago levert Ronny Deila en Club Brugge eerste competitiezege op tegen Westerlo

Ronny Deila kreeg zijn twijfelende ploeg op scherp en heeft zijn eerste competitiezege beet met Club Brugge. Verdiend, maar wel hard bevochten. Een knappe goal van de nieuwe Braziliaanse spits Thiago zette Club op het juiste spoor tegen een vooral voor de rust slap Westerlo. In de tweede helft morste Club met de kansen en flirtte het met de gelijkmaker, maar Simon Mignolet stond weer pal en hield de nul.

Nog geen Philip Zinckernagel bij Club Brugge want Deila heeft voorlopig nog volk genoeg. Hij was overigens niet de enige die ontbrak. Ook de Maxim De Cuyper was er niet bij. Niks plezanter dan pril in het seizoen nog eens terug te keren bij de club waar je twee jaar de successen opstapelde en graag gezien was. Helaas voor De Cuyper was hij geschorst voor de trip naar het Westelse Kuipje. De linker winkback was wel aanwezig, maar zocht zich een bescheiden plekje naast de Brugse bobo’s, waarbij Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert ontbraken, op.

Op het veld stond in zijn plaats de jonge Kyriani Sabbe. Ook Vetlessen mocht starten. Aan de overzijde zagen we Bryan Reynolds, wiens transfer van Lazio Roma vorige week eindelijk werd afgerond, weer op zijn vertrouwde stek op de rechtsachter terug. Ook Frigan kwam aan de aftrap bij Westerlo dat allesbehalve flitsend startte en veeleer in de omschakeling speelde. Club Brugge was nochtans met voldoende twijfels naar de Kempen afgezakt want ook Ronny Deila slaagde er nog niet in om de motor op volle toeren te laten draaien. Na de magere draw tegen Mechelen en het pijnlijke verlies in Aarhus had blauw-zwart een zege nodig, punt uit. En dat was er ook aan te zien want Club kwam scherp voor de dag en op het kwartier moest Bolat aan de bak en blokte hij het schot van Vanaken af. Bolat verslikte zich even later wel in een terugspeelbal en leverde de bal pardoes in bij Nusa. Bijzonder knulig maar ook dat schot kon finaal afgeblokt worden.

Daar is Thiago

Deila nam dan maar een slokje van zijn drinkbus, maar moest zich ook een paar keer opwinden. Toen Thiago een niet te missen kans verprutste of Nusa onnodig balverlies leed. Bij Westerlo doken ze wel goed in de ruimtes, maar het grote gevaar bleef toch achterwege. Dan deed Club dat beter, vooral Skov Olsen onderscheidde zich, maar de kopbal van Hans Vanaken strandde op de vuisten van Bolat. Daar zat meer in en in exact een halfuur telden we toch vijf open kansen voor Club want er was ook nog eens Vetlessen, die naast besloot en Nusa trof het zijnet.

Westerlo kwam keer op keer goed weg en werd echt met de rug op het eigen doel gedrukt. Dit kon niet blijven duren zonder gevolgen en na 35 minuten gebeurde het dan toch. De opbouw startte helemaal achterin via Mechele en via een paar tussenstations stak Hans Vanaken Thiago diep en nu maakte de Braziliaan het wel af. Knap hoe hij de bal koelbloedig in het net joeg. Een verdiende voorsprong voor Club die ei zo verdubbeld werd na een puur Braziliaans en magistraal hakje van Thiago, maar Andreas Skov Olsen mikte op de lat. Jammer want de Deen zorgde doorlopend voor gevaar en speelde een prima partij.

Foto: BELGA

Club morst met kansen

Jonas De Roeck besefte ook wel dat er meer grinta en vernuft nodig was om dit Club aan het wankelen te brengen, maar toch startte hij in de tweede helft met dezelfde elf. Pas even voor het uur kwam Mebude Daci aflossen. Intussen had het al minstens 0-2 en waarom niet 0-3 moeten staan, maar Club sprong echt slordig met de kansen om. Eerst hield Bolat als een kamikaze weer Thiago van zijn tweede goal en Vanaken kopte alleen voor doel veel te slap in de handen van Bolat. Thiago bleef maar knappe hakjes uitdelen, maar ook de nochtans niet onaardg presterende Hugo Vetlessen vond Bolat op zijn weg. Zo bleef het slechts 0-1 en dus link voor Club.

Deila besloot in te grijpen en bracht met Rits en Yaremchuk verse krachten in en ook De Roeck deed dat met Kyan Vaesen en Lucas Stassin. En dat loonde want Westerlo ging resoluut voor de gelijkmaker. Het werd heet voor de muit van Mignolet, die alles uit zijn lijf moest halen op een knal van Vaesen. Nu werd Club achteruit gedrukt en ook Mebude stelde Mignolet op de proef. De beste kans in de slotfase was nog voor Club, maar ook Nusa kon zijn prima match niet met een goaltje belonen. Het bleef dus 0-1 en de eerste driepunter onder Deila was een feit.