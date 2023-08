Jeugdproduct Steuckers schenkt STVV overwinning tegen KV Kortrijk en stuwt de Kanaries naar een gedeelde leidersplaats

STVV wint met het kleinste verschil op het veld van KV Kortrijk. De Limburgers behouden het maximum en staan samen met Gent en Union op kop. Edward Still moet nog even wachten op puntengewin met KVK. Volgende week wacht voor hen de lastige verplaatsing naar landskampioen Antwerp.

STVV zakte met een rugzak vol vertrouwen af naar het Guldensporenstadion. Vorige week sleepten de Limburgers een mooie overwinning binnen tegen Standard. Daar tegenover stond een gemotiveerd KV Kortrijk op het veld. Het speelde een goede wedstrijd op Gent, maar verloor met het kleinste verschil. Het eerste echte gevaar van de match kwam van de thuiszijde. Nieuwkomer Oprut, die meteen in de basis gedropt werd door Edward Still, zette een een-tweetje op met Kadri. De Algerijn verstuurde op zijn beurt de bal diep naar Bruno, maar doelman Schmidt was bij de pinken. Al snel na de eerste kans volgde de tweede, weer voor KV Kortrijk. Mbayo testte opnieuw de reflexen van de Japanse doelman.

Na de eerste kansen stapelden de slordigheden zich op in het spel. De passing van beide ploegen was niet zuiver genoeg om als toeschouwer een aangenaam schouwspel te bewonderen. Echter duurde deze periode niet lang. STVV stak voor het eerst de neus aan het venster via de voet van jeugdproduct Steuckers. KVK-goalie Vandenberghe ranselde de bal goed uit het doel. Avenatti reageerde op deze mogelijkheid met een listig lopballetje over Schmidt, maar het leer ging net naast. Naarmate de eerste helft vorderde werd de wedstrijd boeiender om te volgen. Een paar minuten voor de rust tekenden de Kanaries voor de grootste kans tot dan toe. Koita toverde een flinke pooier uit zijn schoenen, maar Vandenberghe pareerde goed.

Efficiënte Kanaries

De tweede helft begon zoals de eerste eindigde, met een flink kans voor de bezoekers. Vanop rechts vertrok er een voorzet richting Kaya, maar de spits van STVV kon niet afdrukken na een prima tackle van Silva. De uitploeg borduurde verder op dit kansje. Steuckers kwam oog in oog met Vandenberghe na een pass van Delorge en schoof de bal in de linkerhoek, 0-1. Het was het eerste doelpunt op het hoogste niveau voor de jongeling.

Jarne Steuckers met zijn eerste profdoelpunt. Foto: Isosport

Na het openingsdoelpunt gaf STVV de bal aan de thuisploeg. KV Kortrijk probeerde wel iets bij elkaar te voetballen, maar de Truienaars kenden weinig problemen om Kortrijk van zich af te houden. De mannen Fink speelden de wedstrijd op een mature wijze uit en sleepten zo de drie punten binnen. STVV deelt zo de leiderspositie met onder meer Gent en Union. Voor KV Kortrijk is het nog even wachten op de eerste punten van het nieuwe seizoen. Still en co trekken volgende week naar landskampioen Antwerp.

{ "type": "aside-inline", "title": "Digest", "content": [ { "p": "KV Kortrijk: Vandenberghe, Wasinski, Silva, Radovanovic, Oprut (60’ De Neve), Mbayo (73’ Messaoudi), Mehssatou, Montegnies (67’ Audoor), Kadri, Bruno (60’ Challouk), Avenatti." }, { "p": "STVV: Schmidt, Van Helden, Smets, Godeau, Ananou (45’ Hashioka), Delorge, Ito (70’ Dumon), Bocat, Steuckers (90’ Van Dessel), Kaya (82 Barnes), Koita (90’ Yamamoto) ." }, { "p": "Doelpunten: 57’ Steuckers (Delorge) 0-1." }, { "p": "Gele kaarten: 53’ Mehssatou (overtreding), 55’ Van Helden (overtreding), 89’ Hashioka (overtreding)." }, { "p": "Rode kaarten: geen." }, { "p": "Scheidsrechter: Brent Staessens." }, { "p": "Toeschouwers: 5516. " }, { "styled_text": { "type": "information_text", "text": "" } } ] }

