Uithaal van supersub Bonsu Baah bezorgt Genk felbevochten zege tegen Cercle

Een knal van supersub Bonsu Baah, die via de paal en Warleson tegen de netten belandde, bezorgde KRC Genk een hard bevochten driepunter op het veld van Cercle Brugge (0-1). Met zes op negen is de competitiestart geslaagd, donderdag moet het behalen van de Europese poules de lucht boven de Cegeka Arena volledig doen opklaren.

Met zowel Trésor als Fadera in de lappenmand verkoos Genk-coach Wouter Vrancken op links Ait El Hadj boven Oyen en Bonsu Baah. Verder loste Sadick achterin McKenzie af, nam Ouattara de plaats van de geblesseerde Galarza in en kreeg zoals verwacht Sor in de spits de voorkeur op Arokodare. Bij Cercle kwamen Popovic en Semedo in de plaats van Van der Bruggen en Deman.

Geen bal tussen de palen voor rust

De bezoekers namen alvast een betere start dan tegen Eupen en Olympiakos. In die zin dat ze ditmaal geen vroege tegengoal slikten. Goed voetballen deden ze niet. Dat is ook geen sinecure tegen de powerplay van Cercle. Elke lange bal, vrijschop of inworp gaat richting box, waar gerekend wordt op een deviatie van Denkey of gewonnen tweede of derde bal om, desnoods in de kluts, tot een doelkans te komen.

Foto: BELGA

Dat lukte voor rust amper, op de gevaarlijkste fase werd het wachten tot één minuut voor rust, toen een verdienstelijke omhaal van Denkey niet ver naast vloog. Voor het overige ontlastte een heel gretige Ouattara de taak van de ook al scherpe centrale verdedigers Cuesta en Sadick.

Aanvallend stelde de vice-kampioen daar weinig of niets tegenover. Ook thuisdoelman Warleson moest zich niet één keer tonen, omdat er van opbouwen niets in huis kwam. El Khannouss, weer de meest balvaste Genkenaar, kon slechts heel zelden gevonden worden, Paintsil en vooral een bijzonder matige Ait El Hadj, slaagden er nooit in om de wroetende diepe spits Sor steun te verlenen. Zo eindigde een slaapverwekkende eerste helft zonder één deftige bal tussen de palen.

Meer animo na rust

In de eerste minuut van de tweede helft kwam de openingstreffer ei zo na uit het niets uit de lucht vallen. Een haastig ontzette bal belandde verrassend in de loop van Denkey, die zomaar alleen op Vandevoordt af mocht stormen. Althans dat dacht hij, in extremis bracht de teruggespurte Sadick met een spectaculaire ingreep redding.

Het had alles van een laat startschot, plots schoten ook de bezoekers wakker. Ait El Hadj pakte uit met twee goeie acties. De tweede belandde via een heerlijke flankwissel van El Khannouss bij de spurtende Paintsil, die uitpakte met een gekruiste schuiver. Warleson moest met de eerste knappe redding van de dag de nul op het bord houden.

Geslaagde carambole

Het hek was eindelijk van de dam. Een plaatsbal (naast) van Francis werd gevolgd door een tweede open kans voor KRC Genk. Sor snelde iedereen voorbij en legde af voor Hrosovsky, die naast zijn evenwicht ook zijn schot te laat vond.

Nadat ook Denkey een goeie schietkans naast mikte, legde een Genkse wissel de wedstrijd in een beslissende plooi. Wouter Vrancken bracht Bonsu Baah voor de aangeslagen Ait El Hadj en de 18-jarige Ghanees had geen vijf minuten nodig om toe te slaan. In de kleine ruimte vond hij bijzonder handig zijn zware linker, de pegel belandde een beetje gelukkig via de paal en de rug van Warleson tegen de netten (0-1).

VAR annuleert Brugse strafschop

Een robuust KRC Genk sleurde die nipte voorsprong met man en macht over de streep. Daarvoor leek een feilloze organisatie te volstaan: de uitblinkers heetten Sadick, Custa en Ouattara, die ervoor zorgden dat doelman Vandevoordt niet één keer moest tussenkomen.

Scheidsrechter Bert Put leek diep in blessuretijd het Genkse feestje echter nog te verknallen door de bal op de stip te leggen voor hands van Sadick. Maar VAR Jonathan Lardot had gezien dat de bal via het lichaam van Ouattara tegen de arm van de Spanjaard was gevlogen en deed zijn collega op zijn stappen terugkeren.

VAR | Cercle Brugge krijgt geen penalty in het ultieme slot. 🕚❌ #CERGNK pic.twitter.com/3xR46KKpee — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) August 13, 2023

Zo redde KRC Genk, één week na de uitschuiver tegen Eupen, met een zes op negen alvast zijn competitiestart. En werd een flinke portie vertrouwen getankt voor de Europese return van donderdag tegen Olympiakos.

Foto: Isosport

Cercle Brugge: Warleson; Popovic (75’ Minda), Ravych, Daland; Siquet (83’ Kehrer), Lopes, Abu Francis, Semedo (64’ Deman), Somers, Denkey, Gboho

Racing Genk: Vandevoordt; Munoz, Sadick, Cuesta, Kayembe, Paintsil (90’ Preciado), Ouattara, Hrosovsky, El Hadj (69’ Bonsu Baah), El Khannouss, Sor (84’ Arokodare)

Doelpunten: 71’ Warleson (own-goal) 0-1

Gele kaarten: 43’ El Hadj (fout), 53’ Popovic (fout), 73’ Kayembe (fout), 78’ Munoz (fout), 86’ Abu Francis (fout)

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Bert Put

Toeschouwers: 3976