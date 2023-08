Hugo Cuypers loodst AA Gent nu ook voorbij Westerlo naar perfect rapport

Heel even bracht Westerlo de Gentse bezoekers in de problemen. Torunarigha veroorzaakte voor de tweede week op rij een penalty maar dankzij een treffer van Watanabe stond het halfweg al gewoon gelijk. Gent had toen al de partij volledig in handen genomen en dankzij twee rozen van Cuypers – dit seizoen al goed voor negen goals – boekten de Buffalo’s uiteindelijk ook gewoon hun derde competitiezege op rij. Westerl blijft achter met een magere één op negen.

De Roeck liet Daci verrassend uit zijn wedstrijdkern, waardoor Jordanov aan de aftrap verscheen, zodat Matsuo iets hoger startte. Voorts weinig verrassingen in de basiself van de thuisploeg die vorige week nog nipt van Club Brugge verloor. Bij de Buffalo’s startte Nardi in doel, terwijl Hjulsager de voorkeur kreeg op maar wel op rechts acteerde. Voorin koos Vanhaezebrouck opnieuw voor het koningskoppel Orban-Cuypers.

In een evenwichtig openingskwartier konden beide teams amper doelgevaar bij elkaar voetballen maar toen Torunarigha door toedoen van Frigan de bal van dichtbij tegen zijn hand kreeg, wees ref De Cremer wel meteen naar de stip. Madsen klaarde dat klusje met overtuiging en liet Nardi kansloos (1-0). Balen voor Torunarigha die ook in Mechelen al ongelukkig een strafschop veroorzaakte maar toen werd gered door penaltyspecialist Roef.

Foto: BELGA

Gent probeerde meteen te reageren en het was niet toevallig Orban die met een puike afstandspoging Bolat een eerste keer aan het werk zette. In de herneming kwam Cuypers net iets te laat want Perdichizzi wierp zich met gevaar voor lijf en leden op als Westelse redder in nood. De bezoekers uit Gent ontwikkelden wel stelselmatig meer druk en verzamelden ook wel enkele hoekschoppen maar Bolat bedreigen, lukte amper of niet.

Westerlo vond het allemaal best. De spelers van De Roeck loerden nadrukkelijk op de tegenaanval terwijl die van Gent toch wel wat moeite hadden om hun normale niveau te benaderen. De defensieve variant – eentje waarbij Torunarigha als linksachter in een viermandsdefensie opereerde – zorgde bovendien af en toe voor een hapering in de opbouw.

Watanabe maakt nog voor rust gelijk

Als het niet voetballend niet echt loopt, is een standaardsituatie altijd een mooie kans om toe te slaan, dacht Hong en de Zuid-Koreaan schilderde de bal perfect op het hoofd van Watanabe die Bolat kansloos liet. Westerlo leek even van slag en ontsnapte aan een tweede tegentreffer toen Cuypers te laat reageerde op een flankvoorzet van Samoise. Hjulsager probeerde het ook nog eens maar uiteindelijk stond het halfweg toch gewoon 1-1.

Foto: Isosport

Na rust was het meteen Westerlo dat voor het eerste doelgevaar zorgde: Madsen trapte een prima hoekschop en Perdichizzi liep zich goed vrij maar besloot uiteindelijk op Nardi die met een knappe voetreflex redding bracht. Gent reageerde scherp maar een schot van Orban miste net dat tikkeltje vergif om Bolat te verrassen. Even later loodste Hong heerlijk subtiel Samoise door de lokale buitenspelval maar de Gentenaar kon de kans niet verzilveren.

De Buffalo’s hadden het knap lastig om het Kempense blok te ontmantelen, maar dan hielp Bolat een handje. Bij een uittrap leverde hij onnodig makkelijk in bij Kums die meteen Cuypers bediende en die laat zulke kansen nu eenmaal niet onbenut: 1-2 en Gent meteen ook op rozen. De bezoekers bleven ondertussen opvallend vaak dreigen op stilstaande fases: Torunarigha kopte een vrije trap van Hong goed door tot bij Watanabe maar deze keer trof de Japanner niet raak.

Cuypers beslist de match vanop de stip

De Roeck gooide er met Mebude en Stassin twee frisse krachten in maar meteen daarna haalde Reynolds de doorgebroken Fofana neer in eigen zestien. De Cremer wees opnieuw meteen naar de stip. Cuypers zette die ook om maar Orban was net iets te snel in de zestien opgedoken en dus moest de Gentse topschutter nog eens aan de bak maar dat bleek geen probleem: Bolat koos de foute hoek en zo stond het op een kwartier van het einde 1-3.

Foto: BELGA

Die drie punten lieten de bezoekers zich niet meer ontfutselen en Vanhaezebrouck hield uiteraard ook al rekening met het drukke programma van zijn team. Gerkens, Tissoudali én debutant Fadiga mochten hun opwachting maken in de slotfase. De ingevallen Gümüskaya zorgde nog voor wat opwinding maar zijn poging zoefde net naast de kooi van Nardi die zich ook nog liet opmerken toen hij zich bijna verslikte bij een ogenschijnlijke onschuldige tussenkomst.

Het zorgde nog voor een kleine oprisping bij zijn coach maar uiteindelijk kon die toch met de drie punten in de tas de terugreis naar Gent aanvatten. Opdracht volbracht voor de Buffalo’s die zich bijzonder efficiënt en matuur toonden op bezoek bij Westerlo dat na de pauze er wel nauwelijks in slaagden om Gent in de problemen te brengen en zo ook voor de tweede week op rij met lege handen achterblijven en zo nog steeds wachten op hun eerste zege van het seizoen.

Westerlo: Bolat; Jordanov (72’ Mebude), Neustädter, Perdichizzi, Bos (84’ Rommens); Reynolds, Madsen, Fixelles (84’ Gümüskaya), Van Den Keybus, Frigan (84’ Goure), Matsuo (72’ Stassin)

AA Gent: Nardi; Kandouss, Watanabe, Torunarigha; Samoise (82’ Fadiga), De Sart, Kums, Hong (82’ Gerkens); Hjulsager (46’ Fofana), Orban, Cuypers (82’ Tissoudali)

Doelpunten: 17’ Madsen (penalty) 1-0, 35’ Watanabe 1-1, 60’ Cuypers 1-2, 73’ Cuypers 1-3 (strafschop)

Gele kaarten: 67’ Fixelles, 69’ De Sart

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Wesli De Cremer