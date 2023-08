Feest Achter de Kazerne: Union krijgt pak slaag tegen zwart beest KV Mechelen

De eerste nederlaag van het seizoen is een feit voor Union, en het is er meteen eentje die kan tellen. Tegen een fel KV Mechelen gingen de Brusselaars met maar liefst 4-0 onderuit dankzij goals van Mrabti, Hairemans, Belghali en Bates. Het is al de vierde keer op rij dat Union verliest Achter de Kazerne. Union is zo zijn maximum van de punten kwijt, Mechelen gunt zichzelf wat ademruimte.

Union en verplaatsingen naar het veld van KV Mechelen: het is geen goeie match. Sinds de terugkeer naar 1A verloren de Unionisten hun vorige drie ontmoetingen al in Mechelen, en zaterdagavond was ook nummer vier een feit na een beresterke wedstrijd van de thuisploeg.

Vanaf minuut één vlogen beide teams er meteen in. Na speldenprikjes van Schoofs en Puertas in de openingsminuten had Rob Schoofs al snel de 1-0 aan de voet, maar Moris pakte uit met een knappe voetreflex.

Union was gewaarschuwd, maar Mechelen presenteerde zich zaterdagavond echt wel gretig. Union voetbalde amper kansen bij mekaar, Mechelen ging fel in duel en was wél gevaarlijk. Eerst speelde Storm een gevaarlijke counter niet goed genoeg uit, maar tien minuten voor de rust was het toch prijs: Schoofs vond Mrabti op de rand van de zestien, de Zweed poeierde het leer schitterend voorbij Moris. De eerste veldgoal van KV Mechelen dit seizoen was meteen van erg mooie makelij. Lang leek het zelfs niet wachten te zijn op de tweede Mechelse treffer, maar op twee minuten tijd zag Lauberbach zijn twee goals terecht afgekeurd worden voor buitenspel. Union zag af, al had het aan de rust net zo goed 1-1 kunnen staan: een schot van Puertas op slag van rust trof de lat.

Union-coach Alexander Blessin besefte dat het beter moest en dropte Gustaf Nilsson mee in de spits, maar ook hij kon zich – net als Eckert - niet echt laten gelden. In de tweede helft kregen we sowieso al wat minder kansen voorgeschoteld: Mechelen bouwde wat meer zekerheid in, schotjes van Puertas en Hairemans zijn amper het vermelden waard.

Foto: BELGA

Sterk slotkwartier

Union zocht in het laatste half uur wel naar de opening, maar KV Mechelen speelde met het mes tussen de tanden en verdedigde goed. Op de counter kreeg Malinwa aan de andere kant heel wat ruimte, en daar profiteerde het in het slotkwartier maar liefst drie keer van. Eerst scoorde Hairemans na goed voorbereidend werk van Storm de 2-0, in het slot pikten ook Belghali en Bates hun goaltje mee. Een stevige 4-0 nederlaag voor Union, dat met een slecht gevoel naar de Europese wedstrijd tegen Lugano trekt. Mechelen pakt daarentegen op een overtuigende manier zijn eerste driepunter van het seizoen, Union kan zondag leider af zijn.

Foto: BELGA

KV Mechelen: Coucke, Walsh, Bates, Vanlerberghe, Foulon, Mukau (59’ Van Hecke), Schoofs, Mrabti, Hairemans, Storm (81’ Malede), Lauberbach

Union: Moris, Mac Allister, Burgess, Machida, Terho (77’ Terho), Vanhoutte, Lazare, Rasmussen (56’ Nilsson), Puertas, Lapoussin, Eckert (70’ Kabangu)

Doelpunten: 37’ Mrabti (Schoofs, 1-0), 78’ Hairemans (Storm, 2-0), 88’ Belghali (Malede, 3-0), 90+5’ Bates (Hairemans, 4-0)

Gele kaarten: 83’ Lazare, 90+2’ Puertas

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Wim Smet