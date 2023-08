AA Gent zet scheve situatie tegen STVV net niet helemaal recht, maar staat wel aan de leiding met fraaie 10 op 12

Sint-Truiden ging na dertien minuten met 0-2 aan de leiding in de Ghelamco Arena. Nog voor de pauze maakte Orban de aansluitingstreffer en rond het uur maakte in de ingevallen Torunarigha er 2-2 van. Gent ging nog op zoek naar de winning goal maar moest zich uiteindelijk toch tevredenstellen met een gelijkspel maar gaat nu wel alleen aan de leiding met een fraaie tien op twaalf.

Bij de Buffalo’s vierde aanwinst Brown zijn debuut op de linksachterpositie, Torunarigha kreeg rust; terwijl Watanabe uiteindelijk toch fit raakte voor het duel tegen de Kanaries die geen beroep konden doen op Ito. De Japanse middenvelder viel op de laatste training uit met een spierblessure. Coach Fink bracht hierom Fujita aan de aftrap in de Ghelamco Arena. Meteen ook het debuut in de Jupiler Pro League voor de 21-jarige Japanner die overkwam van de Japanse kampioen Yokohama.

De bezoekers toonden zich allerminst onder de indruk van de gastheren en via Bocat stichtte STVV al meteen tot tweemaal toe voor doelgevaar en na balverlies van De Sart belandde de bal via Delorge bij Koita en die vloerde Nardi met een gekruist schot (0-1). Gent moest meteen in de achtervolging maar na een schot van Fofana – hoog over - was het Koita die er aan de overkant bijna 0-2 van maakte. Zijn poging ging voorlangs.

Foto: BELGA

Uitstel van executie was het voor Gent want op een hoekschop van Koita reageerde de blauw-witte defensie veel te laks. Hashioka bediende Delorge en die was er als de kippen bij om er 0-2 van te maken. Gent speelde onherkenbaar zwak en debutant Fujita verzuimde zelfs om de Buffalo’s helemaal schaakmat te zetten maar zijn schot ging slechts nipt naast. Het was een wonder dat Gent uiteindelijk slechts 0-2 in het krijt stond bij de drankpauze die ref Lambrechts na 22 minuten inlaste.

Die korte break leek Gent wel te inspireren en de thuisspelers slaagden er rond het half uur zowaar zelfs in om de Kanaries wat op eigen helft terug te dringen. Die lichte druk leverde iets na het half uur ook de aansluitingstreffer op want op een hoekschop van Kums kopte Watanabe de bal in de voeten van Orban en die trof van dichtbij raak (1-2). Het Gentse publiek schaarde zich nu helemaal achter hun team en STVV kwam in het derde kwartier ook nog amper in de buurt van Nardi.

Foto: BELGA

Na de pauze gooide Vanhaezebrouck Torunarigha in de strijd, de Duitser kwam in de plaats van Fofana. Gent switchte naar een driemansdefensie. Brown kwam een rijtje hoger te staan als wingback en zo kon de Engelsman die recent overkwam van Lausanne zich meer offensief uitleven. Bijna stond het ook meteen gelijk maar na een hoekschop van Kums besloot Kandouss - helemaal vrij aan de tweede paal - onbegrijpelijk hoog over.

Terwijl de Kanaries nadrukkelijk op de tegenaanval via Kaya speculeerde, startten de Buffalo’s een heuse omsingeling van de Truiense zestien en toen Kums een hoekschop naar de tweede zone trapte, liet Torunarigha de Ghelamco Arena ontploffen met een heerlijke volley. De Gentse verdediger nam de bal perfect op de slof en liet Schmidt kansloos. 2-2 en Gent rook nu echt wel bloed.

Foto: BELGA

Voor STVV was het nu zaak om vooral niet helemaal kopje te bezwijken onder de Gentse stormloop. Fink gooide dan ook met Barnes en Van Dessel twee verse krachten in de strijd, terwijl bij Gent ook Fadiga zich meldde als vervanger van Samoise. Na een tweede onderbreking pikten de spelers van Vanhaezebrouck meteen de draad weer op. Orban en Cuypers zochten elkaar nadrukkelijk op maar een derde Gents doelpunt bleef vooralsnog uit.

Vervolgens kwamen bij Gent ook nog eens Hjulsager en Gandelman - de Israëlische middenvelder die vrijdag pas werd overgenomen van Maccabi Netanya - in het veld. Sint-Truiden slaagde er in het slotkwartier ook opnieuw steeds beter in om onder de Gentse druk uit te voetballen.

De vermoeidheid sloop bij de thuisploeg die donderdagnacht laat landden in Oostende, dan ook onvermijdelijk in de benen. Orban kreeg nog - opnieuw na een corner van Kums - een dot van een kans maar de Engelsman vergat de bal tegen de netten te knallen. Gent drong nog wel aan maar uiteindelijk kwamen de Buffalo’s toch niet verder dan een gelijkspel.

Opstelling AA Gent: Nardi; Samoise (66’ Fadiga), Kandouss, Watanabe, Brown; Hong (79’ Hjulsager), Kums, De Sart (79’ Gandelman), Fofana (46’ Torunarigha); Cuypers, Orban

Opstelling Sint-Truiden: Schmidt; Van Helden, Smets, Godeau; Hasloka, Delorge, Fujita (64’ Van Dessel), Bocat (84’ Janssens); Steuckers (90‘ Okazaki), Koita (90’ Yamamoto), Kaya (64’ Barnes)

Doelpunten: 7’ Koita 0-1, 13’ Delorge 0-2, 35’ Orban 1-2, 58’ Torunarigha 2-2

Gele kaarten: De Sart, Godeau, Bocat, Samoise

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Eric Lambrechts