Club Brugge draait RWDM helemaal door de gehaktmolen en komt zo mee aan de leiding

Wat een heerlijke zomeravond in Brugge. Met dank aan Ronny Deila die er in amper twee maanden in slaagde om net als vorig jaar in Luik de spelers én de fans enthousiast te krijgen. Club gaf voetballes tegen een al bij al moedig RWDM. Antonio Nusa was de grote uitblinker bij Club, maar de hele ploeg was gewoon top en lijkt klaar voor de moeilijke opdracht van donderdag tegen Osasuna, maar ook om met Deila aan het roer weer voluit voor de eerste prijs te gaan.

Wie zondagmiddag niet zat te zonnen aan zee of in zijn tuin, zag zoals wij AA Gent achtervolgen, zweten en zwoegen tegen STVV. Intussen werd er in het Jan Breydelstadion gewoon nota van genomen dat Hans Vanaken op de bank begon tegen RWDM. Niet de eerste keer in zijn Brugse periode die stilaan al een eeuwigheid begint te lijken. Wel was het onder Deila een primeur dat de kapitein van blauw-zwart op de bank begon. Maagklachten heette de officiële verklaring. Of wilde Deila het Brugse boegbeeld uit Limburg rust gunnen? “Misschien vindt hij Zinckernagel gewoon wel beter”, durfden sommigen zelfs al een visje gooien. In elk geval startte de Deen op positie tien en voor het overige stelde Deila voor de zoveelste keer dezelfde manschappen op.

Bij RWDM verschenen Rikelmi en Diallo voor het eerst aan de start en verhuisde Niklo Dailly, zoon van mister RWDM Thierry, naar de bank. De afgelopen weken vonden velen het al opmerkelijk dat - gezien de nogal toxische relatie met de familie Dailly - zoonlief Dailly toch nog steeds in de basis stond. Ook daar lijkt nu dus een einde aan gekomen.

Mooier verhaal was dat van de kleine Otto, een dove jongen die in het gezelschap van niemand minder dan de blauw-zwarte die-hard-fan Rik Verheye de aftrap mocht geven. De supporters werd getoond hoe de naam van Otto in gebarentaal kon gescandeerd worden. Met de hulp van Verheye lukte dat fantastisch. De Knokse acteur deed het op even enthousiaste wijze als zijn alter ego Nonkel Willy zijn kunstgras aan de man brengt.

Foto: BELGA

Nusa ontbindt zijn duivels

In het Jan Breydelstadion is daar geen nood want het natuurgras ligt er dezer dagen perfect bij. Het nodigde uit tot vlot en vinnig spel met al na amper zes minuten een loeier van Antonio Nusa op de onderkant van de lat. Club Brugge eiste het balbezit op en kreeg de uitdaging om de Molenbeekse muur te slopen. Eerder bewees de nieuwkomer in 1A echter al dat het verdomd prima kan omschakelen. Dat gebeurde een eerste keer via de kleine en pijlsnelle Rikelmi Dos Santos.

Maar het werd al snel duidelijk dat het verschil tussen dit Club en RWDM groot was. Het kwartier was pas verstreken of De Cuyper vond het hoofd van Zinckernagel die perfect de voorzet binnen knikte. Het hele stadion genoot, van de zon maar vooral van het spel van Club. Zelfs die van RWDM bleven ook zingen en springen in hun vak en daar was nog meer reden toe toen Maxim De Cuyper zich liet verschalken en Sanchez kon op aangeven van De Sart de bal zowaar voorbij Mignolet - de nieuwbakken kapitein van Club - schuiven. Maar ook deze gelijkmaker was slechts een momentopname. Een volle minuut stond de 1-1 niet op het bord of er was een heerlijke assist van Nusa en Skov Olsen kon de bal makkelijk over de lijn verlengen.

Die Nusa had overigens wel zijn dagje - constant is hij misschien nog niet genoeg maar de dag dat dit wel het geval zal zijn - zal de kassa weer rinkelen in Westkapelle. Diallo zag zelfs sterretjes tegen de jonge Noor en pakte dan ook geel, ook al was dit voor een fout op Zinckernagel. RWDM moest zich noodgedwongen weer in de egelstelling terugtrekken en geraakte nog zelden in de buurt van Mignolet. Dat lukte kort voor de rust toch nog één keer, maar de roze panter van Club pakte uit met een sublieme redding op de poging van Biron, de gevaarlijkste man bij RWDM.

Foto: Isosport

Assist van invaller Sabbe

Voor de tweede 45 minuten vond Claudio Caçapa - de opvolger van Vincent Euvrard - het tijd om in te grijpen. Niklo Dailly mocht dan toch het veld op ten koste van Rikelmi en Diallo werd wijselijk uit zijn lijden verlost. Dat gaf ons het genoegen nog even Makhtar Gueye terug te zien. De omstreden ex-aanvaller van KV Oostende viel meteen op met zijn witte kapsel, maar in het spel bracht hij niet meteen veel bij.

Ook een wissel bij Club waar De Cuyper betere met mindere momenten afwisselde op de linksachter en ook een hoofdblessure opliep, hij werd vervangen door de nog jongere Kyriani Sabbe. Die speelde zich al na dik vijf minuten in de kijker. Sabbe combineerde met Vetlessen, haalde de achterlijn en de soms ietwat nonchalante Braziliaan Igor Thiago pikte ook zijn goaltje mee: 3-1.

Foto: Isosport

Uitzinnige sfeer

Hamvraag was nu aan welke kan de vijfde goal van de match zou vallen. Club domineerde en drukte maar RWDM bleef op de loer liggen. Het antwoord volgde snel. In de 62ste minuut schakelde Andreas Skov Olsen de bezoekers definitief uit. Zinckernagel stak door tot bij Skov Olsen en het voorzetschot van de Deen verdween in de korte hoek van Defourny in doel. Daar zou zelfs de Molenbeekse tweede doelman Guillaume Hubert beter hebben gedaan.

De match was hoe dan ook gespeeld en het was nu vooral nog uitkijken naar de wissels. En naar doelpunten want die tellen ook mee voor de rangschikking waar Club na deze vierde speeldag aan de leiding komt naast Gent en met een beter doelsaldo. De vijfde goal kwam er na een driedubbele applauswissel bij Club. Auteur was de beste man van de match, Antonio Nusa. Onyedika trof eerst de paal maar Nusa trapte de rebound even hard binnen. De sfeer zat er goed in, de mexican wave ging zelfs weer even door het sfeervolle stadion en op een corner van Skov Olsen zorgde Buchanan voor nummer 6. Club bleef maar komen en ook de fanfare liet zich nog eens gaan met een deuntje uit de oude doos.

Foto: BELGA

Wat een heerlijke zomeravond, zelfs kitman en Cubicoon Pascal Plovie kreeg nog een ovatie. Biron kogelde aan de overlant wel nog eens op de paal, maar het was toch al Club wat de klok sloeg. Deze verdienste mag Deila alvast opeisen: hij kreeg het enthousiasme er weer in bij blauw-zwart en ze lijken nu al helemaal klaar voor een nieuwe aanval op de kroon en op kortere termijn de uitmatch van donderdag in Osasuna. Het werd zelfs nog 7-1 na een own-goal van Abner.

Digest

Club Brugge: Mignolet; Buchanan, Mechele, Spileers, De Cuyper (46’ Sabbe), Skov Olsen, Onyedika, Zinckernagel (70’ Vanaken), Vetlessen (70’ Odoi), Nusa (77’ Skoras), Thiago (70’ Yaremchuk)

RWDM: Defourny; El Ouahdi, Diallo (46’ Gueye), Klaus, Le Joncour; Abner, Rikelmi (46’ Dailly), Dwomoh (72’ Abe), De Sart, Sanchez (72’ Mercier); Biron

Doelpunten: 16’ Zinckernagel (De Cuyper) 1-0, 17’ Sanchez (De Sart) 1-1, 19’ Skov Olsen (Nusa) 2-1, 52’ Thiago (Sabbe) 3-, 62’ Skov Olsen (Zinckernagel) 4-1, 74’ Nusa (geen assist) 5-1, 79’ Buchanan (Skov Olsen) 6-1, 90’ Abner (own-goal)

Gele kaarten: 29’ Diallo (fout)

Scheidsrechter: Wesli De Cremer

Toeschouwers: 20.917