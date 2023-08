Ook STVV kan de code van Cercle niet kraken: Bruggelingen pakken derde zege en duiken (voorlopig) de top zes binnen

Cercle Brugge is voorlopig goed op weg om de zesde plaats van vorig seizoen te bevestigen. Ook de Duitser Thorsten Fink en STVV vonden dus geen antwoord op de press en slaagden er niet in om de code van Muslic en Cercle te kraken. In een zoals verwacht intense partij, gaf Cercle-kapitein Thibo Somers uitgerekend in zijn 100ste match in 1A het goede voorbeeld en Kevin Denkey nam even later alle twijfel weg.

De weetjes voor een wedstrijd zijn vaak leuker en interessanter dan de partij zelf. Voor STVV-Cercle leek die kans minder groot want beide ploegen brengen aantrekkelijk (STVV) en intens (Cercle) voetbal. Maar toch willen we U eerst en vooral de belangrijkste weetjes niet onthouden. Geen Daniel Schmidt meer in doel bij STVV – De Japanner zou op weg zijn naar Frankrijk en meer bepaald naar Metz. Zijn vervanger bleek niet de trouwe Jo Coppens (ex-Cercle) maar de jonge talentvolle Zion Suzuki. Ook geen Ito in de basis bij de kanaries maar Joel Fujita, daarover straks meer.

Bij Cercle speelde kapitein Thibo Somers (24) alweer zijn 100ste match op het hoogste niveau voor de vereniging. Op de bank voor de tweede opeenvolgende keer geen Robbe Decostere meer, de rechtsachter legde vrijdag medische testen af bij KV Kortrijk, maar de nakende overname door Burnley zou nog roet in het eten gooien. Ook niet op de bank of in de ploeg: Nils De Wilde, de middenvelder was vorige week tegen Standard als invaller nog goed voor een knappe assist bij de enige en winnende goal, maar belde ziek af.

En alvorens echt van start te gaan, ook deze is nog leuk om te vermelden. De aftrap werd gegeven door Igor Vetokele, in het verleden actief bij zowel Cercle als STVV en nu met zijn nieuwe club Lommel aan de leiding in 1B. Genoeg weetjes, de wedstrijd dan en zo weer even terug naar Joel Fujita. Die startte omdat Thorsten Fink in zijn twee maanden in België ook al vernomen had dat Cercle press en powerplay speelt en weinig ploegen daar een antwoord op vinden. Interessant dus om te zien hoe de de nieuwe Truiense coach dat zou oplossen. Met onder ander Fujita dus omdat hij een betere aanjager is dan Ito en het zaak en een kunst is om onder die hoge druk van Cercle door te voetballen.

Foto: Dick Demey

Hoge intensiteit, weinig echte kansen

En het moet gezegd, STVV deed dat niet onaardig, opmerkelijk beter alvast dan Antwerp, Genk, Charleroi en Standard de jongste weken. Er zat meteen een behoorlijk tempo in de match en de doelmannen moesten geen mirakels doen, maar toch constant alert blijven. Soms leek het ook wel alsof Cercle werd uitgedaagd, achterin bij STVV tikte men vol zelfvertrouwen de bal rond. Niet zonder risico maar globaal lukte dat prima. Buiten die ene keer dan toen doelman Suzuki zich toch verslikte in de bal en zo een corner weg gaf. De intensiteit was nooit ver weg en ook dat kon Fink dus al in zijn ploeg slijpen.

Het maakt van de Duitse inbreng in de Jupiler Pro League misschien zelfs een thema. De prille veertiger Florian Kohfeldt loodste zaterdag Eupen al naar de gedeelde leidersplaats en mits een zege tegen Cercle kon zijn landgenoot Fink hem dat dus nadoen. Maar om te winnen moet je natuurlijk scoren en dat lukte aanvankelijk minder. We noteerden vooral veel verre pogingen langs beide zijden maar de precisie was er niet echt. Na een halfuur begon ook STVV te ondervinden dat het echt geen lachertje is om tegen dit Cercle en die hoge druk te voetballen. En dan liep Abu Francis er nog niet bij. De middenvelder liep vorige week tegen Standard een scheur in de meniscus op en is zes maanden out, een gemis voor de Bruggelingen, ook al deed Hannes Van der Bruggen het prima als vervanger.

Foto: BELGA

Geen schoonheidsprijs

Cercle bleef intussen maar pressen, op het extreme af zelfs zodat ook de schoonheid van het spel er wat door verloren ging En zo haalden we de rust, al waren er toch nog een paar leuke, vooral Truiense acties. Eentje waarbij Steuckers net niet kon besluiten, een andere van Koita die nog net op tijd werd uitgeblokt door Daland. Maar toch was het Cercle dat bijna met een voorsprong kon gaan rusten na een misverstand tussen Suzuki en Van Helden, Godeau moest al zijn ervaring aanspreken om het brandje te blussen.

Na de rust was het weer al Cercle wat de klok sloeg en de kanaries werden op eigen helft terug gedrukt. Zowat elke offensief ingestelde Cercle-speler waagde en kreeg zijn kans, maar altijd ging er wel iets mis en Godeau bleef met succes, maar ook veel geluk pompier spelen. En zo vonden ook zijn makkers langzaam maar zeker hun tweede adem terug. Ook voor de kooi van Warleson werd het zelfs even heet, Hashioka knalde echter onbesuisd over.

Foto: Isosport

Jubilaris Somers scoort

De goal viel echter niet onverwacht en evenmin niet onverdiend aan de overkant. Plots ontbond Gboho toch nog eens zijn duivels, Somers liep gepast in zoals hij dat wel vaker doet en zette de 0-1 op het bord. Somers trakteerde zichzelf dus op een mooi geschenk voor zijn 100ste match. Fink bereidde dan een driedubbele wissel voor, maar net op dat moment scoorden de bezoekers een tweede keer. Minda - gelieve deze jongen uit Ecuador in het oog te houden - stond amper op het veld of hij was net als op Standard weer beslissend. Cercle strafte Truiens balverlies razendsnel en genadeloos af. Het was finaal Denkey die het balletje van Minda nog over de lijn duwde : 0-2.

Met drie verse krachten probeerde STVV het tij nog te doen keren, maar er is meer nodig om dit Cercle klein te krijgen. Ook Thorsten Fink vond dus geen oplossing. Is er dan echt niemand die erin slaagt om de code van Cercle en Muslic te kraken? Ei zo na werd het nog 0-3 maar de pogingen van Minda en Deman strandden op paal en lat, terwijl de sterke Smets nog een bal van de al even sterke Denkey van de lijn moest halen. In de toegevoegde tijd trof de ingevallen Ito ook nog de paal, maar de aansluitingstreffer zat er niet meer in voor de strijdende kanaries.

Foto: Isosport

{ "content": [ { "p": "Sint-Truiden: Suzuki; Van Helden (70’ Ito), Smets, Godeau; Hashioka, Delorge-Knieper, Bocat, Fujita (70’ Yamamoto) Steuckers, Kaya (70’ Barnes) Koita" }, { "p": "Cercle Brugge: Warleson; Popovic, Ravych, Daland; Siquet (67’ Minda), Van der Bruggen, Lopes, Deman (89’ Miangue), Somers, Denkey, Gboho (85’ Kehrer)" }, { "p": "Doelpunten: 64’ Somers (Gboho) 0-1, 69’ Denkey (Minda) 0-2" }, { "p": "Gele kaarten: 43’ Van Helden (fout)" }, { "p": "Scheidsrechter: Bram Van Driessche" }, { "p": "Toeschouwers: 4970" }, { "styled_text": { "type": "information_text", "text": "" } } ], "title": "", "type": "aside-inline" }