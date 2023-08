Aanpak van nieuwe coach Florian Kohfeldt slaat aan en brengt Eupen na zege tegen OHL mee aan de leiding

AS Eupen ist da! De aanpak van de nieuwe coach Florian Kohfeldt slaat aan Am Kehrweg en leverde ten koste van OH Leuven de derde zege op. Eupen komt daarmee zowaar voorlopig mee aan de leiding. Minder goed vergaat het OHL en Marc Brys. Leuven verdiende op basis van de tweede helft meer, maar geraakte niet verder dan een penalty van Schrijvers. OHL kon dit seizoen nog niet winnen, telt amper twee punten en Brys moest het weer ontgelden bij de meegereisde fans. De zenuwboog spant zich intussen op aan Den Dreef

In ons voetbal is er voor alles en iedereen een prijs, maar nog niet voor de beste goaltune in het stadion of het mooiste clublied. Dit kan misschien een idee zijn en hoewel de Taste of Summer van Antwerp het nog altijd prima doet, kan het niet anders of het clublied van KAS Eupen AS Eupen Wir Sind Da zou sowieso in de top drie eindigen.

Het is ook altijd best gezellig Am Kehrweg, het stadion oogt keurig, ook al is het natuurlijk geen kolkende tempel. Maar het leeft tegenwoordig weer een beetje in die Schönste stadt an der Weser zoals ook in het clublied zingen. KAS Eupen miste de start niet, ook al is dat in het verleden nog zo geweest. Maar de nieuwe trainer Florian Kohfeldt heeft iets. Hij Is niet de eerste Duitser en zeker niet de eerste buitenlandse coach in de Oostkantons, maar Kohfeldt laat een frisse indruk met zijn trendy kapsel, vlotte kledij en Nike sneakers. Een verschil alvast met Marc Brys die zelfs al een winterjasje had aangetrokken en stokstijf langs de lijn bleef staan. Niemand die er aan twijfelt dat Brys geen vakman is – zijn plannetjes kloppen doorgaans nog altijd - maar het lijkt wel alsof hij wat voetbalmoe is. Zijn ploeg gaf bij momenten ook deze indruk aan de Kehrweg.

OHL moest het allemaal wat ondergaan en Eupen voetbalde naar het beeld van zijn nieuwe coach: fris van de lever, frivool en vrank naar voor. Echte kansen leverde het wel niet op. Bij Leuven kwam het meeste gevaar vanop rechts waar Thibault Vlietinck zijn best deed, maar Braut Brunes en Thorsteinsson deden te weinig met zijn voorzetten. Zijn naam is meteen gevallen: Jonathan Braut Brunes. We onthouden vooral dat hij de neef is van Erling Braut Haaland en beiden samen opgroeiden. Een mooi verhaal maar wat we moeten denken van de nieuwe Leuvense spits is nog niet helemaal duidelijk. Misschien moet hij toch nog maar eens met zijn neef in Manchester contact nemen hoe hij dit OHL op weg kan helpen.

Foto: BELGA

Net op het moment dat Brys vaststelde dat zijn ploeg het evenwicht wat kon herstellen ging de bal op de stip. Ricca was te laat met zijn interventie bij Finnbogason. Een duidelijke penalty en Gary Magnee knalde de bal keihard in de hoek. Echt reageren lukte niet voor de bezoekers waar keeperstrainer Bram Verbist zich als vanouds schor schreeuwde bij de stilstaande fases. Brys stond erbij en keek ernaar en je zag hem zo denken: Hoe krijg ik dit hier in godsnaam weer op de rails? Toch dreigde zijn ploeg nog een tweetal keer kort voor de rust, maar zowel Rune Paeshuyse als Jason Davidson konden de bal nog van de lijn halen.

Brys greep in tijdens de pauze en haalde Konan N’Dri van de bank. Voor hem was geen aanpassingsperiode nodig want Leuven nam N’Dri deze zomer over van uitgerekend Eupen. Veel hielp de wissel alvast niet want amper vijf minuten ver in de tweede helft, kon Eupen de voorsprong al verdubbelen. Prévot had al eens moeten ingrijpen op een voorzet, maar tegen de loeier van Nuhu had hij geen verhaal.

Brys weer onder vuur

Kon OHL dit nog recht trekken was voor het resterend halfuur de grote vraag? KV Mechelen had het een paar uur wel voor mekaar gekregen in ‘t Kuipje tegen Westerlo en zette een 2-0 -achterstand nog om in een zege.

Wisselen begonnen de Leuvense fans voorzichtig te roepen en ze scandeerden ook de naam van de warm lopende kapitein Mathieu Martens, na corona nog steeds op de sukkel met zijn zicht. Zijn maats op het veld probeerden intussen de scheve situatie recht te zetten. In de poging van Schrijvers zat te weinig kracht en onze vriend Braut Brunes besloot voorlangs.

Brys moest het ontgelden en was de zondebok voor de OHL-fans. “En we zwaaien met z’n allen naar den Brys”, hielden ze het nog beleefd. Het zat ook niet mee, er was nog een lovenswaardige poging van N’Dri, maar zijn schot ging ook naast.

Brys had de oproep van de misnoegde achterban intussen begrepen en bracht liefst drie verse krachten in. Eerst was er wel nog een gevaarlijke kopbal van Brunes, maar ook dat leverde de aansluitingstreffer niet op. De invallers Maertens, Nsingi en Kiyine brachten wel meer vaart in het spel, Dom kwam een voetje tekort en Nsingi botste na een knappe actie op doelman Slonina en Palsson.

Foto: BELGA

Schrijvers mildert vanop de stip

Zoveel pech kon niet blijven duren en tien minuten voor tijd ging ook voor OHL de bal op de stip na een fout op Schrijvers. De kapitein zette zelf de strafschop om. Leuven had - toegevoegde tijd inbegrepen - nog een kwartiertje om niet met lege handen weer op de bus te stappen. Dat mislukte echter compleet want de Eupense invallers droegen hun steentje bij en namen alle twijfel wel. Deom veroverde de bal, lanceerde Charles-Cook en die liep er Ricca helemaal af en joeg nummer drie tegen de touwen. Zelfs de Leuvense fan werden er stil van en tot overmaat van ramp werd een tweede aansluitingstreffer van Pletinckx nog afgekeurd ook. Het dreigt een moeilijke week voor Brys en co te worden.

Foto: BELGA

Digest

KAS Eupen: Slonina; Magnee, Paeshuyse, Palsson, Davidson, Van Genechten (75’ Alloh); Baiye, Lambert, Keita (75’ Deom); Nuhu (85’ Christie-Davies) , Finnbogasson (67’ Charles-Cook)

OH Leuven: Prévot; Sagrado, Pletinckx, Ricca, Miguel (46’ N’Dri); Banzuzi (70’ Maertens), Schrijvers, Dom; Vlietinck (70’ Kiyine), Braut Brunes, Thorsteinsson (70’ Nsingi)

Doelpunten: 24’ Magnée (strafschop) 1-0, 50’ Nuhu (Finnbogason) 2-0, 82’ Schrijvers (strafschop) 2-1, 87’ Charles-Cook (Deom) 3-1

Gele kaarten: 32’ Banzuzi (fout), 82’ Nsingi (fout)

Scheidsrechter: Nicolas Laforge

Toeschouwers: 2351