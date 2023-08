Nog steeds geen zege voor Carl Hoefkens: Standard en KV Kortrijk schieten weinig op met 1-1-gelijkspel

Met KV Kortrijk - Standard stond er een vroeg kelderduel op het programma. Beide ploegen misten hun seizoenstart en zochten een eerste driepunter. Ook nu moesten ze zich tevredenstellen zonder overwinning. KVK veegt de nul van het klassement en pakt een 1 op 15, Standard 2 op 15.

Net voor de aftrap was er zwarte rook te zien in de sfeertribune van KV Kortrijk. Echter was het geen voorbode voor een slecht wedstrijdbegin van de thuisploeg. Bruno schoot, maar de bal vond op zijn weg een Luikse rug. Na het eerste kansje voor KVK ging Davies net buiten de zestien neer. Ref Verboomen wees eerst naar de stip, maar de VAR corrigeerde zijn beslissing naar een fout net buiten de zestien. Het was geen matchbegin waarop de Rouches hoopten. Hoefkens zag veel slordig balverlies en zijn team sprokkelde nauwelijks kansen bij elkaar. Als we er dan toch eentje moesten noteren: na 10 minuten kopte Vanheusden een bal hoog over de kooi van Vandenberghe.

Eerste doelpunt Davies

KV Kortrijk trok het laken meer naar zich toe naarmate de wedstrijd vorderde. Ojo, nieuwkomer bij de thuisploeg, schilderde een voorzet over alles en iedereen heen en vond de voet van Kadri. De Algerijnse dribbelkont liep goed in, maar Bodart redde uitstekend. Een rebound van Kadri spatte uiteen op de buitenkant van de paal. Het gaf de KVK-fan moed, iets wat ze in de huidige omstandigheden al lang kwijt waren. Even na de kans van Kadri leidde Standard dom balverlies. Sissako recupereerde het leer op het middenveld en stuurde Davies de diepte in. De Welshman twijfelde niet toen hij oog in oog met Bodart stond, 1-0. Verdiend. Davies bekroonde zijn eerste basisplaats met een doelpunt.

Davies viert zijn eerste basisplaats met een doelpunt. Foto: Isosport

Standard moest nu komen. Na een halfuurtje ver beterde het spel wat bij de Rouches. Dragus drong het strafschopgebied van KVK binnen en ging tegen de vlakte. De mannen in Tubeke hadden al heel wat werk gehad tijdens deze wedstrijd, maar opnieuw waren ze van oordeel dat het geen penalty was. Standard mocht op het einde van de eerste helft vrij combineren van KV Kortrijk, want zelf speculeerde het op de tegenaanval. De uitploeg kwam tot enkele kansen, maar echt verontrustend konden we het gevaar niet noemen.

Beter Standard

De ploeg van Hoefkens toonde net na rust tekenen van beterschap. Het afval verdween uit hun spel en het tikte het balletje vlotter rond. Vanheusden verstuurde een lange bal naar Donnum, maar die trof het zijnet. Vandenberghe ranselde even later een afgeweken schot van O’Neill uit zijn doel. Maar het was Kadri die aan de andere kant veel gevaarlijker bleek te zijn. Het Kortrijkse goudhaantje had de 2-0 aan zijn voeten, maar schoot over een leeg doel. Een niet te missen kans. Het moet gezegd worden: Standard bleef alles geven. Het probeerde te dreigen, maar telkens het naar doel trapte, stootte het op een uitstekende Vandenberghe. Dit kon niet blijven duren. Een hoekschop belandde voor de voeten van de ingevallen Kawabe, die niet twijfelde en uithaalde met een goede volley, 1-1. De tweede betere helft van Standard werd beloond.

Kawabe in extase na zijn gelijkmaker. Foto: Isosport

KV Kortrijk stond onder druk. De Kerels hadden moeite om de bal in eigen rangen te houden en moesten het spel ondergaan. Op het einde van de wedstrijd redde Vandenberghe nog de meubelen voor KVK. Still zag dat zijn ploeg geen enkele grote kans meer bij elkaar voetbalde. Het speelde de wedstrijd uit op een defensieve manier en pakte zo zijn eerste punt van het seizoen. Hoefkens mag tevreden terugblikken op de tweede helft, maar weet nog steeds niet te winnen met Standard.

Digest

KV Kortrijk: Vandenberghe, Mehssatou, Radovanovic, Silva, De Neve, Ojo, Sissako, Kadri, Audoor (60’ Malinov), Bruno, Davies (74’ Mbayo).

Standard: Bodart, Vanheusden, Bokadi, Ngoy (81’ Noubi), Dewaele (65’ Fossey), Balikwisha, O’Neill, Price (60’ Kawabe), Dønnum, Kanga, Dragus (65’ Ohio).

Doelpunten: 24’ Davies (Sissako) 1-0, 73’ Kawabe (Donnum) 1-1.

Rode kaarten: geen.

Gele kaarten: 17’ Kanga (overtreding), 90’ Vanheusden (hands).

Scheidsrechter: Nathan Verboomen.

Toeschouwers: 5813.