KV Mechelen pakt negen op negen na nieuwe zege tegen Eupen in slotminuten

Voor het eerst in anderhalf jaar heeft KV Mechelen een 9 op 9 in de competitie gepakt. Tegen Eupen, dat niet naar de Dijlestad leek afgezakt om te komen winnen, moest Malinwa rekenen op een treffer van Lauberbach. De Duitser scoorde voor de tweede week op rij het beslissende doelpunt: 1-0.

Het was al van februari 2022 geleden dat KV Mechelen, toen onder Wouter Vrancken, een reeks van minstens drie zeges vervolledigde. Het won toen het won van Standard (1-2), Beerschot (3-2), Oostende (3-0) en Antwerp (1-2) zelfs vier keer op een rij. De Mechelaars legden Union en Westerlo al over de knie, Eupen, dat met een 10 op 15 wel verrassend sterk was begonnen aan de competitie, kon de volgende in het rijtje worden.

Foto: BELGA

Balbezit voor Malinwa

Een dominante start moest Mechelen op weg zetten. Een half uur lang kwamen de bezoekers uit de Oostkantons er niet aan te pas. Het eerste doelgevaar kwam er via Foulon. Na een een-tweetje met Storm schoot de linksback voorlangs. Niet veel later deed Storm het op eigen houtje, maar de hoek was even scherp. Konaté voegde aan die twee doelkansen nog een slap schotje toe, Malinwa was alleszins wel baas.

Het dichtst bij een goal kwamen de Kakkers via Lauberbach, die de openingstreffer aangereikt kreeg door Storm maar nogmaals bewees geen killer te zijn in de zestien. De Duitser devieerde de bal simpelweg in de handen van Eupen doelman-Slonina. Ook Schoofs kreeg de 1-0 niet op het bord. De kapitein kon zijn poging in één tijd niet laaghouden, iets later ging zijn afzwaaier naast. Eupen hielp KV bijna een handje toen ex-Kakker Paeshuyse bijna een owngoal beging.

Het balbezit (63 procent) was voor de thuisploeg, maar die deed daar te weinig mee. En dan was het blijven opletten voor een tegenprik van de Panda’s. Baiye deed een poging, maar Konaté en Lauberbach gooiden zich in de baan van het schot. Pantovic kreeg de bal pardoes in zijn voeten, na slecht wegkoppen van Foulon, maar die kon rekenen op zijn doelman. Coucke moest verder niet echt aan het werk, maar hetzelfde kon gezegd worden zijn collega aan de overkant. Rusten bij een 0-0-stand dus.

Lauberbach opnieuw beslissend

Zoals voorspeld moest Konaté na een dik uur voetballen er de brui aan geven. De Guineeër is nog niet honderd procent fit en dat zag je ook in de tweede helft. Hairemans kwam Schoofs en Mrabti vergezellen in het middenveld, Pflücke maakte zijn intrede. De Duitser drukte op Westerlo meteen zijn stempel als invaller, ook nu toonde hij enkele keren zijn scherpe voorzet met links. Toch vond ook Pflücke niet meteen de sleutel die op de Eupense deur paste, Hairemans probeerde het slot te forceren met een plaatsbal, zonder succes. Belghali ging voor eigen succes in plaats van Pflücke aan te spelen.

Intussen kreeg Eupen geen aanval meer ineen gestoken. De mannen van Kohfeldt kropen steeds meer achteruit, waardoor de aanspeelmogelijkheden beperkt werden voor KV. Toch maar blijven aandringen, dachten ze niet in het minst op de rechterflank bij geel-rood. De ingevallen Belghali verstuurde tien minuten voor tijd een voorzet richting Lauberbach. De Duitse spits mikte niet de moeilijkste richting Slonina, maar de Eupen-goalie grabbelde ernaast: 1-0. Lauberbach voor de tweede week op rij trefzeker, voor de tweede keer op rij beslissend zelfs, want Malede liet de 2-0 nog liggen. KV Mechelen behaalde zo voor het eerst in anderhalf jaar drie overwinningen op een rij, waardoor het na zes speeldagen met een flinke bonus van tien punten de interlandbreak induikt.

Foto: BELGA

