Standard kan opnieuw niet winnen onder Carl Hoefkens: Rouches komen niet verder dan 1-1-gelijkspel tegen promovendus RWDM

Nog steeds geen overwinning voor Carl Hoefkens als coach van Standard. Tegen RWDM domineerden de Rouches een groot deel van de wedstrijd, maar misten ze de kwaliteit om zichzelf te belonen met een eerste driepunter. De aangekondigde versterking is dringend nodig.

U keek toch ook, 777 Partners? Mocht de hoge nood aan versterking nog niet duidelijk zijn geweest voor de Amerikaanse eigenaars van Standard, dan werden ze voor de aftrap met hun neus op de feiten gedrukt. De Luikse spionkop liet hun onvrede blijken over het gebrek aan middelen op de transfermarkt en ontvouwde vier grote spandoeken met één duidelijke boodschap: sans pognon pas d’ambition (zonder poen geen ambitie).

Toeval of niet: net voor de wedstrijd lekte het nieuws uit dat Standard op het punt staat om oude bekende Moussa Djenepo (Southampton) terug naar Sclessin te halen op permanente basis. Ook de huur van de ervaren middenvelder Isaac Hayden (Newcastle) is rond en zal weldra officieel worden gemaakt. Tegen RWDM moest de geplaagde Carl Hoefkens het wel nog doen met de ploeg die in eigen huis nog altijd op zoek was naar zijn eerste (doel)punten en met 2 op 15 een dramatische competitiestart had neergezet. Na het vertrek van Aron Dønnum kreeg Zinho Vanheusden zoals verwacht de aanvoerdersband en stond jong veulen Cihan Canak voor het eerst dit seizoen aan de aftrap.

Hoefkens. Foto: BELGA

Gueye opent score, Kanga breekt Luikse ban

Ondanks de ontluikende crisis zat de sfeer er goed in op Sclessin. Het Bengaalse vuur in de tribunes inspireerde de thuisploeg tot een vurige start die al na twee minuten bijna werd bekoeld door een Brussels doelpunt. Kanga zette collega-spits Biron onbedoeld alleen voor Bodart, maar de spits uit Martinique kon niet profiteren en prikte de bal naast. Twee minuten later ging Dragus aan de overkant zijn kans na een individuele actie. De krul van de Roemeen miste maar net het kader.

Het lef en de overgave waar het de Rouches aan ontbrak in hun vorige thuiswedstrijden toonden ze nu wel, maar rond de twintigste minuut werden ze ijskoud gepakt. Op een vrije trap van voormalig assistenkoning Mercier torende Gueye boven Vanheusden uit om de 0-1 voorbij Bodart te buffelen. Standard liet zich niet van de wijs brengen door de achterstand en sloeg vijf minuten later terug via Kanga. Met een gelukje, dat wel, maar geen Rouche die daar om maalde. In een rommelige fase na een vrije trap dwarrelde de bal voor de rechter van de Ivoriaan die de gelijkmaker droog binnen pegelde (1-1). Vijf minuten later ontsnapte de thuisploeg wel aan een nieuwe achterstand toen Biron een counter met drie tegen één dramatisch uitspeelde en Ngoy in staat stelde om nog terug te keren en de meubelen te redden.

Doelpuntenmaker Kanga. Foto: BELGA

Matige tweede helft

Na een aangename eerste helft bleven de kansen na de rust lang uit. Standard bleef wel baas maar miste – zoals wel vaker dit seizoen – a touch of genius rond het strafschopgebied om de Brusselse defensie te ontmantelen. Hoefkens gooide met Ohio en Fossey twee verse krachten in de strijd en smeekte tevergeefs om een strafschop toen Kanga binnen de zestien van de sokken werd gelopen door Segovia. Te licht, oordeelde ref Van Damme. Een kwartier voor tijd veerde het thuispubliek opnieuw op. Een indraaiende vrije trap van Canak werd door Kawabe gestreeld met het hoofd, maar Defourny kon er nog net bij. Wat later was het toch weer even schrikken aan de overkant: op een voorzet van Biron kon Ngoy Gueye nog net genoeg hinderen om hem van de 1-2 te houden. RWDM rook bloed en probeerde het nog met een laag schot van De Sart, maar Bodart toonde zich bij de pinken. De ultieme kans op de overwinning was diep in de blessuretijd nog voor de thuisploeg, maar na een aflegger van Kanga besloot Ohio veel te slap in de armen van Defourny.

Ontgoocheling bij Ohio. Foto: BELGA

Standard blijft zo na zes wedstrijden nog altijd zonder zege in het nieuwe seizoen en kon geen officiële wedstrijd meer winnen sinds 14 april (3-1 tegen Charleroi). RWDM kan met een 7 op 18 met een gerust gemoed de interlandbreak in.



STANDARD 1-1 RWDM

Standard: Bodart - Dewaele (67’ Fossey), Vanheusden, Bokadi, Ngoy, Canak - Balikwisha (82’ Price), O’Neill, Kawabe - Kanga, Dragus (58’ Ohio).

RWDM: Defourny - El Ouahdi (70’ Dailly), Klaus, Le Joncour, Abner - Mercier (69’ Mansoni), Dwomoh (58’ Abe), De Sart, Segovia - Gueye, Biron (87’ Dos Santos)

Doelpunten: 20’ Gueye (Mercier) 0-1, 25’ Kanga (Bokadi) 1-1

Gele kaarten: 20’ Ngoy (trekfout), 35’ El Ouahdi (obstructie), 65’ De Sart (tackle), 80’ Abe (tackle)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Van Damme

Toeschouwers: 17.483