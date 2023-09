Met dank aan weergaloze Nardi en tweeklapper van Hong: AA Gent pakt de volle buit tegen Club Brugge na zinderende Slag om Vlaanderen

Twee doelpunten van Hyunseok Hong die nu met Zuid-Korea aan de slag gaat tijdens de Asian Games, bleken uiteindelijk voor AA Gent om de drie punten thuis te houden. De gelijkmaker van Vanaken kort voor rust was uiteindelijk enkel goed voor de statistieken. Brugge ging nog wel op zoek naar de gelijkmaker maar ondanks de rode kaart van Fadiga hielden de Buffalo’s al bij al vlot stand.

Vanhaezebrouck koos noodgedwongen voor Watanabe, Torunarigha en Nurio als defensief centraal trio, omdat Kandouss onvoldoende hersteld was van een tik die hij incasseerde in Cyprus. Ook Samoise verdween uit de Gentse basiself, hierdoor verscheen Hjulsager aan de aftrap en hoewel Orban nog steeds in Gentse loondienst is, mocht Cuypers voorin een duo vormen met Tissoudali. Bij blauw-zwart startte Mechele – met masker - achterin en kreeg Nusa de voorkeur op Skov Olsen.

In de tribunes van een uitverkochte ‘Ghelamco’ Arena zorgden de fans voor de nodige sfeer maar ook op het veld schoot de vlam meteen in de pan. Gent trok meteen in de aanval en zorgde ook al snel voor dreiging na een nieuwe variant op hoekschop. Even later dook ook Tissoudali op in de buurt van Mignolet en die reageerde bijzonder geprikkeld omdat de Amsterdammer naar zijn gevoel onnodig doorging.

Foto: Isosport

De zenuwen stonden dus duidelijk strak gespannen voor de eerste partij van Super Sunday maar op het kwartier moest blauw-zwart wel al meteen een eerste tegenvaller incasseren. Buchanan viel na een sprintje met Brown geblesseerd uit en moest vervangen worden door Sabbe. Gent bleef ondertussen de partij controleren en na een hoekschop kopte Cuypers – duidelijk beter op dreef dan de voorbije duels – in het zijnet.

Even later kwam ook Nardi een eerste keer tussenbeide op een prima poging van Thiago die heel wat duels uitvocht met Torunarigha en daar ook regelmatig als winnaar uit wist te komen. Toch was het Gent dat op voorsprong kwam na balverlies van Onyedika. Cuypers ging aan de haal met de bal maar zijn voorzet leek een prooi te worden voor diezelfde Onyedika maar opnieuw reageerde de Brugse middenvelder te slap, terwijl Hong zeer attent reageerde en de bal hoog in doel trapte (1-0).

Foto: BELGA

Brugge reageerde meteen maar het schot van Vanaken ging ruim naast. De bezoekers eisten nu duidelijk ook nog meer het initiatief op maar dat bood Gent dan wel waar de ruimte om tegen te prikken. Een kolfje naar de hand van de pijlsnelle Brown maar hij kon net niet de goed gevolgd Tissoudali bereiken, daar kwam Brugge goed weg.

De bezoekers drongen wel steeds maar aan en toen De Cuyper – kort voor rust al - een heerlijke voorzet trapte, kopte Vanaken meteen ook de gelijkmaker voorbij een kansloze Nardi. De Brugse aanvoerder ging vervolgens nog even de Gentse harde kern jennen, wat hem niet meteen applaus opleverde. Toch ging Gent bijna nog met een voorsprong rusten maar de vuisten van Mignolet op een poging van Tissoudali en de lat bij een kopbal van Cuypers, hielden blauw-zwart overeind.

Foto: BELGA

Geen wissels halfweg maar het tempo bleef aangenaam hoog liggen in deze Slag om Vlaanderen. Niemand verveelde zich in Gent. Nardi moest al snel plat op een schotje van Vetlesen maar vervolgens trokken de Buffalo’s weer in de aanval. Brown nam nog maar eens de maat van Sabbe maar Cuypers kwam een voetje te kort om er 2-1 van te maken. Even later was het toch raak: Tissoudali bediende knap Hong en die vloerde Mignolet met een lage schuiver. Een gedroomde start in de tweede helft dus voor de thuisploeg.

Onder impuls van een heel bedrijvige De Cuyper probeerde Club Brugge zich terug in de match te knokken. Die andere linkspoot, Zinckernagel, bleef ondertussen onder zijn niveau acteren. Een volkomen mislukte vrije trap rond het uur was illustratief voor de wel heel magere prestatie die de 28-jarige Deen afleverde.

De flinke reeks Europese midweekwedstrijden lieten zich wel stilaan voelen bij de spelers. De spektakelwaarde van de partij nam dan ook een flinke duik en dat hadden ook de beide coaches duidelijk begrepen. Bij Gent kwamen Orban en Fadiga voor de moegestreden Tissoudali en Hong, terwijl even later ook Brugge wisselde: Skov Olsen en Jutgla voor Thiago en Vetlesen.

Blauw-zwart was in die nieuwe configuratie niet meteen onweerstaanbaar flitsend maar Gent kroop wel steeds meer achteruit en loerde op de tegenaanval. Orban lag dan ook als een panter op de loer maar kon niet of nauwelijks op zijn prooi afstormen. Tot grote ergernis van de Nigeriaan. Het Gentse gevaar kwam plots via Fadiga maar hij besloot op Mignolet. Aan de overkant dwongen Zinckernagel en Jutgla met prima pogingen Nardi tot ingrijpen.

En dan kreeg Fadiga plots zijn tweede gele kaart onder zijn neus geduwd van ref Vergoote. Gent moest het slot van de match met tien man afwerken en zo werd de Brugse druk enkel maar groter. Het Gentse publiek voelde de dreiging en ging massaal nog eens achter hun team staan.

Foto: BELGA

Deila gooide met Skoras en Spileers zijn laatste twee troeven op tafel. Blauw-zwart ging nu echt all-in maar Nardi stond pal. Een kopbal van Vanaken ging ruim over. Vanhaezebrouck maakte zich nog heel druk om de zeven minuten toegevoegde tijd, dat was inderdaad best veel. Zijn ploeg kwam evenwel niet meer in de problemen en boekt zo een hard bevochten zege in de eerste echte test van het seizoen. Blauw-zwart blijft achter met een wrang gevoel.

Foto: BELGA

******

Opstelling AA Gent: Nardi, Watanabe, Torunarigha, Nurio, Hjulsager (81’ Gandelman), De Sart, Kums, Brown, Hong (65’ Fadiga), Cuypers en Tissoudali (65’ Orban, 85’ Kandouss)

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Buchanan (17’ Sabbe), Mechele (87’ Skoras), Boyata (87’ Spileers), De Cuyper, Vetlesen (67’ Skov Olsen), Vanaken, Onyedika, Nusa, Thiago (67’ Jutgla) en Zinckernagel

Doelpunten: 25’ Hong 1-0, 43’ Vanaken 1-1, 49’ Hong 2-1

Gele kaarten: Fadiga

Rode kaarten: 82’ Fadiga (2x geel)

Scheidsrechter: Jasper Vergoote