Superfavoriet Zulte Waregem loopt meteen blauwtje op tegen nieuwkomer Francs Borains, Tainmont pakt uit met geweldige assist

Wie dacht dat Zulte Waregem al wandelend de titel zou pakken in de Challenger Pro League, kwam zondagavond meteen bedrogen uit. Het blok van nieuwkomer Francs Borains breken lukte nooit en de ploeg met Teddy Chevalier in de spits bleek nog eens dodelijk efficiënt op de counter ook. Gevolg: 0-2, een eerste ferme opdoffer en een start in mineur voor Vossen, Vormer en co. De Waalse voorzitter Georges-Louis Bouchez was wel op de afspraak bij zijn rentree in het profvoetbal

De sfeer zat er meteen in aan de Gaverbeek. Enkel de tegenstander deed vermoeden dat dit de Challenger Pro League en niet de Jupiler Pro League was. Er zat minstens evenveel volk want na de degradatie bleven ze bij Essevee niet bij de pakken zitten. Er werd fors geïnvesteerd en Zulte Waregem geldt als de superfavoriet in dit weer gewijzigde 1B. Er werden zelfs evenveel abonnementen aan de man gebracht. De ploeg begon ook gretig met meteen een kans voor Rommens na een goede actie van een bedrijvige Traoré. Ewoud Pletinckx was van de partij met heel zijn familie en kon wat goede vibes gebruiken nu het absoluut niet loopt bij OH Leuven. Maar veel inspiratie deed de ex-verdediger van Essevee allicht niet op. Het ging namelijk snel bergafwaarts. De nieuwe Servische middenvelder Igor Savic heeft dan wel een goede trap in huis, in de omschakeling was hij nergens.

En wil dat nu net een grote kwaliteit zijn van het pas gepromoveerde Francs Borains, getraind door de Franse coach Arnauld Mercier, vroeger nog bij Roeselare en Waaslans-Beveren. Voorin lopen er met good old Teddy Checalier en Clement Tainmont nog twee oud-strijders uit 1A. Terwijl heel Waregem dacht dat men dit varkentje snel even zou wassen en ee mooie zomeravond in het verschiet lag, scoorde ene Matthew Healy plots uit het niks. Zulte Waregem reageerde wel maar het bleek moeilijk om voorbij Adrien Saussez te geraken. De doelman oogt niet bepaald afgetraind en met zijn baard ziet hij er veeleer uit als de materiaalman of buschauffeur van de ploeg, maar scoren lukte toch niet tegen hem. Hij hield een vrijschop van Rommens uit zijn doel en toen Vormer trapte, sloeg Saussez de bal wat ongelukkig in zijn eigen doel, maar een ploegmaat kwam hem nog te hulp. En dan kon de gevaarlijke flankspeler Laurent Lavie er op aangeven van de listige Tainmont er zowaar nog 0-2 van maken. Een hele koude douche voor Zulte Waregem dat zich ook nog gelukkig mocht prijzen dat het halfweg geen 0-3 werd omdat de loeier van weer Lavie tegen de paal ging.

Afgekeurde goal van Jelle Vossen

Na de rust verscheen Jelle Vossen alleen voor Saussez maar de Waalse keeper kon opnieuw de aansluitingstreffer voorkomen en hij tikte op het uur ook een knal van Traoré over. D’hollander had dan al de zwakke middenvelder Savic vervangen door Demba Diop. De zenuwen namen toe in de Elindus Arena en het kritische publiek begon zich fel te roeren. De thuisploeg probeerde er wel alles aan te doen om het tij te keren, maar het bleef ook uitkijken voor de dodelijke Waalse counters. En ook ref Michiel Allaerts werkte niet bepaald mee, elk appel voor handspel, fout en strafschop wimpelde hij af – een VAR is er ook nig altijd niet in 1B - en hij keurde ook (terecht) een goal van Jelle Vossen af voor buitenspel.

Foto: BELGA

Saussez pakt alles en Bouchez glundert

Tien minuten voor tijd gooide Frederik D’hollander met Stan Braem ook nog een extra spits in de strijd, maar het mocht niet helpen. De aansluitingstreffer kwam er niet want Saussez bleef met al zijn ervaring overeind. Hij verwerkte de loeier van Bruls nog in corner en pakte met sprekend gemak de te zachte kopbal van Braem. Er volgden nog liefst zes minuten toegevoegde tijd maar ook daarin bleef Saussez zich onderscheiden door ook de knal van Traoré uit de hoek te halen. Net als wij weten ze nu ook in Waregem dat hij niet de busschauffeur is maar gewoon een goede keeper. De ramp werd zelfs nog groter voor Essevee want op de zoveelste counter maakte er nog 0-3 van maar Jelle Vossen kon toch nog de eer redden in de 96ste minuut.

Zulte Waregem: Bostyn, Ciranni, Derijck (80’ Braem), Seigers,Willen; Vormer, Savic (46’ Demba), Rommens (70’ Demuynck); Traore, Vossen, Brüls

Francs Borains: Saussesz; Mpati, Obissa, Malungu, Francotte; Itrak (80’ Guirassy), Diallo, Healy; Tainmont, Chevalier (89’ Curci), Lavie (88’ Chaabi)

Doelpunten: 10’Healy 0-1, 31’ Lavie (Tainmont) 0-2, 94’ Guirassy (Tainmont) 0-3, 96’ Vossen (Ciranni) 1-3

Gele kaarten: 3’ Traore, 53’ Diallo, 90’ Seigers

Scheidsrechter: Michiel Allaerts

Toeschouwers: 4600